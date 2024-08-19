У бою проти рашистів загинув доброволець із Фінляндії Вілле Мюккянен
26-річний доброволець Вілле Мюккянен із фінського міста Пюхяярві загинув у бою за Україну на Луганщині.
Про це пише Yle, передає Цензор.НЕТ.
Мюккянен став п'ятим фіном, який загинув у боях за Україну.
Виконавчий директор Асоціації учасників бойових дій Юха Креус заявив, що інформацію про смерть Мюккянена було оприлюднено на прохання його сім'ї.
"Родичі хотіли, щоб Вілле не залишився невідомим солдатом", - зазначив він.
Перед поїздкою в Україну Мюккянен був головою молодіжного підрозділу центристської партії Північної Пог'янмаа.
Топ коментарі
+25 Luiza
показати весь коментар19.08.2024 12:03
+24 Kindrat74
показати весь коментар19.08.2024 12:06
+23 Ярослав Дацко #356611
показати весь коментар19.08.2024 12:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смерть москалям і кацапам !!!
Співчуття рідним та близьким Воїна!
💙🇫🇮💛