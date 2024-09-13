Защищая Украину, на войне погиб музыкант Ивано-Франковской филармонии Павел Дмитраш. ФОТО
В бою с российскими оккупантами погиб 27-летний музыкант Ивано-Франковской филармонии Павел Дмитраш. С января 2024 года воина считали пропавшим без вести.
Об этом в Фейсбуке сообщил художественный руководитель Ивано-Франковской филармонии им. Иры Маланюк Роман Дзундза, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня стало известно об утрате в нашей филармонической семье... Наш Павел, ударник симфонического оркестра, который с 9 января 2024 года считался пропавшим без вести... Дмитраш Павел Олегович (1996-2024)", - сообщил Дзундза.
Он отметил, что в филармонии до последнего думали, что Павел вернется домой и "сыграет еще раз музыку из киновселенной Marvel".
"Не случилось... Это было его последнее выступление. Спи спокойно, наш Герой! Вечный тебе покой... и глубокие соболезнования семье", - добавил руководитель.
Что известно о погибшем воине?
Павел Дмитраш - родом из села Пастуше Тернопольской области. Он стал на защиту страны в первые дни полномасштабного вторжения.
Дмитраш был командиром 2-го отделения 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.
Боец пропал без вести во время боевых задач вблизи Новомихайловки Покровского района Донецкой области, 9 января 2024 года.
По словам побратима, смерть подтвердили с помощью ДНК-экспертизы.
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Українська земля прийняда в себе ще одного Воїна. Держава Україна натомість втратила ще одного захисника. Наша пам'ять збільшилась на ще одне ім'я. А українська родина втратила сина, брата, батька. Ця смерть точно не марна. Вона збереже життя іншим. Спи спокійно, Солдате! Герої не вмирають!