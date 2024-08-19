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Новини Війна
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У бою проти рашистів загинув доброволець із Фінляндії Вілле Мюккянен

26-річний доброволець Вілле Мюккянен із фінського міста Пюхяярві загинув у бою за Україну на Луганщині.

Про це пише Yle, передає Цензор.НЕТ.

У бою за Україну загинув фінський доброволець Вілле Мюккянен

Мюккянен став п'ятим фіном, який загинув у боях за Україну.

Виконавчий директор Асоціації учасників бойових дій Юха Креус заявив, що інформацію про смерть Мюккянена  було оприлюднено на прохання його сім'ї.

"Родичі хотіли, щоб Вілле не залишився невідомим солдатом", - зазначив він.

Перед поїздкою в Україну Мюккянен був головою молодіжного підрозділу центристської партії Північної Пог'янмаа.

Читайте: У боях за Україну загинув грузинський доброволець Зураб Яшвілі

Автор: 

Фінляндія (1299) втрати (4388) добровольці (909)


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Топ коментарі
+25
Герою Слава !!!🙏
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19.08.2024 12:03
+24
Щирі співчуття родині і слава полеглому герою!
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19.08.2024 12:06
+23
Вічна память та вічна Слава Герою України !!!
Смерть москалям і кацапам !!!
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19.08.2024 12:05
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19.08.2024 12:01 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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19.08.2024 12:03 Відповісти
Вічна память та вічна Слава Герою України !!!
Смерть москалям і кацапам !!!
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19.08.2024 12:05 Відповісти
Щирі співчуття родині і слава полеглому герою!
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19.08.2024 12:06 Відповісти
Героям Слава!
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19.08.2024 12:09 Відповісти
Мої співчуття родині ( Дякуємо за те що захищав нас.
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19.08.2024 12:11 Відповісти
Моєму знайомому словак-доброволець колись сказав так: "Ми воюємо ТУТ і ЗАРАЗ - щоб війна не прийшла ЗАВТРА до нашого дому!"
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19.08.2024 12:14 Відповісти
Сум((. Дякую, Воїне за допомогу. Вклоняюсь мужності.
Співчуття рідним та близьким Воїна!
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19.08.2024 12:31 Відповісти
Вічна Пам"ять та Царство Небесне тобі,Героє...
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19.08.2024 13:14 Відповісти
Lepää rauhassa, veljeni. Olet nyt sekä Suomen että Ukrainan poika.

💙🇫🇮💛
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19.08.2024 13:30 Відповісти
Царство небесне і співчуття родині Вілле.
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19.08.2024 13:34 Відповісти
Lepää rauhassa suomalainen soturi. Sinut kostetaan.
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19.08.2024 15:13 Відповісти
СПІВЧУВАЄМО РІДНИМ ЗАГИБЛОГО ГЕРОЯ-ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ З ФІНЛЯНДІЇ....ВІЧНА ПАМЯТЬ ГЕРОЮ...
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19.08.2024 15:19 Відповісти
 
 