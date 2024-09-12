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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, на фронті загинув чемпіон світу з панкратіону Ярослав Стрілець. ФОТО

На війні загинув дворазовий чемпіон світу і багаторазовий чемпіон України з панкратіону, черкащанин Ярослав Стрілець.

Про це повідомив Спортивний комітет України, інформує Цензор.НЕТ.

Стрілець Ярослав загинув на фронті

Воїну виповнився лише 21 рік. Ярослав добровольцем пішов боронити Україну коли йому було 19.

Також читайте: У боях за Україну загинув український фехтувальник Ігор Храмцов

Автор: 

втрати (4412)


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Топ коментарі
+26
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

загинув знову Доброволець, знову видатна Людина.
в 19 років вже був дворазовим чемпіоном світу і багаторазовим чемпіоном України...
загинуло спортивне майбутнє України.

може все ж таки ось таких людей варто бронювати? навіть попри їх бажання воювати !

з ким ми залишимось після війни ? з дезертирами-ухилянтами ?
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13.09.2024 00:09
+21
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Ярослава 😪😪😪
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13.09.2024 00:04
+19
Царство Небесне... Ніхто ніколи не здолає тебе, Воїне! Вічна Пам'ять і Слава!
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13.09.2024 00:07
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12.09.2024 23:58 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Ярослава 😪😪😪
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13.09.2024 00:04 Відповісти
Царство Небесне... Ніхто ніколи не здолає тебе, Воїне! Вічна Пам'ять і Слава!
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13.09.2024 00:07 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

загинув знову Доброволець, знову видатна Людина.
в 19 років вже був дворазовим чемпіоном світу і багаторазовим чемпіоном України...
загинуло спортивне майбутнє України.

може все ж таки ось таких людей варто бронювати? навіть попри їх бажання воювати !

з ким ми залишимось після війни ? з дезертирами-ухилянтами ?
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13.09.2024 00:09 Відповісти
диваннi вояки бережуть "генофонд" Украiни.
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13.09.2024 00:18 Відповісти
слів на співчуття не знайшлося ?
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13.09.2024 00:35 Відповісти
Світла пам"ять Герою!
співчуття рідним...
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13.09.2024 00:13 Відповісти
Героям Слава.
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13.09.2024 00:18 Відповісти
Пам'ять...
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13.09.2024 01:35 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 😥
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13.09.2024 03:34 Відповісти
Йдуть найкращі... Вічна Пам'ять та Царство Небесне, Воїне.
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13.09.2024 04:40 Відповісти
Вічна Пам'ять.
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13.09.2024 07:51 Відповісти
ті хто розвязав цю війну повинні розрахуватись за це кровю своїх дітей.і всередині України і зовні.
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13.09.2024 07:54 Відповісти
Царство Небесне Герою! Просто в голові не вкладається, що найкращі гинуть, а такі мерзоти, як його земляк Вадик Шерсть, який запросто б'є колишнього фронтовика, будуть насолоджуватися життям і надалі, грабуватиі кривдити людей....
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13.09.2024 08:46 Відповісти
 
 