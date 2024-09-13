Защищая Украину, на войне погиб музыкант Ивано-Франковской филармонии Павел Дмитраш. ФОТО

В бою с российскими оккупантами погиб 27-летний музыкант Ивано-Франковской филармонии Павел Дмитраш. С января 2024 года воина считали пропавшим без вести.

Об этом в Фейсбуке сообщил художественный руководитель Ивано-Франковской филармонии им. Иры Маланюк Роман Дзундза, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня стало известно об утрате в нашей филармонической семье... Наш Павел, ударник симфонического оркестра, который с 9 января 2024 года считался пропавшим без вести... Дмитраш Павел Олегович (1996-2024)", - сообщил Дзундза.

Он отметил, что в филармонии до последнего думали, что Павел вернется домой и "сыграет еще раз музыку из киновселенной Marvel".

"Не случилось... Это было его последнее выступление. Спи спокойно, наш Герой! Вечный тебе покой... и глубокие соболезнования семье", - добавил руководитель.

Что известно о погибшем воине?

Павел Дмитраш - родом из села Пастуше Тернопольской области. Он стал на защиту страны в первые дни полномасштабного вторжения.

Дмитраш был командиром 2-го отделения 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.





Боец пропал без вести во время боевых задач вблизи Новомихайловки Покровского района Донецкой области, 9 января 2024 года.

По словам побратима, смерть подтвердили с помощью ДНК-экспертизы.

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