Іноземні добровольці, які воюють проти РФ, за бажання можуть отримати громадянство України. Це стосується і членів їхніх сімей, - Клименко

Добровольці-іноземці, які боронять Україну в складі Сил оборони, зможуть отримати громадянство України.

Про це в інтерв'ю Наталі Мосейчук заявив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів прийняв ряд постанов, які визначають порядок отримання і громадянства в подальшому. Більш того, всі документи, які є в цих громадян, і посвідки на тимчасове проживання в Україні, вони всі дійсні навіть, якщо терміни повиходили. Я впевнений, що ці громадяни інших країн, які брали участь у збройній відсічі російському війську, вони всі отримають, якщо буде таке бажання, українське громадянство", - зазначив він.

За словами Клименка, це стосується і членів їхніх сімей.

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