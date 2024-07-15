РУС
Агрессия России против Украины
3 538 8

В боях за Украину погиб грузинский доброволец Зураб Яшвили

Грузинський національний легіон

В боях за Украину против российских захватчиков погиб доброволец из Грузии Зураб Яшвили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия Online.

"Еще один грузинский воин погиб в Украине. После ранения он долго мучился, но, к сожалению, не выжил. Он умер во Львовском военном госпитале. Зураб Яшвили - Слава твоей героической душе, брат!" - написал другой боец, который воюет в Украине, Вано Надирадзе.

По имеющейся информации, с начала российско-украинской войны в Украине погибли более 60 грузинских бойцов.

Напомним, в мае на Авдеевском направлении погибли двое добровольцев из Грузии - Бесо Ломидзе и Дато Гогадзе.

Щира вдячність шана та повага справжньому сину грузинського народу...
15.07.2024 11:08 Ответить
15.07.2024 11:14 Ответить
Nada za kazhdava pogibsheva inostranca , vernuti 5 uhiliantov abratna v Ukrainu !!!!!!
15.07.2024 11:27 Ответить
Герої Сакартвело - Герої України ! Герою Слава !!!🙏
15.07.2024 11:39 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Слава Сакартвело!!!
15.07.2024 12:01 Ответить
Вічна памʼять Герою 😪😪😪
15.07.2024 12:04 Ответить
Вічна слава, Друже!! Дякую Тобі.. БІЛЬ.
15.07.2024 12:43 Ответить
ნათელი და სანთელი შენ სულს !
მადლობა!
Нехай Бог візьме твою душу
У вічне, щасливе життя!
15.07.2024 13:01 Ответить
 
 