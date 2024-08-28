20 добровольцев из Балтии и Скандинавии погибли на войне в Украине, - СМИ

По меньшей мере два десятка добровольцев из балтийских и скандинавских стран погибло за время полномасштабного вторжения РФ.

Об этом пишет ERR на основании мониторинга СМИ разных стран, передает Цензор.НЕТ.

Скандинавия

Министерство обороны Швеции подтвердило, что с 24 февраля 2022 года погибли восемь граждан страны, воевавших на стороне Украины. Также есть информация о гибели по меньшей мере одного датчанина и одного норвежца.

По информации финского телерадиовещателя Yle, в Украине погибли пятеро добровольцев из Финляндии.

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Балтия

Также сообщается о гибели в Украине добровольца из Литвы в феврале этого года. Еще несколько литовцев получили ранения.

В октябре прошлого года Национальная телерадиокомпания Латвии рассказала о смерти в Украине добровольца из этой страны.

Кроме того, известно о гибели в Украине трех эстонцев-добровольцев.

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