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Новости Война
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В бою против рашистов погиб доброволец из Финляндии Вилле Мюккянен

26-летний доброволец Вилле Мюккянен из финского города Пюхьяярви погиб в бою за Украину на Луганщине.

Об этом пишет Yle, передает Цензор.НЕТ.

У бою за Україну загинув фінський доброволець Вілле Мюккянен

Мюккянен стал пятым финном, который погиб в боях за Украину.

Исполнительный директор Ассоциации участников боевых действий Юха Креус заявил, что информация о смерти Мюккянена была обнародована по просьбе его семьи.

"Родственники хотели, чтобы Вилле не остался неизвестным солдатом", - отметил он.

Перед поездкой в Украину Мюккянен был главой молодежного подразделения центристской партии Северной Похьянмаа.

Читайте: В боях за Украину погиб грузинский доброволец Зураб Яшвили

Автор: 

Финляндия (957) потери (4374) добровольцы (1157)


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Топ комментарии
+25
Герою Слава !!!🙏
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19.08.2024 12:03
+24
Щирі співчуття родині і слава полеглому герою!
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19.08.2024 12:06
+23
Вічна память та вічна Слава Герою України !!!
Смерть москалям і кацапам !!!
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19.08.2024 12:05
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19.08.2024 12:01 Ответить
Герою Слава !!!🙏
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19.08.2024 12:03 Ответить
Вічна память та вічна Слава Герою України !!!
Смерть москалям і кацапам !!!
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19.08.2024 12:05 Ответить
Щирі співчуття родині і слава полеглому герою!
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19.08.2024 12:06 Ответить
Героям Слава!
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19.08.2024 12:09 Ответить
Мої співчуття родині ( Дякуємо за те що захищав нас.
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19.08.2024 12:11 Ответить
Моєму знайомому словак-доброволець колись сказав так: "Ми воюємо ТУТ і ЗАРАЗ - щоб війна не прийшла ЗАВТРА до нашого дому!"
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19.08.2024 12:14 Ответить
Сум((. Дякую, Воїне за допомогу. Вклоняюсь мужності.
Співчуття рідним та близьким Воїна!
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19.08.2024 12:31 Ответить
Вічна Пам"ять та Царство Небесне тобі,Героє...
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19.08.2024 13:14 Ответить
Lepää rauhassa, veljeni. Olet nyt sekä Suomen että Ukrainan poika.

💙🇫🇮💛
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19.08.2024 13:30 Ответить
Царство небесне і співчуття родині Вілле.
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19.08.2024 13:34 Ответить
Lepää rauhassa suomalainen soturi. Sinut kostetaan.
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19.08.2024 15:13 Ответить
СПІВЧУВАЄМО РІДНИМ ЗАГИБЛОГО ГЕРОЯ-ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ З ФІНЛЯНДІЇ....ВІЧНА ПАМЯТЬ ГЕРОЮ...
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19.08.2024 15:19 Ответить
 
 