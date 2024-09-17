Рада поддержала законопроект, которым разрешается брать иностранцев на военную службу по контракту
17 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект №12023 о внесении изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Законопроект №12023 поддержали 278 депутатов.
Предполагается, что для иностранцев создадут Центры рекрутинга, там они должны пройти специальную проверку.
Планируют выяснять:
- законность пребывания на территории Украины;
- факты привлечения к административной и уголовной ответственности согласно законодательству Украины;
- признаки связей с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;
- другие обстоятельства, которые могут препятствовать принятию иностранца на военную службу по контракту.
Напомним, ранее Кабмин утвердил ряд постановлений, благодаря которым иностранные добровольцы, воюющие против РФ, при желании могут получить гражданство Украины.
Топ комментарии
+3 Bander UA
показать весь комментарий17.09.2024 16:10
+1 Bander UA
показать весь комментарий17.09.2024 15:41
+1 Luk Viktor
показать весь комментарий17.09.2024 16:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://x.com/good_stoic/status/1782110560210845776
https://x.com/good_stoic/status/1782110562647716260
Славний був хлопчина, щирий, добрий, приховував діабет, щоб взяли до ЗСУ.