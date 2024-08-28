20 добровольців з Балтії та Скандинавії загинули на війні в Україні, - ЗМІ
Щонайменше два десятки добровольців з балтійських та скандинавських країн загинуло за час повномасштабного вторгнення РФ.
Про це пише ERR на підставі моніторингу ЗМІ різних країн, передає Цензор.НЕТ.
Скандинавія
Міністерство оборони Швеції підтвердило, що з 24 лютого 2022 року загинули вісім громадян країни, які воювали на боці України. Також є інформація про загибель щонайменше одного данця та одного норвежця.
За інформацією фінського телерадіомовника Yle, в Україні загинули п'ятеро добровольців з Фінляндії.
Балтія
Також повідомляється про загибель в Україні добровольця з Литви в лютому цього року. Ще кілька литовців зазнали поранень.
Торік у жовтні Національна телерадіокомпанія Латвії розповіла про смерть в Україні добровольця з цієї країни.
Окрім того, відомо про загибель в Україні трьох естонців-добровольців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дуже соромно за наших сцикунів-ухиляньтів.
За яких? Що сидять в окопах Баден-Бадену?))
не німці з молдови гребуть в Україну черeз тису - нагадати хто?
Чи розуму не вистачає зрозуміти, що ті, хто вигрібли через Тису - якраз вже не матимуть українських прапорців?
Все інше не важливо. У тебе немає нніякого морального права щось про ухилянтів триндіти, як і у цього "німця" (якщо він не а передовій зі старлінку). А тим більше - у тебе немає права оббрехувати людей! 30+ років виїхав, а кацапом так і залишився!
яке і привело війну в Україну....
скажи мені що я щє польский сантехнік....
так і думав...
наші кордони + курська і белгородська область - своїх алкашів вивозите самі...
вони в Україні нікому і за гроші не потрібні....
ну ти вже її маєшь - подобається?
- ордла та сама яка привела війну в Украйну
І хто з нас у такому випадку поц? Звісно що ти, лайномете.
Чи у тому, що 10 років тому я відмовився голосувати за міністра з уряду Януковича, бо ніколи не підтримуватиму нікого, хто замазався у Партіїї Регіонів?
не записую, не скриню ніяких дописів, але люди які це роблять
І так, ти не знайдеш жодного мого прокацапського допису - і твої "люди, які це роблять" - також.
Лікуй свою хвору уяву, бо вона тобі замінила реальність.
злі ми всі і ти ордла теж...
загиблим - уклін в ноги і пам'ять вічна...
от українець, а от датчянин, а от швед, а от британець,
а от якого не змогли ідентіфікувати,
а от знову британець, а от американець, а от канадець, а от знову українець.....