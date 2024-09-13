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Новости Фото Война
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Защищая Украину, на фронте погиб хормейстер Максим Дзивалтовский. ФОТО

На фронте погиб хормейстер Максим Дзивалтовский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

дзівалтівський

Максим - воспитанник кафедры хорового и оперно-симфонического дирижирования Харьковского национального университета искусств, был первым хормейстром "Леонтович-капеллы".

"На войне погиб наш коллега, Максим Дзивалтовский. Максим был первым хормейстром "Леонтович- капеллы", творческой личностью, прекрасным музыкантом, педагогом и просто светлым человеком..." - говорится на странице музыкального коллектива.

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потери (4398)


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Дурачкун едомірку пофіг
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13.09.2024 23:42 Ответить
Герою Слава!
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13.09.2024 23:44 Ответить
Світла памʼять світлій і талановитій Людині 😪😪😪
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13.09.2024 23:45 Ответить
Слава Герою!🇺🇦😢
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13.09.2024 23:54 Ответить
Щира вдячність Воїну за захист рідної землі. Пам'ятаймо наших героїв, які жертвують найціннішим що є - своїм життям в ім'я свободи України. Вічна Пам'ять і Царство Небесне. Співчуття родині Максима
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13.09.2024 23:58 Ответить
Герою Слава !!!🙏 🇺🇦
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13.09.2024 23:59 Ответить
Вічна Слава Герою!
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14.09.2024 00:01 Ответить
R.I,P, Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...
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14.09.2024 04:04 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне,Герою...
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14.09.2024 05:29 Ответить
 
 