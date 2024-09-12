Захищаючи Україну, на фронті загинув чемпіон світу з панкратіону Ярослав Стрілець. ФОТО
На війні загинув дворазовий чемпіон світу і багаторазовий чемпіон України з панкратіону, черкащанин Ярослав Стрілець.
Про це повідомив Спортивний комітет України, інформує Цензор.НЕТ.
Воїну виповнився лише 21 рік. Ярослав добровольцем пішов боронити Україну коли йому було 19.
Топ коментарі
+26 Dust
показати весь коментар13.09.2024 00:09
+21 Amber
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+19 Zynoviy Zenon #590764
показати весь коментар13.09.2024 00:07
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Герою Слава !
співчуття рідним...
загинув знову Доброволець, знову видатна Людина.
в 19 років вже був дворазовим чемпіоном світу і багаторазовим чемпіоном України...
загинуло спортивне майбутнє України.
може все ж таки ось таких людей варто бронювати? навіть попри їх бажання воювати !
з ким ми залишимось після війни ? з дезертирами-ухилянтами ?
співчуття рідним...