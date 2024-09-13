Захищаючи Україну, на фронті загинув хормейстер Максим Дзівалтівський. ФОТО

На фронті загинув хормейстер Максим Дзівалтівський.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Максим - вихованець кафедри хорового та оперно-симфонічного диригування Харківського національного університету мистецтв, був першим хормейстром "Леонтович- капели".

"На війні загинув наш колега, Максим Дзівалтівський. Максим був першим хормейстром "Леонтович- капели", творчою особистістю, прекрасним музикантом, педагогом і просто світлою людиною…", - ідеться на сторінці музичного колективу.

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