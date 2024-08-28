РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5568 посетителей онлайн
Новости Война
2 967 37

20 добровольцев из Балтии и Скандинавии погибли на войне в Украине, - СМИ

(Фото ілюстративне)

По меньшей мере два десятка добровольцев из балтийских и скандинавских стран погибло за время полномасштабного вторжения РФ.

Об этом пишет ERR на основании мониторинга СМИ разных стран, передает Цензор.НЕТ.

Скандинавия

Министерство обороны Швеции подтвердило, что с 24 февраля 2022 года погибли восемь граждан страны, воевавших на стороне Украины. Также есть информация о гибели по меньшей мере одного датчанина и одного норвежца.

По информации финского телерадиовещателя Yle, в Украине погибли пятеро добровольцев из Финляндии.

Также читайте: Рада поддержала в целом законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, защищающих Украину

Балтия

Также сообщается о гибели в Украине добровольца из Литвы в феврале этого года. Еще несколько литовцев получили ранения.

В октябре прошлого года Национальная телерадиокомпания Латвии рассказала о смерти в Украине добровольца из этой страны.

Кроме того, известно о гибели в Украине трех эстонцев-добровольцев.

Также читайте: В бою против рашистов погиб доброволец из Финляндии Вилле Мюккянен

Автор: 

Дания (581) Латвия (1331) Литва (2448) Норвегия (696) Финляндия (957) Швеция (999) Эстония (1418) добровольцы (1157)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Слава всім добровольцям, з усіх країн, хто захищяє Україну!
загиблим - уклін в ноги і пам'ять вічна...
показать весь комментарий
28.08.2024 04:17
+9
Вічна пам'ять цим героям!
Дуже соромно за наших сцикунів-ухиляньтів.
показать весь комментарий
28.08.2024 01:35
+4
Героям Слава !!! 🙏
показать весь комментарий
28.08.2024 03:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна пам'ять цим героям!
Дуже соромно за наших сцикунів-ухиляньтів.
показать весь комментарий
28.08.2024 01:35 Ответить
Дуже соромно за наших сцикунів-ухиляньтів.

