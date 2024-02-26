УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6073 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 821 15
громадянство (1059) іноземець (381) добровольці (877) Клименко Ігор (474)

Іноземні добровольці, які воюють проти РФ, за бажання можуть отримати громадянство України. Це стосується і членів їхніх сімей, - Клименко

іноземці

Добровольці-іноземці, які боронять Україну в складі Сил оборони, зможуть отримати громадянство України.

Про це в інтерв'ю Наталі Мосейчук заявив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів прийняв ряд постанов, які визначають порядок отримання і громадянства в подальшому. Більш того, всі документи, які є в цих громадян, і посвідки на тимчасове проживання в Україні, вони всі дійсні навіть, якщо терміни повиходили. Я впевнений, що ці громадяни інших країн, які брали участь у збройній відсічі російському війську, вони всі отримають, якщо буде таке бажання, українське громадянство", - зазначив він.

За словами Клименка, це стосується і членів їхніх сімей.

Читайте: За два роки жодна одиниця зброї не покидала Україну нелегально, - Клименко

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Слава Украине!!!Алга Казахстан!!!

показати весь коментар
26.02.2024 13:05
+7
Й отримавши громадянство вони не зможуть виїхати з України .... бо чоловіків України не випускають , "гарний" план.
показати весь коментар
26.02.2024 12:56
+4
Невзорову свого часу швидко дали.
Білоруси і росіяни в ЗСУ і досі з "рідними" паспортами.
Давно час виправити.
показати весь коментар
26.02.2024 12:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невзорову свого часу швидко дали.
Білоруси і росіяни в ЗСУ і досі з "рідними" паспортами.
Давно час виправити.
показати весь коментар
26.02.2024 12:54 Відповісти
Й отримавши громадянство вони не зможуть виїхати з України .... бо чоловіків України не випускають , "гарний" план.
показати весь коментар
26.02.2024 12:56 Відповісти
Тих росіян і білорусів, які вже воюють в лавах ЗСУ, цим не налякати. Їм небезпечніша депортація на родіну.
показати весь коментар
26.02.2024 13:01 Відповісти
Слава Украине!!!Алга Казахстан!!!

показати весь коментар
26.02.2024 13:05 Відповісти
Героям слава !!!
показати весь коментар
26.02.2024 13:15 Відповісти
Добре було б ще й відзнаку для цих бійців встановити.
Щоб додому вони поверталися легально, з державною нагородою України, а не тишком-нишком як наймаці.
Була б пам'ять, було б свідчення україно-британської (до прикладу) дружби.
показати весь коментар
26.02.2024 13:27 Відповісти
Но потом нельзя будет выехать до 60
показати весь коментар
26.02.2024 13:55 Відповісти
Вони повинні абсолютно у короткі терміни отримани громадянство України, коли схочуть.
І стати почесними громадянами України.
А ті що загинули - посмертно повинні отримати звання Героя України.
Чому? Бо могли сидіти вдома і тішитися життям.
показати весь коментар
26.02.2024 14:06 Відповісти
Клименко, допустим такие люди есть. А у тебя и всей воровской власти ЗЕ есть чем воевать? Нужна индивидуальная амуниция, техника, средства связи, оружие, боеприпасы. Кроме того бойца нужно учить минимум 2-3 мес. Или вы рассчитываете выдать ему ржавый Калашников и с ним он удержит позицию?
показати весь коментар
26.02.2024 14:13 Відповісти
Ці люди платять за українське громадянство найдорожчою валютою в світі - своєю КРОВ'Ю! Слава героям!
показати весь коментар
26.02.2024 14:17 Відповісти
А як на рахунок подвійного громадянства ? Вже можно?
показати весь коментар
26.02.2024 15:24 Відповісти
Це можете розказати казаху який воює за Україну вже 10 років. Вже вивчив українську мову а громадянство все ще не отримав через бюрократію.
Вже і петицією 25 к назбирали на сайті президента а без толку.
на ютубі дивіться відео про нього за пошуком
"ЯК УПІЙМАВ РОСІЙСЬКОГО ШПИГУНА/ХТО ПІДСТАВИВ МОДЖАХЕДА/УКРАЇНСЬКІ М'ЯСНІ ШТУРМИ/КАЗАХ-БАНДЕРІВЕЦЬ"
показати весь коментар
26.02.2024 15:26 Відповісти
 
 