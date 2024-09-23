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Новини Фото Війна
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У боях за Україну загинув колишній рейнджер ЗС Ірландії Роберт Діган. ФОТО

У боях за Україну проти російських загарбників загинув колишній рейнджер ірландської армії 29-річний Роберт Діган.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Irish Times.

Що відомо про загиблого воїна?

Зазначається, що Роберт Діган з Ньюбріджа у графстві Ко-Кілдер був смертельно поранений у боях за Україну минулого четверга, хоча звістка про його загибель в бою надійшла в неділю.

Незрозуміло, чи його останки були знайдені українськими колегами воїна, хоча кілька джерел в Ірландії повідомили, що, на їхню думку, ці роботи все ще тривають.

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У боях за Україну загинув колишній рейнджер ЗС Ірландії Роберт Діган

Видання пише, що хоча Діган, схоже, не мав жодних зв'язків з Україною до російського вторгнення в лютому 2022 року, він був глибоко переконаний у тому, що росіяни мають бути переможені.

Діган повернувся на фронт в Україну після поранення 

Джерела описують його як дуже принципову людину, яка була сповнена рішучості виконувати свою роль і воювати на боці України, і завжди мала намір повернутися на війну, навіть після поранення, яке він дістав там два роки тому.

У жовтні 2022 року, коли Діган їхав на автомобілі під час виконання службових обов'язків, він підірвався на саморобному вибуховому пристрої. Ірландець зазнав серйозних поранень, зокрема в обличчя, і в результаті втратив око.

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Його евакуювали назад до Ірландії, де він пройшов курс лікування та реабілітації, після чого повернувся до України на початку цього року.

В Україні він був членом підрозділу спеціального призначення "Стугна", який бере участь у складних і небезпечних місіях.

В Україні він зазнав смертельного поранення, прикриваючи відступ своєї команди з району під час боїв з російськими військами.

У боях за Україну загинув колишній рейнджер ЗС Ірландії Роберт Діган

Доброволець з Ірландії із родини військових 

Роберт Діган вступив до лав Збройних сил Ірландії 11 років тому й отримав бажане місце у крилі армійських рейнджерів у 2017 році.

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Його батько – колишній військовослужбовець Збройних сил, який також служив у крилі армійських рейнджерів, а брат – діючий військовослужбовець. Джерела описують їх як дуже шановану військову родину.

Виступаючи вчора в Нью-Йорку на Саміті ООН майбутнього, президент Майкл Д. Хіггінс висловив співчуття родині колишнього ірландського солдата, назвавши його загибель "жахливою трагедією".

Раніше повідомлялося, що захищаючи Україну, загинув доброволець із Ірландії 45-річний Грем Дейл.

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Автор: 

Ірландія (167) втрати (4413) добровольці (924)


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Топ коментарі
+36
Щира вдячність та повага справжньому воїну та герою...
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23.09.2024 10:50
+32
Вічна пам'ять.
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23.09.2024 10:55
+29
Ірландському Герою слава!
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23.09.2024 11:00
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Щира вдячність та повага справжньому воїну та герою...
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23.09.2024 10:50 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Слава Ірландії!!!
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23.09.2024 10:50 Відповісти
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23.09.2024 10:54 Відповісти
Вічна пам'ять.
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23.09.2024 10:55 Відповісти
Ірландському Герою слава!
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23.09.2024 11:00 Відповісти
Вічна слава Герою! Це справжні друзі, не азійські потвори, які протягом всієї свої історії намагаються тільки грабуватиі вбивати!
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23.09.2024 11:05 Відповісти
Вічна пам'ять ірланський друже !
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23.09.2024 11:10 Відповісти
Це і є справжня Європа, яка сповідує саме європейські цінності. Ірландський воїн з великим серцем став Героєм України. Вічного спочинку Тобі на Алеї Слави!
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23.09.2024 11:18 Відповісти
😥
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23.09.2024 11:25 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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23.09.2024 12:14 Відповісти
 
 