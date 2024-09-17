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Рада підтримала законопроєкт, яким дозволяється брати іноземців на військову службу за контрактом

Рада підтримала створення Центру рекрутингу іноземців

17 вересня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12023 щодо внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт №12023 підтримали 278 депутатів.

Передбачається, що для іноземців створять Центри рекрутингу, там вони мають пройти спеціальну перевірку.

Планують з’ясовувати:

  • законність перебування на території України;
  • факти притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством України;
  • ознаки зв’язків з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;
  • інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю іноземця на військову службу за контрактом.

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Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив низку постанов, завдяки яким іноземні добровольці, які воюють проти РФ, за бажання можуть отримати громадянство України. Це стосується і членів їхніх сімей.

Автор: 

ВР (14975) закон (2830) іноземець (390) добровольці (919)


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Топ коментарі
+3
громадянство это не обовязок...это скорее награда..может солдат удачи коллекционирует гражданства стран за которые воюют... почему -то во француском легионе отлажена система бонусов и служить там за честь, хотя жарят не слабо..а у нас все кому-то чего-то должны...(
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17.09.2024 16:10
+1
ну хоть какие-то плюшки еще людям примите... гражданство, право разорвать контракт или заключать на определенный срок, оплачиваемый перелет домой в отпуск... а то опять замполит начнет орать про конституционный обовязок людям......
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17.09.2024 15:41
+1
Африка - вперед.....
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17.09.2024 16:08
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ну хоть какие-то плюшки еще людям примите... гражданство, право разорвать контракт или заключать на определенный срок, оплачиваемый перелет домой в отпуск... а то опять замполит начнет орать про конституционный обовязок людям......
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17.09.2024 15:41 Відповісти
Українці ще мордву москвороту не питали, що нам робити у власній хаті.
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18.09.2024 01:08 Відповісти
Хто не побоявся смерті вже воюють -- грузини білоруси росіяни - може когось прикуплять
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17.09.2024 15:53 Відповісти
на 20000 в учебке?, вы серьезно???)
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17.09.2024 16:11 Відповісти
Может будут искать уже готових бойцов, повоевать против неверних и освободить покоренние мусульманские народи, может кто-то и захочет, но доплачивать надо согласен, но не из Украини.
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17.09.2024 17:56 Відповісти
Отримають громадянство щоб потім не випустили з України у відпустку провідати сім'ю. "Янєлохі" у пошуках "лохів"......
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17.09.2024 15:53 Відповісти
Яка стаття цього закону говорить про необхідність отримання громадянства?
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17.09.2024 15:58 Відповісти
громадянство это не обовязок...это скорее награда..может солдат удачи коллекционирует гражданства стран за которые воюют... почему -то во француском легионе отлажена система бонусов и служить там за честь, хотя жарят не слабо..а у нас все кому-то чего-то должны...(
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17.09.2024 16:10 Відповісти
Скажіть це коментатору вище.
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17.09.2024 16:26 Відповісти
Bander UA так, це мало б бути як нагорода але ЗЕкоМанда зробила що громадяни України неможуть виїзджати з теріторії України (тільки особи наближені до "найвялічнєшаго" можуть), навіть ті у кого два паспорти не виїздні якщо один з паспортів Український. От й виходить що отримавши громодянство іноземець незможе виїхати.
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17.09.2024 16:39 Відповісти
налоги у нас за один день подымают)..можно и им продумать отдельный Закон....
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17.09.2024 18:04 Відповісти
Ahmed почитайте якщо Вас цікавить.
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17.09.2024 16:36 Відповісти
Немає такого в цьому законі, навіщо ви плетете нісенітниці про громадянство?
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17.09.2024 16:46 Відповісти
Ви трохи не розумієте, спробуйте подумати ще раз й скласти 2+2.
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17.09.2024 23:30 Відповісти
Африка - вперед.....
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17.09.2024 16:08 Відповісти
Як варіант пропонувати підйомні (як моски роблять) та соцгарантії, право розірвати контракт. Ще кажуть, у Макрона у французькому Іноземному легіоні багато екс наших беруть участь. Треба перекупити цей легіон до нас.
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17.09.2024 17:55 Відповісти
Та вже воюють давно і навіть гинуть.
https://x.com/good_stoic/status/1782110560210845776

https://x.com/good_stoic/status/1782110562647716260

Славний був хлопчина, щирий, добрий, приховував діабет, щоб взяли до ЗСУ.
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17.09.2024 18:07 Відповісти
 
 