Рада підтримала законопроєкт, яким дозволяється брати іноземців на військову службу за контрактом

17 вересня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12023 щодо внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт №12023 підтримали 278 депутатів.

Передбачається, що для іноземців створять Центри рекрутингу, там вони мають пройти спеціальну перевірку.

Планують з’ясовувати:

законність перебування на території України;

факти притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством України;

ознаки зв’язків з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;

інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю іноземця на військову службу за контрактом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін пропонує дозволити іноземцям-контрактникам обіймати офіцерські посади у Силах оборони

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив низку постанов, завдяки яким іноземні добровольці, які воюють проти РФ, за бажання можуть отримати громадянство України. Це стосується і членів їхніх сімей.