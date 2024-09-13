Захищаючи Україну, на війні загинув музикант Івано-Франківської філармонії Павло Дмитраш. ФОТО
У бою з російськими окупантами загинув 27-річний музикант Івано-Франківської філармонії Павло Дмитраш. Із січня 2024 року воїна вважали зниклим безвісти.
Про це у Фейсбуці повідомив художній керівник Івано-Франківської філармонії ім. Іри Маланюк Роман Дзундза, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні стало відомо про втрату у нашій філармонійній родині... Наш Павло, ударник симфонічного оркестру, який від 9 січня 2024 вважався зниклим безвісти... Дмитраш Павло Олегович (1996-2024)", - повідомив Дзундза.
Він зазначив, що у філармонії до останнього думали, що Павло повернеться додому та "зіграє ще раз музику з кіновсесвіту Marvel".
"Не сталося... Це був його останній виступ. Спи спокійно наш Герою! Вічний тобі спокій... та глибокі співчуття родині", - додав керівник.
Що відомо про загиблого воїна?
Павло Дмитраш - родом із села Пастуше Тернопільської області. Він став на захист країни у перші дні повномасштабного вторгнення.
Дмитраш був командиром 2 відділення 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
Боєць зник безвісти під час бойових завдань поблизу Новомихайлівки Покровського району, що на Донеччині, 9 січня 2024 року.
За словами побратима, смерть підтвердили за допомогою ДНК-експертизи.
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Українська земля прийняда в себе ще одного Воїна. Держава Україна натомість втратила ще одного захисника. Наша пам'ять збільшилась на ще одне ім'я. А українська родина втратила сина, брата, батька. Ця смерть точно не марна. Вона збереже життя іншим. Спи спокійно, Солдате! Герої не вмирають!