В боях за Украину погиб бывший рейнджер ВС Ирландии Роберт Диган. ФОТО
В боях за Украину против российских захватчиков погиб бывший рейнджер ирландской армии 29-летний Роберт Диган.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Irish Times.
Что известно о погибшем воине?
Отмечается, что Роберт Диган из Ньюбриджа в графстве Ко-Килдер был смертельно ранен в боях за Украину в прошлый четверг, хотя известие о его гибели в бою поступило в воскресенье.
Непонятно, были ли его останки найдены украинскими коллегами воина, хотя несколько источников в Ирландии сообщили, что, по их мнению, эти работы все еще продолжаются.
Издание пишет, что хотя Диган, похоже, не имел никаких связей с Украиной до российского вторжения в феврале 2022 года, он был глубоко убежден в том, что россияне должны быть побеждены.
Диган вернулся на фронт в Украину после ранения
Источники описывают его как очень принципиального человека, который был полон решимости выполнять свою роль и воевать на стороне Украины, и всегда намеревался вернуться на войну, даже после ранения, которое он получил там два года назад.
В октябре 2022 года, когда Диган ехал на автомобиле во время выполнения служебных обязанностей, он подорвался на самодельном взрывном устройстве. Ирландец получил серьезные ранения, в том числе в лицо, и в результате потерял глаз.
Его эвакуировали обратно в Ирландию, где он прошел курс лечения и реабилитации, после чего вернулся в Украину в начале этого года.
В Украине он был членом подразделения специального назначения "Стугна", которое участвует в сложных и опасных миссиях.
В Украине он получил смертельное ранение, прикрывая отступление своей команды из района во время боев с российскими войсками.
Доброволец из Ирландии из семьи военных
Роберт Диган вступил в ряды Вооруженных сил Ирландии 11 лет назад и получил желанное место в крыле армейских рейнджеров в 2017 году.
Его отец - бывший военнослужащий Вооруженных сил, который также служил в крыле армейских рейнджеров, а брат - действующий военнослужащий. Источники описывают их как очень уважаемую военную семью.
Выступая вчера в Нью-Йорке на Саммите ООН будущего, президент Майкл Д. Хиггинс выразил соболезнования семье бывшего ирландского солдата, назвав его гибель "ужасной трагедией".
Ранее сообщалось, что защищая Украину, погиб доброволец из Ирландии 45-летний Грэм Дейл.
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