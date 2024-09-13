Захищаючи Україну, на фронті загинув хормейстер Максим Дзівалтівський. ФОТО
На фронті загинув хормейстер Максим Дзівалтівський.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Максим - вихованець кафедри хорового та оперно-симфонічного диригування Харківського національного університету мистецтв, був першим хормейстром "Леонтович- капели".
"На війні загинув наш колега, Максим Дзівалтівський. Максим був першим хормейстром "Леонтович- капели", творчою особистістю, прекрасним музикантом, педагогом і просто світлою людиною…", - ідеться на сторінці музичного колективу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Герою Слава !
співчуття рідним...