Рада поддержала законопроект, которым разрешается брать иностранцев на военную службу по контракту

17 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект №12023 о внесении изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект №12023 поддержали 278 депутатов.

Предполагается, что для иностранцев создадут Центры рекрутинга, там они должны пройти специальную проверку.

Планируют выяснять:

законность пребывания на территории Украины;

факты привлечения к административной и уголовной ответственности согласно законодательству Украины;

признаки связей с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;

другие обстоятельства, которые могут препятствовать принятию иностранца на военную службу по контракту.

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Напомним, ранее Кабмин утвердил ряд постановлений, благодаря которым иностранные добровольцы, воюющие против РФ, при желании могут получить гражданство Украины.