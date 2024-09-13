Защищая Украину, на фронте погиб хормейстер Максим Дзивалтовский. ФОТО
На фронте погиб хормейстер Максим Дзивалтовский.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Максим - воспитанник кафедры хорового и оперно-симфонического дирижирования Харьковского национального университета искусств, был первым хормейстром "Леонтович-капеллы".
"На войне погиб наш коллега, Максим Дзивалтовский. Максим был первым хормейстром "Леонтович- капеллы", творческой личностью, прекрасным музыкантом, педагогом и просто светлым человеком..." - говорится на странице музыкального коллектива.
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