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Новини Фото Війна
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Воїни 3-ї танкової бригади Олександр Римар та Дмитро Радич загинули в бою з ворогом на фронті. ФОТО

Виконуючи бойові завдання, на фронті загинули воїни 3-ї окремої танкової Залізної бригади солдат Олександр Римар та старший сержант Дмитро Радич.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Що відомо про Олександра Римара?

Як зазначається, 39-річний Олександр Римар народився у селі Виноградне Мурованокуриловецької громади на Вінниччині. На початку березня 2022 року без зайвих вагань вирушив на захист рідної землі від московських окупантів. Був вірним військовій присязі, чесно виконуючи обов’язок чоловіка і воїна. Загинув 12 вересня на Харківщині.

Героя провели в останню путь 16 вересня у Києві. Чин похорону відбувся у храмі Петра і Павла Берковецького міського кладовища, де Олександра Миколайовича поховали з військовими почестями на Алеї Героїв.

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Загиблий воїн Олександр Римар

Що відомо про Дмитра Радича?

За даними бригади, 32-річний Дмитро Радич народився у селі Нещеретове Білокуракінської громади Луганської області. 2014 року, після початку російської агресії проти України, пішов захищати Батьківщину. Потім була демобілізація та мирна робота на Вінниччині - до кінця лютого 2022 року.

На початку березня Дмитро знову виступив на захист рідної землі у складі 3 окремої танкової бригади. Молодий та вже досвідчений воїн, ветеран АТО користувався авторитетом у товаришів по службі та командування.

Останній у своєму житті бій, коли позицію стрільців атакував ворожий танк, старший сержант Радич прийняв 15 вересня на рідній Луганщині.

20 вересня мешканці Тульчинської громади Вінниччини провели героя в останню путь. Поховали Дмитра Олексійовича з військовими почестями на цвинтарі селища Шпиків.

загиблий воїн Дмитро Радич

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втрати (4413)


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23.09.2024 12:36 Відповісти
Пам'ять...
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23.09.2024 12:38 Відповісти
Боляче...
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23.09.2024 13:15 Відповісти
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23.09.2024 14:49 Відповісти
 
 