Рада підтримала законопроєкт, яким дозволяється брати іноземців на військову службу за контрактом
17 вересня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12023 щодо внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Законопроєкт №12023 підтримали 278 депутатів.
Передбачається, що для іноземців створять Центри рекрутингу, там вони мають пройти спеціальну перевірку.
Планують з’ясовувати:
- законність перебування на території України;
- факти притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством України;
- ознаки зв’язків з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;
- інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю іноземця на військову службу за контрактом.
Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив низку постанов, завдяки яким іноземні добровольці, які воюють проти РФ, за бажання можуть отримати громадянство України. Це стосується і членів їхніх сімей.
Топ коментарі
+3 Bander UA
показати весь коментар17.09.2024 16:10
+1 Bander UA
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+1 Luk Viktor
показати весь коментар17.09.2024 16:08
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Славний був хлопчина, щирий, добрий, приховував діабет, щоб взяли до ЗСУ.