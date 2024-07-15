В боях за Украину погиб грузинский доброволец Зураб Яшвили
В боях за Украину против российских захватчиков погиб доброволец из Грузии Зураб Яшвили.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия Online.
"Еще один грузинский воин погиб в Украине. После ранения он долго мучился, но, к сожалению, не выжил. Он умер во Львовском военном госпитале. Зураб Яшвили - Слава твоей героической душе, брат!" - написал другой боец, который воюет в Украине, Вано Надирадзе.
По имеющейся информации, с начала российско-украинской войны в Украине погибли более 60 грузинских бойцов.
Напомним, в мае на Авдеевском направлении погибли двое добровольцев из Грузии - Бесо Ломидзе и Дато Гогадзе.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Слава Сакартвело!!!
მადლობა!
Нехай Бог візьме твою душу
У вічне, щасливе життя!