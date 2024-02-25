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зброя (7281) Клименко Ігор (474)

За два роки жодна одиниця зброї не покидала Україну нелегально, - Клименко

клименко,ігор

За два роки повномасштабного вторгнення, жодна одиниця зброї не перетнула кордон України нелегально.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на форумі "Україна. Рік 2024" повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Жодна одиниця зброї за два роки повномасштабної війни не перетнула кордон України з ЄС. Це колосальна робота наших Сил безпеки", - повідомив Клименко.

Також глава МВС звернув увагу на те, що вже зараз триває робота з відновлення контролю на кордонах.

"Уже зараз думаємо над захистом нашого кордону. Кордон тільки з РБ і РФ - понад 3 тис. км, також необхідно інтегрувати кордон із країнами ЄС", - сказав він.

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Топ коментарі
+3
Як вони потрапляють на посади, без мозку?
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25.02.2024 14:59
+2
ржака, а що все відправили під особистим контролем, з приходом шапіто до влади кордону в Україні немає, навіть ліниві через КПП виїжджають, за листом буданова, малюка та єрмака.
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25.02.2024 14:41
+1
тобто легально все переправляли? щось по типу система Шлях для легалізованого перетину кордону ухилянтами?
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25.02.2024 14:49
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ржака, а що все відправили під особистим контролем, з приходом шапіто до влади кордону в Україні немає, навіть ліниві через КПП виїжджають, за листом буданова, малюка та єрмака.
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25.02.2024 14:41 Відповісти
"Жодна одиниця зброї за два роки повномасштабної війни не перетнула кордон України з ЄС" - хто ж буде вивозити зброю коли країна воює
Задача як раз навпаки - озброїтися!
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25.02.2024 14:47 Відповісти
тобто легально все переправляли? щось по типу система Шлях для легалізованого перетину кордону ухилянтами?
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25.02.2024 14:49 Відповісти
Як вони потрапляють на посади, без мозку?
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25.02.2024 14:59 Відповісти
там діє "вхідний контроль"
Головна на контролі - Безкутова (із медичною освітою)
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25.02.2024 15:09 Відповісти
У зелі талант - знаходити і ставити на посади зрадників і довбодятлів.
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25.02.2024 16:04 Відповісти
Повний відстій цього упиря йолопа. Чи воно ***** щось курило чи нюхало. Через кордони між україною молдовою румунією проходять піші хлопці втікачі. Що не так пронести зброю. Вилупок тупорилий. ***** понаймали телепнів у погонах. І верзе курва начебто так воно є. Зепідарасія їбана . Коли вже ви нажеретеся брехуни їбані.Це вся піздьош для того щоб не проводити нормального законодавства по легалізації як клороткосвольної нарізної зброї так і тої що є зараз нелегальна у населення. Ви що уявили себе ким *****. За 2 роки війни свинособаки скільки вбили мирного населення котре було без зброї паскуди. Коли вже повноваження ваші закічаться щоб прицйти та повикидати зна нуль всю цю братію.
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25.02.2024 15:29 Відповісти
Так і запишомо: жодного випадку не зафіксовано, латентність даних злочинів - 100%. За таке тепер прийнято вихвалятися?
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25.02.2024 15:32 Відповісти
А легально?
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25.02.2024 15:37 Відповісти
А як може західна зброя потрапити за кордон-тому що вона продається там.Усі види зброї яка поставлялась в Україну випускається(комплектуючі) не тіки в США і ЄС а і в інших країнах.Для тупого мусора невідомо як працюють зброїні коорпораціі.Приклад БЕРЕТТИ.Комплуктуючы випускаються у Мексіці,Угорщині,Казахстані.і не тіки.Вельми відомий ХАЙМАРС-електронні комплектуючі(чіпи і т.д)випускаються у Вєтнамі,який контролюється Китаєм-союзником ракшкі.
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25.02.2024 15:43 Відповісти
Цей пан Клименко напевно хотів сказати,що його поліціянтам за два роки не вдалося жодного разу спіймати когось на контрабанді зброї через кордон.
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25.02.2024 15:44 Відповісти
А Арестович это же страшное оружие.
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25.02.2024 16:53 Відповісти
Значит, легально продавали.
И не в Европу и не в США.
Так куда тогда, в какие страны ушло западное оружие, которого катастрофически не хватает на фронтах?
Кто мог дать разрешение на это?
Ослабляли фронт ради своего кармана?
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25.02.2024 17:08 Відповісти
Це смішно, це ще смішніше ніж заява боневтіка про відсутність корупції в Україні 🤦
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25.02.2024 17:17 Відповісти
 
 