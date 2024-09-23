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Новости Фото Война
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В боях за Украину погиб бывший рейнджер ВС Ирландии Роберт Диган. ФОТО

В боях за Украину против российских захватчиков погиб бывший рейнджер ирландской армии 29-летний Роберт Диган.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Irish Times.

Что известно о погибшем воине?

Отмечается, что Роберт Диган из Ньюбриджа в графстве Ко-Килдер был смертельно ранен в боях за Украину в прошлый четверг, хотя известие о его гибели в бою поступило в воскресенье.

Непонятно, были ли его останки найдены украинскими коллегами воина, хотя несколько источников в Ирландии сообщили, что, по их мнению, эти работы все еще продолжаются.

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У боях за Україну загинув колишній рейнджер ЗС Ірландії Роберт Діган

Издание пишет, что хотя Диган, похоже, не имел никаких связей с Украиной до российского вторжения в феврале 2022 года, он был глубоко убежден в том, что россияне должны быть побеждены.

Диган вернулся на фронт в Украину после ранения

Источники описывают его как очень принципиального человека, который был полон решимости выполнять свою роль и воевать на стороне Украины, и всегда намеревался вернуться на войну, даже после ранения, которое он получил там два года назад.

В октябре 2022 года, когда Диган ехал на автомобиле во время выполнения служебных обязанностей, он подорвался на самодельном взрывном устройстве. Ирландец получил серьезные ранения, в том числе в лицо, и в результате потерял глаз.

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Его эвакуировали обратно в Ирландию, где он прошел курс лечения и реабилитации, после чего вернулся в Украину в начале этого года.

В Украине он был членом подразделения специального назначения "Стугна", которое участвует в сложных и опасных миссиях.

В Украине он получил смертельное ранение, прикрывая отступление своей команды из района во время боев с российскими войсками.

У боях за Україну загинув колишній рейнджер ЗС Ірландії Роберт Діган

Доброволец из Ирландии из семьи военных

Роберт Диган вступил в ряды Вооруженных сил Ирландии 11 лет назад и получил желанное место в крыле армейских рейнджеров в 2017 году.

Его отец - бывший военнослужащий Вооруженных сил, который также служил в крыле армейских рейнджеров, а брат - действующий военнослужащий. Источники описывают их как очень уважаемую военную семью.

Выступая вчера в Нью-Йорке на Саммите ООН будущего, президент Майкл Д. Хиггинс выразил соболезнования семье бывшего ирландского солдата, назвав его гибель "ужасной трагедией".

Ранее сообщалось, что защищая Украину, погиб доброволец из Ирландии 45-летний Грэм Дейл.

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Автор: 

Ирландия (121) потери (4398) добровольцы (1172)


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Топ комментарии
+36
Щира вдячність та повага справжньому воїну та герою...
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23.09.2024 10:50
+32
Вічна пам'ять.
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23.09.2024 10:55
+29
Ірландському Герою слава!
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23.09.2024 11:00
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Щира вдячність та повага справжньому воїну та герою...
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23.09.2024 10:50 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Слава Ірландії!!!
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23.09.2024 10:50 Ответить
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23.09.2024 10:54 Ответить
Вічна пам'ять.
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23.09.2024 10:55 Ответить
Ірландському Герою слава!
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23.09.2024 11:00 Ответить
Вічна слава Герою! Це справжні друзі, не азійські потвори, які протягом всієї свої історії намагаються тільки грабуватиі вбивати!
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23.09.2024 11:05 Ответить
Вічна пам'ять ірланський друже !
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23.09.2024 11:10 Ответить
Це і є справжня Європа, яка сповідує саме європейські цінності. Ірландський воїн з великим серцем став Героєм України. Вічного спочинку Тобі на Алеї Слави!
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23.09.2024 11:18 Ответить
😥
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23.09.2024 11:25 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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23.09.2024 12:14 Ответить
 
 