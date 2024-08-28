УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10376 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 967 37

20 добровольців з Балтії та Скандинавії загинули на війні в Україні, - ЗМІ

(Фото ілюстративне)

Щонайменше два десятки добровольців з балтійських та скандинавських країн загинуло за час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це пише ERR на підставі моніторингу ЗМІ різних країн, передає Цензор.НЕТ.

Скандинавія

Міністерство оборони Швеції підтвердило, що з 24 лютого 2022 року загинули вісім громадян країни, які воювали на боці України. Також є інформація про загибель щонайменше одного данця та одного норвежця.

За інформацією фінського телерадіомовника Yle, в Україні загинули п'ятеро добровольців з Фінляндії.

Читайте: Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які захищають Україну

Балтія

Також повідомляється про загибель в Україні добровольця з Литви в лютому цього року. Ще кілька литовців зазнали поранень.

Торік у жовтні Національна телерадіокомпанія Латвії розповіла про смерть в Україні добровольця з цієї країни.

Окрім того, відомо про загибель в Україні трьох естонців-добровольців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боях за Україну загинув доброволець з Фінляндії

Автор: 

Данія (768) Латвія (1344) Литва (2383) Норвегія (760) Фінляндія (1298) Швеція (951) Естонія (1603) добровольці (909)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Слава всім добровольцям, з усіх країн, хто захищяє Україну!
загиблим - уклін в ноги і пам'ять вічна...
показати весь коментар
28.08.2024 04:17
+9
Вічна пам'ять цим героям!
Дуже соромно за наших сцикунів-ухиляньтів.
показати весь коментар
28.08.2024 01:35
+4
Героям Слава !!! 🙏
показати весь коментар
28.08.2024 03:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна пам'ять цим героям!
Дуже соромно за наших сцикунів-ухиляньтів.
показати весь коментар
28.08.2024 01:35 Відповісти
Дуже соромно за наших сцикунів-ухиляньтів.

