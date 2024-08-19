В бою против рашистов погиб доброволец из Финляндии Вилле Мюккянен
26-летний доброволец Вилле Мюккянен из финского города Пюхьяярви погиб в бою за Украину на Луганщине.
Об этом пишет Yle, передает Цензор.НЕТ.
Мюккянен стал пятым финном, который погиб в боях за Украину.
Исполнительный директор Ассоциации участников боевых действий Юха Креус заявил, что информация о смерти Мюккянена была обнародована по просьбе его семьи.
"Родственники хотели, чтобы Вилле не остался неизвестным солдатом", - отметил он.
Перед поездкой в Украину Мюккянен был главой молодежного подразделения центристской партии Северной Похьянмаа.
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