За яких? Що сидять в окопах Баден-Бадену?))
показать весь комментарий
28.08.2024 05:04 Ответить
За яких тобі ухилянтів соромно?
показать весь комментарий
28.08.2024 06:43 Ответить
ще більше соромно за закордонних патріотів , які женуть інших на забій !
показать весь комментарий
28.08.2024 07:36 Ответить
Це ви з Німеччини пишете про ухилятів?
показать весь комментарий
28.08.2024 10:54 Ответить
гидотний відпис....
не німці з молдови гребуть в Україну черeз тису - нагадати хто?
показать весь комментарий
28.08.2024 11:15 Ответить
Якщо людина пише з Німеччини, а не з передку через Старлінк - то це якраз та сама людина, яка й вигрібла з України через Тису, або якось інакше.
Чи розуму не вистачає зрозуміти, що ті, хто вигрібли через Тису - якраз вже не матимуть українських прапорців?
показать весь комментарий
28.08.2024 11:35 Ответить
а якщо людина виїхала коли ти за яника каскою стучяв? - це теж не в зачет?
показать весь комментарий
28.08.2024 11:37 Ответить
Людина, яка виїхала коли ти за яника каскою стучав теж не має жодного морального права писати про ухилянтів, бо сама є одним з них.
показать весь комментарий
28.08.2024 11:41 Ответить
а виїхав я 30+ років тому... - **** моїм влажком намагається свою сраку прикрити...
показать весь комментарий
28.08.2024 11:46 Ответить
Да плювати, коли ти виїхало. Ти не захищаєш Україну. Якщо хоча б донатиш реальні суми, а не по $20 на місяць - ще куди нне йшло.
Все інше не важливо. У тебе немає нніякого морального права щось про ухилянтів триндіти, як і у цього "німця" (якщо він не а передовій зі старлінку). А тим більше - у тебе немає права оббрехувати людей! 30+ років виїхав, а кацапом так і залишився!
показать весь комментарий
28.08.2024 11:50 Ответить
та плювати шо ти нацяткав - ти вонючє ордло,
яке і привело війну в Україну....
показать весь комментарий
28.08.2024 11:52 Ответить
Кацапський жлоб, який нічим не допомогає ЗСУ намагається щось там гімняти. а відміну від тебе? я переказую щомісяця $1000-2000 Стерненку, Мадяру, на Дігнітас і іншим. А ти, гидото, здате тільки людей оббріхувати.
показать весь комментарий
28.08.2024 12:05 Ответить
потужно і незламно!
скажи мені що я щє польский сантехнік....
показать весь комментарий
28.08.2024 12:15 Ответить
Кацап ти. Типовий брехливий кацап.
показать весь комментарий
28.08.2024 12:18 Ответить
тобто зі штукою доллярів на потреби ЗСУ вже видалено... десь
так і думав...
показать весь комментарий
28.08.2024 12:21 Ответить
Що у тебе видалено? Очі розкрий.
показать весь комментарий
28.08.2024 12:32 Ответить
не те що в тебе як ти за яйця... 🤣
показать весь комментарий
28.08.2024 12:41 Ответить
мені тебе теж обізвати чи сам заспокоїшся?
показать весь комментарий
28.08.2024 12:30 Ответить
Теж? Взагалі-то це ти мене тут обзивав, а я на основі твоїх обзивань зробив висновок, що ти є брехливим кацапом.
показать весь комментарий
28.08.2024 12:31 Ответить
тобто тебе, казламордого, перемовини не устраюють..
наші кордони + курська і белгородська область - своїх алкашів вивозите самі...
вони в Україні нікому і за гроші не потрібні....
показать весь комментарий
28.08.2024 12:36 Ответить
тебе там на донетчині западeнці так зачморили шо тобі захотілося війну?
ну ти вже її маєшь - подобається?
показать весь комментарий
28.08.2024 11:40 Ответить
Судячи за твоєю манією оббрехувати незнайомих людей, кацап з нас двох - саме ти. Бо це у вашій метальності таке робити.
показать весь комментарий
28.08.2024 11:45 Ответить
ну який же ти не знайомий?
- ордла та сама яка привела війну в Украйну
показать весь комментарий
28.08.2024 11:49 Ответить
У тебе вавка в голові. Я киянин, не має жодних родинних зв'язків з ОРДЛО, був на обох Майданах, завжди був проти яника і ПР. І проти порошенка я був саме тому, що він співпрацював з яником і ПР.
показать весь комментарий
28.08.2024 11:52 Ответить
ти поц, а не киянин ...
показать весь комментарий
28.08.2024 11:54 Ответить
Точо - ти ж краще за мене знаєш, хто я.
І хто з нас у такому випадку поц? Звісно що ти, лайномете.
показать весь комментарий
28.08.2024 12:01 Ответить
ти вже 10 років як обозначився казлом - претензії тільки до себе...
показать весь комментарий
28.08.2024 12:04 Ответить
У чому? У тому, що я був на Майдані, а ти - ні?
Чи у тому, що 10 років тому я відмовився голосувати за міністра з уряду Януковича, бо ніколи не підтримуватиму нікого, хто замазався у Партіїї Регіонів?
показать весь комментарий
28.08.2024 12:06 Ответить
дядік - я в ці даунецьки казки не граю.
не записую, не скриню ніяких дописів, але люди які це роблять
показать весь комментарий
28.08.2024 12:10 Ответить
дядік, це ти через те, що я не підтримував порошенка, записав мене у своїх хворих фантазіях у донецькі. Судячи з усього - десь 88% (всі, хто не проголосуав за нього + всі, хто не прийшов на вибори) українці - донецькі за твоєю хворою логікою.
І так, ти не знайдеш жодного мого прокацапського допису - і твої "люди, які це роблять" - також.
Лікуй свою хвору уяву, бо вона тобі замінила реальність.
показать весь комментарий
28.08.2024 12:17 Ответить
ах є - моя незламність і потужність і вибачяння ...
злі ми всі і ти ордла теж...
показать весь комментарий
28.08.2024 12:28 Ответить
цей шнур іщє когось наїбати намагається...
показать весь комментарий
28.08.2024 11:57 Ответить
Героям Слава !!! 🙏
показать весь комментарий
28.08.2024 03:22 Ответить
Слава всім добровольцям, з усіх країн, хто захищяє Україну!
загиблим - уклін в ноги і пам'ять вічна...
показать весь комментарий
28.08.2024 04:17 Ответить
колись, після нашої Перемоги, буде в Києві аллея Слави і Сліз....
от українець, а от датчянин, а от швед, а от британець,
а от якого не змогли ідентіфікувати,
а от знову британець, а от американець, а от канадець, а от знову українець.....
показать весь комментарий
28.08.2024 07:46 Ответить
 
 