Защищая Украину, на фронте погиб хормейстер Максим Дзивалтовский. ФОТО

На фронте погиб хормейстер Максим Дзивалтовский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Максим - воспитанник кафедры хорового и оперно-симфонического дирижирования Харьковского национального университета искусств, был первым хормейстром "Леонтович-капеллы".

"На войне погиб наш коллега, Максим Дзивалтовский. Максим был первым хормейстром "Леонтович- капеллы", творческой личностью, прекрасным музыкантом, педагогом и просто светлым человеком..." - говорится на странице музыкального коллектива.

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