Защищая Украину, на фронте погиб чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец. ФОТО

На войне погиб двукратный чемпион мира и многократный чемпион Украины по панкратиону, черкасчанин Ярослав Стрелец.

Об этом сообщил Спортивный комитет Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Воину исполнился всего 21 год. Ярослав добровольцем пошел защищать Украину когда ему было 19.

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