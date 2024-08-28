20 добровольців з Балтії та Скандинавії загинули на війні в Україні, - ЗМІ

Щонайменше два десятки добровольців з балтійських та скандинавських країн загинуло за час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це пише ERR на підставі моніторингу ЗМІ різних країн, передає Цензор.НЕТ.

Скандинавія

Міністерство оборони Швеції підтвердило, що з 24 лютого 2022 року загинули вісім громадян країни, які воювали на боці України. Також є інформація про загибель щонайменше одного данця та одного норвежця.

За інформацією фінського телерадіомовника Yle, в Україні загинули п'ятеро добровольців з Фінляндії.

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Балтія

Також повідомляється про загибель в Україні добровольця з Литви в лютому цього року. Ще кілька литовців зазнали поранень.

Торік у жовтні Національна телерадіокомпанія Латвії розповіла про смерть в Україні добровольця з цієї країни.

Окрім того, відомо про загибель в Україні трьох естонців-добровольців.

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