Рада поддержала в целом законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, защищающих Украину
20 августа Верховная Рада поддержала в целом законопроект относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют за Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает народный депутат Украины Ирина Геращенко.
"315 нардепов поддержали в целом законопроект относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины #9585", - сообщила Геращенко.
Законом предлагается:
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Разрешить иностранцам и лицам без гражданства, которые защищают Украину, получать вид на жительство или иммигрировать, даже если их документы просрочены.
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Предоставить членам семей военных право на временное проживание.
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Требовать от граждан РФ и Беларуси, которые стали украинцами, подать документы об отказе от иностранного гражданства в течение года после отмены военного положения.
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Предоставить возможность новым украинским гражданам выполнить обязательства о сдаче экзаменов в течение двух лет после отмены военного положения.
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Приостановить рассмотрение заявлений о приобретении гражданства от граждан РФ до истечения года после отмены военного положения (с некоторыми исключениями).
Напомним, ранее Кабмин утвердил ряд постановлений, благодаря которым иностранные добровольцы, воюющие против РФ, при желании могут получить гражданство Украины. Это касается и членов их семей.
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