Защищая Украину, на фронте погиб чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец. ФОТО
На войне погиб двукратный чемпион мира и многократный чемпион Украины по панкратиону, черкасчанин Ярослав Стрелец.
Об этом сообщил Спортивный комитет Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Воину исполнился всего 21 год. Ярослав добровольцем пошел защищать Украину когда ему было 19.
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Герою Слава !
співчуття рідним...
загинув знову Доброволець, знову видатна Людина.
в 19 років вже був дворазовим чемпіоном світу і багаторазовим чемпіоном України...
загинуло спортивне майбутнє України.
може все ж таки ось таких людей варто бронювати? навіть попри їх бажання воювати !
з ким ми залишимось після війни ? з дезертирами-ухилянтами ?
співчуття рідним...