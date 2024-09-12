Захищаючи Україну, на фронті загинув чемпіон світу з панкратіону Ярослав Стрілець. ФОТО

На війні загинув дворазовий чемпіон світу і багаторазовий чемпіон України з панкратіону, черкащанин Ярослав Стрілець.

Про це повідомив Спортивний комітет України, інформує Цензор.НЕТ.

Воїну виповнився лише 21 рік. Ярослав добровольцем пішов боронити Україну коли йому було 19.

Також читайте: У боях за Україну загинув український фехтувальник Ігор Храмцов