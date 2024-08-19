У бою проти рашистів загинув доброволець із Фінляндії Вілле Мюккянен

26-річний доброволець Вілле Мюккянен із фінського міста Пюхяярві загинув у бою за Україну на Луганщині.

Про це пише Yle, передає Цензор.НЕТ.

Мюккянен став п'ятим фіном, який загинув у боях за Україну.

Виконавчий директор Асоціації учасників бойових дій Юха Креус заявив, що інформацію про смерть Мюккянена було оприлюднено на прохання його сім'ї.

"Родичі хотіли, щоб Вілле не залишився невідомим солдатом", - зазначив він.

Перед поїздкою в Україну Мюккянен був головою молодіжного підрозділу центристської партії Північної Пог'янмаа.

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