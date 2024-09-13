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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, на фронті загинув хормейстер Максим Дзівалтівський. ФОТО

На фронті загинув хормейстер Максим Дзівалтівський.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

дзівалтівський

Максим  - вихованець кафедри хорового та оперно-симфонічного диригування Харківського національного університету мистецтв, був першим хормейстром "Леонтович- капели".

"На війні загинув наш колега, Максим Дзівалтівський. Максим був першим хормейстром "Леонтович- капели", творчою особистістю, прекрасним музикантом, педагогом і просто світлою людиною…", - ідеться на сторінці музичного колективу.

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Автор: 

втрати (4413)


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13.09.2024 23:42 Відповісти
Герою Слава!
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13.09.2024 23:44 Відповісти
Світла памʼять світлій і талановитій Людині 😪😪😪
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13.09.2024 23:45 Відповісти
Слава Герою!🇺🇦😢
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13.09.2024 23:54 Відповісти
Щира вдячність Воїну за захист рідної землі. Пам'ятаймо наших героїв, які жертвують найціннішим що є - своїм життям в ім'я свободи України. Вічна Пам'ять і Царство Небесне. Співчуття родині Максима
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13.09.2024 23:58 Відповісти
Герою Слава !!!🙏 🇺🇦
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13.09.2024 23:59 Відповісти
Вічна Слава Герою!
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14.09.2024 00:01 Відповісти
R.I,P, Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...
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14.09.2024 04:04 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне,Герою...
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14.09.2024 05:29 Відповісти
 
 