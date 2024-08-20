Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які захищають Україну

20 серпня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт стосовно правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які воюють за Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє народна депутатка України Ірина Геращенко.

"315 нардепів підтримали в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України #9585", - повідомила Геращенко.

Законом пропонується:

Дозволити іноземцям та особам без громадянства, які захищають Україну, отримувати посвідки на тимчасове проживання або іммігрувати, навіть якщо їхні документи прострочені.

Надати членам сімей військових право на тимчасове проживання.

Вимагати від громадян РФ і Білорусі, які стали українцями, подати документи про відмову від іноземного громадянства протягом року після скасування воєнного стану.

Надати можливість новим українським громадянам виконати зобов'язання про складання іспитів протягом двох років після скасування воєнного стану.

Призупинити розгляд заяв про набуття громадянства від громадян РФ до закінчення року після скасування воєнного стану (з деякими винятками).

Також читайте: Статус військових, які воюють на території РФ: Рада ухвалила законопроєкт

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив низку постанов, завдяки яким іноземні добровольці, які воюють проти РФ, за бажання можуть отримати громадянство України. Це стосується і членів їхніх сімей.