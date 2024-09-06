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ВР (14814) іноземець (381) Кабмін (13943) добровольці (877)

Кабмін пропонує дозволити іноземцям-контрактникам обіймати офіцерські посади у Силах оборони

Сили оборони

Кабмін пропонує внести зміни до законодавства та дозволити іноземним громадянам, які проходять військову службу в Україні за контрактом, обіймати офіцерські посади в Силах оборони, а також служити в розвідці до закінчення війни.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Схвалено проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України". Законопроектом пропонується внести зміни до ЗУ "Про військовий обовʼязок і військову службу", якими визначити можливість комплектування посад офіцерського складу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України іноземцями та особами без громадянства.

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Також пропонується внести зміни до ЗУ "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", якими встановити, що вʼїзд в Україну та виїзд з України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії, здійснюється за паспортним документом та військово-обліковим документом (службовим посвідченням), форму, порядок оформлення (створення) та видачі яких визначається відповідно Міноборони та МВС. Пропонується внести зміни до ЗУ "Про розвідку", якими передбачається, що на військову службу до розвідувального органу Міністерства оборони України можуть бути прийняті іноземці та особи без громадянства до закінчення в державі особливого періоду (без дотримання вимоги, передбаченої пунктом 2 частини другої статті 31 ЗУ "Про розвідку")", - повідомив він.

Тарас Мельничук про зміни законодавства щодо іноземців-добровольців

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Топ коментарі
+5
А воно вже випливло колишні добровольці як в штатах так і в ЄС дали розгромні інтерв'ю про бардак і совок
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06.09.2024 18:00
+3
Молодцы, и трех лет не прошло, а бывшие офицеры нато уже смогут занять соответствующую должность
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06.09.2024 16:53
+2
если бы призывали кабминовских отпрысков - дело пошло бы побыстрее.....
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06.09.2024 16:51
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Дуже цікаво....
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06.09.2024 16:26 Відповісти
А як це зі Статутами узгоджено?! Вони ж не громадяни України! Чи може введено подвійне громадянство?! Українці знову щось пропустили? Мабуть як завжди, проголосували вночі у ліжках!
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06.09.2024 16:35 Відповісти
А не боїтеся що оте все лайно яке ви розвели в армії випливе ''на світ''? Чи може і тут союзників звинуватите?
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06.09.2024 16:41 Відповісти
А воно вже випливло колишні добровольці як в штатах так і в ЄС дали розгромні інтерв'ю про бардак і совок
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06.09.2024 18:00 Відповісти
Кабмін єрмака і слуги теж. Для цього і роблять - щоб 'хороших рускіх' просунуть в офіцери. Так як колись аваков через Азов протягнув нациста і фбс-шника Сергія Коротких (боцман, малюта) у нацгвардію і охорону стратегічних об'єктів.
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07.09.2024 02:32 Відповісти
если бы призывали кабминовских отпрысков - дело пошло бы побыстрее.....
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06.09.2024 16:51 Відповісти
Молодцы, и трех лет не прошло, а бывшие офицеры нато уже смогут занять соответствующую должность
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06.09.2024 16:53 Відповісти
Дуже цікаво, особливо про кацапів та монголів з бурятами у розвідників.
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06.09.2024 16:58 Відповісти
Непонятно зачем это если иностранцы и так в основном воюют в своих подразделениях. Интересно кстати как это со статутом ВСУ совместимо
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06.09.2024 18:20 Відповісти
Непогано
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06.09.2024 19:04 Відповісти
офіцер - він офіцер - і все
Якщо інша армія світу - те саме
А "дарувати звання офіцера " - це до москалів
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06.09.2024 20:41 Відповісти
 
 