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Защищая Украину, на войне погиб музыкант Ивано-Франковской филармонии Павел Дмитраш. ФОТО

В бою с российскими оккупантами погиб 27-летний музыкант Ивано-Франковской филармонии Павел Дмитраш. С января 2024 года воина считали пропавшим без вести.

Об этом в Фейсбуке сообщил художественный руководитель Ивано-Франковской филармонии им. Иры Маланюк Роман Дзундза, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня стало известно об утрате в нашей филармонической семье... Наш Павел, ударник симфонического оркестра, который с 9 января 2024 года считался пропавшим без вести... Дмитраш Павел Олегович (1996-2024)", - сообщил Дзундза.

Он отметил, что в филармонии до последнего думали, что Павел вернется домой и "сыграет еще раз музыку из киновселенной Marvel".

На війні загинув музикант Івано-Франківської філармонії Павло Дмитраш

"Не случилось... Это было его последнее выступление. Спи спокойно, наш Герой! Вечный тебе покой... и глубокие соболезнования семье", - добавил руководитель.

Что известно о погибшем воине?

Павел Дмитраш - родом из села Пастуше Тернопольской области. Он стал на защиту страны в первые дни полномасштабного вторжения.

Дмитраш был командиром 2-го отделения 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

На війні загинув музикант Івано-Франківської філармонії Павло Дмитраш
На війні загинув музикант Івано-Франківської філармонії Павло Дмитраш

Боец пропал без вести во время боевых задач вблизи Новомихайловки Покровского района Донецкой области, 9 января 2024 года.

По словам побратима, смерть подтвердили с помощью ДНК-экспертизы.

Смотрите: Защищая Украину, на фронте погиб оператор телеканала "Прямий" Павел Пархоменко. ФОТО

Автор: 

музыка (791) потери (4397)


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Топ комментарии
+13
Гине цвіт нації, а смиття ховається по домівкам.
Тримай небо, Янголе.🥀
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13.09.2024 12:52
+13
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13.09.2024 12:57
+9
Vi4na Slava i Pam'yat'...
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13.09.2024 13:01
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Гине цвіт нації, а смиття ховається по домівкам.
Тримай небо, Янголе.🥀
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13.09.2024 12:52 Ответить
Ти з якої бригади ці висери строчиш?
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13.09.2024 13:16 Ответить
уклонист заёрзал, ***** ты ненату ветку попал,
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13.09.2024 17:34 Ответить
малышка не пригорай,труселя последние свои пропалишь.
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13.09.2024 18:17 Ответить
Уклонист ныне дерзкий пошёл, сидел бы под маминой юбкой, наслаждался бы молча ароматами и видами, а нiт, надо преподнять юбку и кукарекнуть.
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13.09.2024 20:30 Ответить
Твои родители плохие мужики.Такого говна в твою бестолковку вложили.
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13.09.2024 21:22 Ответить
Долбень, ты зачат в пьяном угаре у копанки, старой шлюхой и обдолбаным геем ( пи..ром). Ты типичный хАхол, такой себе вкраїнчик.
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13.09.2024 21:46 Ответить
Малышка ты зачем мне рассказываешь свои семейные истории?Про своих родителей-мужиков?То что ты недоразвитое это и так видно.
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13.09.2024 22:03 Ответить
Я вижу твои пид..ские наклонности, да ухилянтик
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13.09.2024 22:09 Ответить
дырка,ты не возбуждайся зря,ты с этими глупостями к своим родителям-мужикам обращайся.
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13.09.2024 22:17 Ответить
Ты мог бы своим детям рассказывать как героически штурмовал Тису, если конечно усыновишь со своей бородатой половинкой, но ты и на это не способный. Ты опущенный на пол с метровой высоты при рождении где то в подворотни или в подъезде между этажами поздней ночью,а потом и по жизни.
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13.09.2024 22:33 Ответить
А ты всё о своих сидор-родителях пишешь. Тису не штурмовал.Штурмовал твою мамашу-люху.
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13.09.2024 23:05 Ответить
Во тупое, мог бы штурмовать Тису, но и на такое не способен , ну когда на пол шестого то какой штурм? Не только опущенный но тупак по жизни
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13.09.2024 23:09 Ответить
Недоразвитое продолжай унижаться.
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13.09.2024 23:21 Ответить
И это говорит опущенный по жизни
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13.09.2024 23:24 Ответить
Недоразвитый,здесь не говорят,а пишут.Но тебе тупому ЗЕбилу простительно.
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13.09.2024 23:36 Ответить
Дефиктивный, смени пластинку
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13.09.2024 23:40 Ответить
Ты наверное того из тех 73 процентных, видно почерк
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13.09.2024 23:26 Ответить
Не оправдывайся,от тебя ЗЕбилоидом за километр воняет.
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13.09.2024 23:34 Ответить
та фітнес центрах..(
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13.09.2024 15:33 Ответить
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13.09.2024 12:57 Ответить
Vi4na Slava i Pam'yat'...
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13.09.2024 13:01 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Воїне...
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13.09.2024 13:27 Ответить
Тут позавчора одна особа нарисала, що "на Фрпнківщині мобілізують виключно узкоязиких ВПО, їй підспівують такі ж захисники узкоязиких, що начебто у ЗСУ 2/3 воїнів - узкоязикі. Ця смерть корінного галичанина, та судячи з прізвища - справжнього гуцула розбиває кацапські наративи. Гинуть українці Заходу і Сходу, гинуть власне за те, щоб українці зберігали власну ідентичність, в тому числі і мову. І ніхто еіяк не розділить їх за язиками - це нонсенс.
Українська земля прийняда в себе ще одного Воїна. Держава Україна натомість втратила ще одного захисника. Наша пам'ять збільшилась на ще одне ім'я. А українська родина втратила сина, брата, батька. Ця смерть точно не марна. Вона збереже життя іншим. Спи спокійно, Солдате! Герої не вмирають!
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13.09.2024 13:46 Ответить
Герою Слава !!! 🙏
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13.09.2024 14:40 Ответить
Біда..((Спочивай з миром, Воїне!! Вічна слава Героям, полеглим в боротьбі за Україну. Боляче..
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13.09.2024 15:31 Ответить
https://censor.net/ru/forum/3509690/****************************************************************************
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13.09.2024 20:09 Ответить
 
 