У боях за Україну загинув колишній рейнджер ЗС Ірландії Роберт Діган. ФОТО

У боях за Україну проти російських загарбників загинув колишній рейнджер ірландської армії 29-річний Роберт Діган.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Irish Times.

Що відомо про загиблого воїна?

Зазначається, що Роберт Діган з Ньюбріджа у графстві Ко-Кілдер був смертельно поранений у боях за Україну минулого четверга, хоча звістка про його загибель в бою надійшла в неділю.

Незрозуміло, чи його останки були знайдені українськими колегами воїна, хоча кілька джерел в Ірландії повідомили, що, на їхню думку, ці роботи все ще тривають.

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Видання пише, що хоча Діган, схоже, не мав жодних зв'язків з Україною до російського вторгнення в лютому 2022 року, він був глибоко переконаний у тому, що росіяни мають бути переможені.

Діган повернувся на фронт в Україну після поранення

Джерела описують його як дуже принципову людину, яка була сповнена рішучості виконувати свою роль і воювати на боці України, і завжди мала намір повернутися на війну, навіть після поранення, яке він дістав там два роки тому.

У жовтні 2022 року, коли Діган їхав на автомобілі під час виконання службових обов'язків, він підірвався на саморобному вибуховому пристрої. Ірландець зазнав серйозних поранень, зокрема в обличчя, і в результаті втратив око.

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Його евакуювали назад до Ірландії, де він пройшов курс лікування та реабілітації, після чого повернувся до України на початку цього року.

В Україні він був членом підрозділу спеціального призначення "Стугна", який бере участь у складних і небезпечних місіях.

В Україні він зазнав смертельного поранення, прикриваючи відступ своєї команди з району під час боїв з російськими військами.

Доброволець з Ірландії із родини військових

Роберт Діган вступив до лав Збройних сил Ірландії 11 років тому й отримав бажане місце у крилі армійських рейнджерів у 2017 році.

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Його батько – колишній військовослужбовець Збройних сил, який також служив у крилі армійських рейнджерів, а брат – діючий військовослужбовець. Джерела описують їх як дуже шановану військову родину.

Виступаючи вчора в Нью-Йорку на Саміті ООН майбутнього, президент Майкл Д. Хіггінс висловив співчуття родині колишнього ірландського солдата, назвавши його загибель "жахливою трагедією".

Раніше повідомлялося, що захищаючи Україну, загинув доброволець із Ірландії 45-річний Грем Дейл.

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