Кабмин предлагает разрешить иностранцам-контрактникам занимать офицерские должности в Силах обороны

Кабмин предлагает внести изменения в законодательство и разрешить иностранным гражданам, которые проходят военную службу в Украине по контракту, занимать офицерские должности в Силах обороны, а также служить в разведке до окончания войны.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины". Законопроектом предлагается внести изменения в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", которыми определить возможность комплектования должностей офицерского состава в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства.

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Также предлагается внести изменения в ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", которыми установить, что въезд в Украину и выезд из Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии, осуществляется по паспортному документу и военно-учетным документом (служебным удостоверением), форма, порядок оформления (создания) и выдачи которых определяется соответственно Минобороны и МВД. Предлагается внести изменения в ЗУ "О разведке", которыми предусматривается, что на военную службу в разведывательный орган Министерства обороны Украины могут быть приняты иностранцы и лица без гражданства до окончания в государстве особого периода (без соблюдения требования, предусмотренного пунктом 2 части второй статьи 31 ЗУ "О разведке")", - сообщил он.