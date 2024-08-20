Рада поддержала в целом законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, защищающих Украину

20 августа Верховная Рада поддержала в целом законопроект относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют за Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает народный депутат Украины Ирина Геращенко.

"315 нардепов поддержали в целом законопроект относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины #9585", - сообщила Геращенко.

Законом предлагается:

Разрешить иностранцам и лицам без гражданства, которые защищают Украину, получать вид на жительство или иммигрировать, даже если их документы просрочены.

Предоставить членам семей военных право на временное проживание.

Требовать от граждан РФ и Беларуси, которые стали украинцами, подать документы об отказе от иностранного гражданства в течение года после отмены военного положения.

Предоставить возможность новым украинским гражданам выполнить обязательства о сдаче экзаменов в течение двух лет после отмены военного положения.

Приостановить рассмотрение заявлений о приобретении гражданства от граждан РФ до истечения года после отмены военного положения (с некоторыми исключениями).

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Напомним, ранее Кабмин утвердил ряд постановлений, благодаря которым иностранные добровольцы, воюющие против РФ, при желании могут получить гражданство Украины. Это касается и членов их семей.