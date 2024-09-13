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Новости Фото Война
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Защищая Украину, на фронте погиб чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец. ФОТО

На войне погиб двукратный чемпион мира и многократный чемпион Украины по панкратиону, черкасчанин Ярослав Стрелец.

Об этом сообщил Спортивный комитет Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Стрілець Ярослав загинув на фронті

Воину исполнился всего 21 год. Ярослав добровольцем пошел защищать Украину когда ему было 19.

Также читайте: В боях за Украину погиб украинский фехтовальщик Игорь Храмцов

Автор: 

потери (4397)


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Топ комментарии
+26
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

загинув знову Доброволець, знову видатна Людина.
в 19 років вже був дворазовим чемпіоном світу і багаторазовим чемпіоном України...
загинуло спортивне майбутнє України.

може все ж таки ось таких людей варто бронювати? навіть попри їх бажання воювати !

з ким ми залишимось після війни ? з дезертирами-ухилянтами ?
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13.09.2024 00:09
+21
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Ярослава 😪😪😪
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13.09.2024 00:04
+19
Царство Небесне... Ніхто ніколи не здолає тебе, Воїне! Вічна Пам'ять і Слава!
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13.09.2024 00:07
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12.09.2024 23:58 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Ярослава 😪😪😪
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13.09.2024 00:04 Ответить
Царство Небесне... Ніхто ніколи не здолає тебе, Воїне! Вічна Пам'ять і Слава!
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13.09.2024 00:07 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

загинув знову Доброволець, знову видатна Людина.
в 19 років вже був дворазовим чемпіоном світу і багаторазовим чемпіоном України...
загинуло спортивне майбутнє України.

може все ж таки ось таких людей варто бронювати? навіть попри їх бажання воювати !

з ким ми залишимось після війни ? з дезертирами-ухилянтами ?
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13.09.2024 00:09 Ответить
диваннi вояки бережуть "генофонд" Украiни.
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13.09.2024 00:18 Ответить
слів на співчуття не знайшлося ?
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13.09.2024 00:35 Ответить
Світла пам"ять Герою!
співчуття рідним...
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13.09.2024 00:13 Ответить
Героям Слава.
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13.09.2024 00:18 Ответить
Пам'ять...
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13.09.2024 01:35 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 😥
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13.09.2024 03:34 Ответить
Йдуть найкращі... Вічна Пам'ять та Царство Небесне, Воїне.
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13.09.2024 04:40 Ответить
Вічна Пам'ять.
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13.09.2024 07:51 Ответить
ті хто розвязав цю війну повинні розрахуватись за це кровю своїх дітей.і всередині України і зовні.
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13.09.2024 07:54 Ответить
Царство Небесне Герою! Просто в голові не вкладається, що найкращі гинуть, а такі мерзоти, як його земляк Вадик Шерсть, який запросто б'є колишнього фронтовика, будуть насолоджуватися життям і надалі, грабуватиі кривдити людей....
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13.09.2024 08:46 Ответить
 
 