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Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які захищають Україну

Законопроєкт щодо правового статусу іноземних добровольців

20 серпня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт стосовно правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які воюють за Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє народна депутатка України Ірина Геращенко.

"315 нардепів підтримали в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України #9585", - повідомила Геращенко.

Законом пропонується:

  • Дозволити іноземцям та особам без громадянства, які захищають Україну, отримувати посвідки на тимчасове проживання або іммігрувати, навіть якщо їхні документи прострочені.

  • Надати членам сімей військових право на тимчасове проживання.

  • Вимагати від громадян РФ і Білорусі, які стали українцями, подати документи про відмову від іноземного громадянства протягом року після скасування воєнного стану.

  • Надати можливість новим українським громадянам виконати зобов'язання про складання іспитів протягом двох років після скасування воєнного стану.

  • Призупинити розгляд заяв про набуття громадянства від громадян РФ до закінчення року після скасування воєнного стану (з деякими винятками).

Також читайте: Статус військових, які воюють на території РФ: Рада ухвалила законопроєкт

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив низку постанов, завдяки яким іноземні добровольці, які воюють проти РФ, за бажання можуть отримати громадянство України. Це стосується і членів їхніх сімей.

Автор: 

ВР (14949) громадянство (1072) законопроєкт (3584) іноземець (389) добровольці (911)


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Дуже добре! Але без права голосування....
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20.08.2024 18:30 Відповісти
Так було б вірно!
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20.08.2024 18:31 Відповісти
 
 