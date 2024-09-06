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ВР (27371) иностранец (484) Кабмин (13505) добровольцы (1125)

Кабмин предлагает разрешить иностранцам-контрактникам занимать офицерские должности в Силах обороны

Сили оборони

Кабмин предлагает внести изменения в законодательство и разрешить иностранным гражданам, которые проходят военную службу в Украине по контракту, занимать офицерские должности в Силах обороны, а также служить в разведке до окончания войны.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины". Законопроектом предлагается внести изменения в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", которыми определить возможность комплектования должностей офицерского состава в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала в целом законопроект относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые защищают Украину

Также предлагается внести изменения в ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", которыми установить, что въезд в Украину и выезд из Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии, осуществляется по паспортному документу и военно-учетным документом (служебным удостоверением), форма, порядок оформления (создания) и выдачи которых определяется соответственно Минобороны и МВД. Предлагается внести изменения в ЗУ "О разведке", которыми предусматривается, что на военную службу в разведывательный орган Министерства обороны Украины могут быть приняты иностранцы и лица без гражданства до окончания в государстве особого периода (без соблюдения требования, предусмотренного пунктом 2 части второй статьи 31 ЗУ "О разведке")", - сообщил он.

Тарас Мельничук про зміни законодавства щодо іноземців-добровольців
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Топ комментарии
+5
А воно вже випливло колишні добровольці як в штатах так і в ЄС дали розгромні інтерв'ю про бардак і совок
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06.09.2024 18:00
+3
Молодцы, и трех лет не прошло, а бывшие офицеры нато уже смогут занять соответствующую должность
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06.09.2024 16:53
+2
если бы призывали кабминовских отпрысков - дело пошло бы побыстрее.....
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06.09.2024 16:51
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Дуже цікаво....
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06.09.2024 16:26 Ответить
А як це зі Статутами узгоджено?! Вони ж не громадяни України! Чи може введено подвійне громадянство?! Українці знову щось пропустили? Мабуть як завжди, проголосували вночі у ліжках!
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06.09.2024 16:35 Ответить
А не боїтеся що оте все лайно яке ви розвели в армії випливе ''на світ''? Чи може і тут союзників звинуватите?
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06.09.2024 16:41 Ответить
А воно вже випливло колишні добровольці як в штатах так і в ЄС дали розгромні інтерв'ю про бардак і совок
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06.09.2024 18:00 Ответить
Кабмін єрмака і слуги теж. Для цього і роблять - щоб 'хороших рускіх' просунуть в офіцери. Так як колись аваков через Азов протягнув нациста і фбс-шника Сергія Коротких (боцман, малюта) у нацгвардію і охорону стратегічних об'єктів.
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07.09.2024 02:32 Ответить
если бы призывали кабминовских отпрысков - дело пошло бы побыстрее.....
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06.09.2024 16:51 Ответить
Молодцы, и трех лет не прошло, а бывшие офицеры нато уже смогут занять соответствующую должность
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06.09.2024 16:53 Ответить
Дуже цікаво, особливо про кацапів та монголів з бурятами у розвідників.
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06.09.2024 16:58 Ответить
Непонятно зачем это если иностранцы и так в основном воюют в своих подразделениях. Интересно кстати как это со статутом ВСУ совместимо
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06.09.2024 18:20 Ответить
Непогано
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06.09.2024 19:04 Ответить
офіцер - він офіцер - і все
Якщо інша армія світу - те саме
А "дарувати звання офіцера " - це до москалів
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06.09.2024 20:41 Ответить
 
 