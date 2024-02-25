За два роки жодна одиниця зброї не покидала Україну нелегально, - Клименко
За два роки повномасштабного вторгнення, жодна одиниця зброї не перетнула кордон України нелегально.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на форумі "Україна. Рік 2024" повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Жодна одиниця зброї за два роки повномасштабної війни не перетнула кордон України з ЄС. Це колосальна робота наших Сил безпеки", - повідомив Клименко.
Також глава МВС звернув увагу на те, що вже зараз триває робота з відновлення контролю на кордонах.
"Уже зараз думаємо над захистом нашого кордону. Кордон тільки з РБ і РФ - понад 3 тис. км, також необхідно інтегрувати кордон із країнами ЄС", - сказав він.
Топ коментарі
+3 Gabriel Really
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+2 matveich hard
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+1 громов віталій
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Задача як раз навпаки - озброїтися!
Головна на контролі - Безкутова (із медичною освітою)
И не в Европу и не в США.
Так куда тогда, в какие страны ушло западное оружие, которого катастрофически не хватает на фронтах?
Кто мог дать разрешение на это?
Ослабляли фронт ради своего кармана?