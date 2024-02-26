Іноземні добровольці, які воюють проти РФ, за бажання можуть отримати громадянство України. Це стосується і членів їхніх сімей, - Клименко
Добровольці-іноземці, які боронять Україну в складі Сил оборони, зможуть отримати громадянство України.
Про це в інтерв'ю Наталі Мосейчук заявив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кабінет Міністрів прийняв ряд постанов, які визначають порядок отримання і громадянства в подальшому. Більш того, всі документи, які є в цих громадян, і посвідки на тимчасове проживання в Україні, вони всі дійсні навіть, якщо терміни повиходили. Я впевнений, що ці громадяни інших країн, які брали участь у збройній відсічі російському війську, вони всі отримають, якщо буде таке бажання, українське громадянство", - зазначив він.
За словами Клименка, це стосується і членів їхніх сімей.
Топ коментарі
+9 Yurka Gagarin
показати весь коментар26.02.2024 13:05
+7 Oleksii Pilevych a8b2e1d6
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+4 Деніс Войцеховський
показати весь коментар26.02.2024 12:54
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Будь ласка, зачекайте...
Білоруси і росіяни в ЗСУ і досі з "рідними" паспортами.
Давно час виправити.
Щоб додому вони поверталися легально, з державною нагородою України, а не тишком-нишком як наймаці.
Була б пам'ять, було б свідчення україно-британської (до прикладу) дружби.
І стати почесними громадянами України.
А ті що загинули - посмертно повинні отримати звання Героя України.
Чому? Бо могли сидіти вдома і тішитися життям.
Вже і петицією 25 к назбирали на сайті президента а без толку.
на ютубі дивіться відео про нього за пошуком
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