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Захищаючи Україну, на війні загинув музикант Івано-Франківської філармонії Павло Дмитраш. ФОТО

У бою з російськими окупантами загинув 27-річний музикант Івано-Франківської філармонії Павло Дмитраш. Із січня 2024 року воїна вважали зниклим безвісти.

Про це у Фейсбуці повідомив художній керівник Івано-Франківської філармонії ім. Іри Маланюк Роман Дзундза, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні стало відомо про втрату у нашій філармонійній родині... Наш Павло, ударник симфонічного оркестру, який від 9 січня 2024 вважався зниклим безвісти... Дмитраш Павло Олегович (1996-2024)", - повідомив Дзундза.

Він зазначив, що у філармонії до останнього думали, що Павло повернеться додому та "зіграє ще раз музику з кіновсесвіту Marvel".

На війні загинув музикант Івано-Франківської філармонії Павло Дмитраш

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"Не сталося... Це був його останній виступ. Спи спокійно наш Герою! Вічний тобі спокій... та глибокі співчуття родині", - додав керівник.

Що відомо про загиблого воїна?

Павло Дмитраш - родом із села Пастуше Тернопільської області. Він став на захист країни у перші дні повномасштабного вторгнення.

Дмитраш був командиром 2 відділення 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

На війні загинув музикант Івано-Франківської філармонії Павло Дмитраш
На війні загинув музикант Івано-Франківської філармонії Павло Дмитраш

Боєць зник безвісти під час бойових завдань поблизу Новомихайлівки Покровського району, що на Донеччині, 9 січня 2024 року.

За словами побратима, смерть підтвердили за допомогою ДНК-експертизи.

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Автор: 

музика (491) втрати (4412)


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Топ коментарі
+13
Гине цвіт нації, а смиття ховається по домівкам.
Тримай небо, Янголе.🥀
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13.09.2024 12:52
+13
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13.09.2024 12:57
+9
Vi4na Slava i Pam'yat'...
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13.09.2024 13:01
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Гине цвіт нації, а смиття ховається по домівкам.
Тримай небо, Янголе.🥀
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13.09.2024 12:52 Відповісти
Ти з якої бригади ці висери строчиш?
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13.09.2024 13:16 Відповісти
уклонист заёрзал, ***** ты ненату ветку попал,
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13.09.2024 17:34 Відповісти
малышка не пригорай,труселя последние свои пропалишь.
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13.09.2024 18:17 Відповісти
Уклонист ныне дерзкий пошёл, сидел бы под маминой юбкой, наслаждался бы молча ароматами и видами, а нiт, надо преподнять юбку и кукарекнуть.
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13.09.2024 20:30 Відповісти
Твои родители плохие мужики.Такого говна в твою бестолковку вложили.
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13.09.2024 21:22 Відповісти
Долбень, ты зачат в пьяном угаре у копанки, старой шлюхой и обдолбаным геем ( пи..ром). Ты типичный хАхол, такой себе вкраїнчик.
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13.09.2024 21:46 Відповісти
Малышка ты зачем мне рассказываешь свои семейные истории?Про своих родителей-мужиков?То что ты недоразвитое это и так видно.
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13.09.2024 22:03 Відповісти
Я вижу твои пид..ские наклонности, да ухилянтик
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13.09.2024 22:09 Відповісти
дырка,ты не возбуждайся зря,ты с этими глупостями к своим родителям-мужикам обращайся.
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13.09.2024 22:17 Відповісти
Ты мог бы своим детям рассказывать как героически штурмовал Тису, если конечно усыновишь со своей бородатой половинкой, но ты и на это не способный. Ты опущенный на пол с метровой высоты при рождении где то в подворотни или в подъезде между этажами поздней ночью,а потом и по жизни.
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13.09.2024 22:33 Відповісти
А ты всё о своих сидор-родителях пишешь. Тису не штурмовал.Штурмовал твою мамашу-люху.
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13.09.2024 23:05 Відповісти
Во тупое, мог бы штурмовать Тису, но и на такое не способен , ну когда на пол шестого то какой штурм? Не только опущенный но тупак по жизни
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13.09.2024 23:09 Відповісти
Недоразвитое продолжай унижаться.
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13.09.2024 23:21 Відповісти
И это говорит опущенный по жизни
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13.09.2024 23:24 Відповісти
Недоразвитый,здесь не говорят,а пишут.Но тебе тупому ЗЕбилу простительно.
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13.09.2024 23:36 Відповісти
Дефиктивный, смени пластинку
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13.09.2024 23:40 Відповісти
Ты наверное того из тех 73 процентных, видно почерк
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13.09.2024 23:26 Відповісти
Не оправдывайся,от тебя ЗЕбилоидом за километр воняет.
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13.09.2024 23:34 Відповісти
та фітнес центрах..(
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13.09.2024 15:33 Відповісти
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13.09.2024 12:57 Відповісти
Vi4na Slava i Pam'yat'...
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13.09.2024 13:01 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Воїне...
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13.09.2024 13:27 Відповісти
Тут позавчора одна особа нарисала, що "на Фрпнківщині мобілізують виключно узкоязиких ВПО, їй підспівують такі ж захисники узкоязиких, що начебто у ЗСУ 2/3 воїнів - узкоязикі. Ця смерть корінного галичанина, та судячи з прізвища - справжнього гуцула розбиває кацапські наративи. Гинуть українці Заходу і Сходу, гинуть власне за те, щоб українці зберігали власну ідентичність, в тому числі і мову. І ніхто еіяк не розділить їх за язиками - це нонсенс.
Українська земля прийняда в себе ще одного Воїна. Держава Україна натомість втратила ще одного захисника. Наша пам'ять збільшилась на ще одне ім'я. А українська родина втратила сина, брата, батька. Ця смерть точно не марна. Вона збереже життя іншим. Спи спокійно, Солдате! Герої не вмирають!
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13.09.2024 13:46 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏
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13.09.2024 14:40 Відповісти
Біда..((Спочивай з миром, Воїне!! Вічна слава Героям, полеглим в боротьбі за Україну. Боляче..
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13.09.2024 15:31 Відповісти
https://censor.net/ru/forum/3509690/****************************************************************************
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13.09.2024 20:09 Відповісти
 
 