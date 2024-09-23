Воины 3-й танковой бригады Александр Рымарь и Дмитрий Радич погибли в бою с врагом на фронте. ФОТО

Выполняя боевые задачи, на фронте погибли воины 3-й отдельной танковой Железной бригады солдат Александр Рымарь и старший сержант Дмитрий Радич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Что известно об Александре Рымаре?

Как отмечается, 39-летний Александр Рымар родился в селе Виноградное Мурованокуриловецкой громады в Винницкой области. В начале марта 2022 года без лишних колебаний отправился на защиту родной земли от московских оккупантов. Был верен военной присяге, честно выполняя долг мужчины и воина. Погиб 12 сентября на Харьковщине.

Героя провели в последний путь 16 сентября в Киеве. Чин похорон состоялся в храме Петра и Павла Берковецкого городского кладбища, где Александра Николаевича похоронили с воинскими почестями на Аллее Героев.

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Что известно о Дмитрии Радиче?

По данным бригады, 32-летний Дмитрий Радич родился в селе Нещеретово Белокуракинской громады Луганской области. В 2014 году, после начала российской агрессии против Украины, пошел защищать Родину. Затем была демобилизация и мирная работа в Винницкой области - до конца февраля 2022 года.

В начале марта Дмитрий снова выступил на защиту родной земли в составе 3 отдельной танковой бригады. Молодой и уже опытный воин, ветеран АТО пользовался авторитетом у сослуживцев и командования.

Последний в своей жизни бой, когда позицию стрелков атаковал вражеский танк, старший сержант Радич принял 15 сентября на родной Луганщине.

20 сентября жители Тульчинской громады Винницкой области провели героя в последний путь. Похоронили Дмитрия Алексеевича с воинскими почестями на кладбище поселка Шпиков.