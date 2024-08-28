20 добровольцев из Балтии и Скандинавии погибли на войне в Украине, - СМИ
По меньшей мере два десятка добровольцев из балтийских и скандинавских стран погибло за время полномасштабного вторжения РФ.
Об этом пишет ERR на основании мониторинга СМИ разных стран, передает Цензор.НЕТ.
Скандинавия
Министерство обороны Швеции подтвердило, что с 24 февраля 2022 года погибли восемь граждан страны, воевавших на стороне Украины. Также есть информация о гибели по меньшей мере одного датчанина и одного норвежца.
По информации финского телерадиовещателя Yle, в Украине погибли пятеро добровольцев из Финляндии.
Балтия
Также сообщается о гибели в Украине добровольца из Литвы в феврале этого года. Еще несколько литовцев получили ранения.
В октябре прошлого года Национальная телерадиокомпания Латвии рассказала о смерти в Украине добровольца из этой страны.
Кроме того, известно о гибели в Украине трех эстонцев-добровольцев.
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Дуже соромно за наших сцикунів-ухиляньтів.
За яких? Що сидять в окопах Баден-Бадену?))
не німці з молдови гребуть в Україну черeз тису - нагадати хто?
Чи розуму не вистачає зрозуміти, що ті, хто вигрібли через Тису - якраз вже не матимуть українських прапорців?
Все інше не важливо. У тебе немає нніякого морального права щось про ухилянтів триндіти, як і у цього "німця" (якщо він не а передовій зі старлінку). А тим більше - у тебе немає права оббрехувати людей! 30+ років виїхав, а кацапом так і залишився!
яке і привело війну в Україну....
скажи мені що я щє польский сантехнік....
так і думав...
наші кордони + курська і белгородська область - своїх алкашів вивозите самі...
вони в Україні нікому і за гроші не потрібні....
ну ти вже її маєшь - подобається?
- ордла та сама яка привела війну в Украйну
І хто з нас у такому випадку поц? Звісно що ти, лайномете.
Чи у тому, що 10 років тому я відмовився голосувати за міністра з уряду Януковича, бо ніколи не підтримуватиму нікого, хто замазався у Партіїї Регіонів?
не записую, не скриню ніяких дописів, але люди які це роблять
І так, ти не знайдеш жодного мого прокацапського допису - і твої "люди, які це роблять" - також.
Лікуй свою хвору уяву, бо вона тобі замінила реальність.
злі ми всі і ти ордла теж...
загиблим - уклін в ноги і пам'ять вічна...
от українець, а от датчянин, а от швед, а от британець,
а от якого не змогли ідентіфікувати,
а от знову британець, а от американець, а от канадець, а от знову українець.....