За яких? Що сидять в окопах Баден-Бадену?))
показати весь коментар
28.08.2024 05:04 Відповісти
За яких тобі ухилянтів соромно?
показати весь коментар
28.08.2024 06:43 Відповісти
ще більше соромно за закордонних патріотів , які женуть інших на забій !
показати весь коментар
28.08.2024 07:36 Відповісти
Це ви з Німеччини пишете про ухилятів?
показати весь коментар
28.08.2024 10:54 Відповісти
гидотний відпис....
не німці з молдови гребуть в Україну черeз тису - нагадати хто?
показати весь коментар
28.08.2024 11:15 Відповісти
Якщо людина пише з Німеччини, а не з передку через Старлінк - то це якраз та сама людина, яка й вигрібла з України через Тису, або якось інакше.
Чи розуму не вистачає зрозуміти, що ті, хто вигрібли через Тису - якраз вже не матимуть українських прапорців?
показати весь коментар
28.08.2024 11:35 Відповісти
а якщо людина виїхала коли ти за яника каскою стучяв? - це теж не в зачет?
показати весь коментар
28.08.2024 11:37 Відповісти
Людина, яка виїхала коли ти за яника каскою стучав теж не має жодного морального права писати про ухилянтів, бо сама є одним з них.
показати весь коментар
28.08.2024 11:41 Відповісти
а виїхав я 30+ років тому... - **** моїм влажком намагається свою сраку прикрити...
показати весь коментар
28.08.2024 11:46 Відповісти
Да плювати, коли ти виїхало. Ти не захищаєш Україну. Якщо хоча б донатиш реальні суми, а не по $20 на місяць - ще куди нне йшло.
Все інше не важливо. У тебе немає нніякого морального права щось про ухилянтів триндіти, як і у цього "німця" (якщо він не а передовій зі старлінку). А тим більше - у тебе немає права оббрехувати людей! 30+ років виїхав, а кацапом так і залишився!
показати весь коментар
28.08.2024 11:50 Відповісти
та плювати шо ти нацяткав - ти вонючє ордло,
яке і привело війну в Україну....
показати весь коментар
28.08.2024 11:52 Відповісти
Кацапський жлоб, який нічим не допомогає ЗСУ намагається щось там гімняти. а відміну від тебе? я переказую щомісяця $1000-2000 Стерненку, Мадяру, на Дігнітас і іншим. А ти, гидото, здате тільки людей оббріхувати.
показати весь коментар
28.08.2024 12:05 Відповісти
потужно і незламно!
скажи мені що я щє польский сантехнік....
показати весь коментар
28.08.2024 12:15 Відповісти
Кацап ти. Типовий брехливий кацап.
показати весь коментар
28.08.2024 12:18 Відповісти
тобто зі штукою доллярів на потреби ЗСУ вже видалено... десь
так і думав...
показати весь коментар
28.08.2024 12:21 Відповісти
Що у тебе видалено? Очі розкрий.
показати весь коментар
28.08.2024 12:32 Відповісти
не те що в тебе як ти за яйця... 🤣
показати весь коментар
28.08.2024 12:41 Відповісти
мені тебе теж обізвати чи сам заспокоїшся?
показати весь коментар
28.08.2024 12:30 Відповісти
Теж? Взагалі-то це ти мене тут обзивав, а я на основі твоїх обзивань зробив висновок, що ти є брехливим кацапом.
показати весь коментар
28.08.2024 12:31 Відповісти
тобто тебе, казламордого, перемовини не устраюють..
наші кордони + курська і белгородська область - своїх алкашів вивозите самі...
вони в Україні нікому і за гроші не потрібні....
показати весь коментар
28.08.2024 12:36 Відповісти
тебе там на донетчині западeнці так зачморили шо тобі захотілося війну?
ну ти вже її маєшь - подобається?
показати весь коментар
28.08.2024 11:40 Відповісти
Судячи за твоєю манією оббрехувати незнайомих людей, кацап з нас двох - саме ти. Бо це у вашій метальності таке робити.
показати весь коментар
28.08.2024 11:45 Відповісти
ну який же ти не знайомий?
- ордла та сама яка привела війну в Украйну
показати весь коментар
28.08.2024 11:49 Відповісти
У тебе вавка в голові. Я киянин, не має жодних родинних зв'язків з ОРДЛО, був на обох Майданах, завжди був проти яника і ПР. І проти порошенка я був саме тому, що він співпрацював з яником і ПР.
показати весь коментар
28.08.2024 11:52 Відповісти
ти поц, а не киянин ...
показати весь коментар
28.08.2024 11:54 Відповісти
Точо - ти ж краще за мене знаєш, хто я.
І хто з нас у такому випадку поц? Звісно що ти, лайномете.
показати весь коментар
28.08.2024 12:01 Відповісти
ти вже 10 років як обозначився казлом - претензії тільки до себе...
показати весь коментар
28.08.2024 12:04 Відповісти
У чому? У тому, що я був на Майдані, а ти - ні?
Чи у тому, що 10 років тому я відмовився голосувати за міністра з уряду Януковича, бо ніколи не підтримуватиму нікого, хто замазався у Партіїї Регіонів?
показати весь коментар
28.08.2024 12:06 Відповісти
дядік - я в ці даунецьки казки не граю.
не записую, не скриню ніяких дописів, але люди які це роблять
показати весь коментар
28.08.2024 12:10 Відповісти
дядік, це ти через те, що я не підтримував порошенка, записав мене у своїх хворих фантазіях у донецькі. Судячи з усього - десь 88% (всі, хто не проголосуав за нього + всі, хто не прийшов на вибори) українці - донецькі за твоєю хворою логікою.
І так, ти не знайдеш жодного мого прокацапського допису - і твої "люди, які це роблять" - також.
Лікуй свою хвору уяву, бо вона тобі замінила реальність.
показати весь коментар
28.08.2024 12:17 Відповісти
ах є - моя незламність і потужність і вибачяння ...
злі ми всі і ти ордла теж...
показати весь коментар
28.08.2024 12:28 Відповісти
цей шнур іщє когось наїбати намагається...
показати весь коментар
28.08.2024 11:57 Відповісти
Героям Слава !!! 🙏
показати весь коментар
28.08.2024 03:22 Відповісти
Слава всім добровольцям, з усіх країн, хто захищяє Україну!
загиблим - уклін в ноги і пам'ять вічна...
показати весь коментар
28.08.2024 04:17 Відповісти
колись, після нашої Перемоги, буде в Києві аллея Слави і Сліз....
от українець, а от датчянин, а от швед, а от британець,
а от якого не змогли ідентіфікувати,
а от знову британець, а от американець, а от канадець, а от знову українець.....
показати весь коментар
28.08.2024 07:46 Відповісти
 
 