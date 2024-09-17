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Рада поддержала законопроект, которым разрешается брать иностранцев на военную службу по контракту

Рада підтримала створення Центру рекрутингу іноземців

17 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект №12023 о внесении изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект №12023 поддержали 278 депутатов.

Предполагается, что для иностранцев создадут Центры рекрутинга, там они должны пройти специальную проверку.

Планируют выяснять:

  • законность пребывания на территории Украины;
  • факты привлечения к административной и уголовной ответственности согласно законодательству Украины;
  • признаки связей с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;
  • другие обстоятельства, которые могут препятствовать принятию иностранца на военную службу по контракту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин предлагает разрешить иностранцам-контрактникам занимать офицерские должности в Силах обороны

Напомним, ранее Кабмин утвердил ряд постановлений, благодаря которым иностранные добровольцы, воюющие против РФ, при желании могут получить гражданство Украины.

Автор: 

ВР (29246) закон (3177) иностранец (492) добровольцы (1167)


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Топ комментарии
+3
громадянство это не обовязок...это скорее награда..может солдат удачи коллекционирует гражданства стран за которые воюют... почему -то во француском легионе отлажена система бонусов и служить там за честь, хотя жарят не слабо..а у нас все кому-то чего-то должны...(
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17.09.2024 16:10
+1
ну хоть какие-то плюшки еще людям примите... гражданство, право разорвать контракт или заключать на определенный срок, оплачиваемый перелет домой в отпуск... а то опять замполит начнет орать про конституционный обовязок людям......
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17.09.2024 15:41
+1
Африка - вперед.....
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17.09.2024 16:08
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ну хоть какие-то плюшки еще людям примите... гражданство, право разорвать контракт или заключать на определенный срок, оплачиваемый перелет домой в отпуск... а то опять замполит начнет орать про конституционный обовязок людям......
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17.09.2024 15:41 Ответить
Українці ще мордву москвороту не питали, що нам робити у власній хаті.
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18.09.2024 01:08 Ответить
Хто не побоявся смерті вже воюють -- грузини білоруси росіяни - може когось прикуплять
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17.09.2024 15:53 Ответить
на 20000 в учебке?, вы серьезно???)
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17.09.2024 16:11 Ответить
Может будут искать уже готових бойцов, повоевать против неверних и освободить покоренние мусульманские народи, может кто-то и захочет, но доплачивать надо согласен, но не из Украини.
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17.09.2024 17:56 Ответить
Отримають громадянство щоб потім не випустили з України у відпустку провідати сім'ю. "Янєлохі" у пошуках "лохів"......
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17.09.2024 15:53 Ответить
Яка стаття цього закону говорить про необхідність отримання громадянства?
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17.09.2024 15:58 Ответить
громадянство это не обовязок...это скорее награда..может солдат удачи коллекционирует гражданства стран за которые воюют... почему -то во француском легионе отлажена система бонусов и служить там за честь, хотя жарят не слабо..а у нас все кому-то чего-то должны...(
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17.09.2024 16:10 Ответить
Скажіть це коментатору вище.
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17.09.2024 16:26 Ответить
Bander UA так, це мало б бути як нагорода але ЗЕкоМанда зробила що громадяни України неможуть виїзджати з теріторії України (тільки особи наближені до "найвялічнєшаго" можуть), навіть ті у кого два паспорти не виїздні якщо один з паспортів Український. От й виходить що отримавши громодянство іноземець незможе виїхати.
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17.09.2024 16:39 Ответить
налоги у нас за один день подымают)..можно и им продумать отдельный Закон....
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17.09.2024 18:04 Ответить
Ahmed почитайте якщо Вас цікавить.
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17.09.2024 16:36 Ответить
Немає такого в цьому законі, навіщо ви плетете нісенітниці про громадянство?
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17.09.2024 16:46 Ответить
Ви трохи не розумієте, спробуйте подумати ще раз й скласти 2+2.
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17.09.2024 23:30 Ответить
Африка - вперед.....
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17.09.2024 16:08 Ответить
Як варіант пропонувати підйомні (як моски роблять) та соцгарантії, право розірвати контракт. Ще кажуть, у Макрона у французькому Іноземному легіоні багато екс наших беруть участь. Треба перекупити цей легіон до нас.
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17.09.2024 17:55 Ответить
Та вже воюють давно і навіть гинуть.
https://x.com/good_stoic/status/1782110560210845776

https://x.com/good_stoic/status/1782110562647716260

Славний був хлопчина, щирий, добрий, приховував діабет, щоб взяли до ЗСУ.
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17.09.2024 18:07 Ответить
 
 