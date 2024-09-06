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В боях за Украину погиб украинский фехтовальщик Игорь Храмцов

Ігор Храмцов

На войне погиб бывший фехтовальщик, мастер спорта УССР, победитель и призер чемпионатов Игорь Храмцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации фехтования Украины.

Мужчина вступил в ряды ВСУ в марте 2022 года. Во время обстрела под Покровском он получил тяжелое ранение. За его жизнь боролись врачи, но спасти не смогли.

"Воспитатель николаевской школы рапирного фехтования, и в частности тренеров Елены Михайловны Салтановской, Светланы Вальтеровны Петровой и Михаила Михайловича Горбачева, даже после завершения спортивной карьеры он продолжал держать руку на пульсе фехтовальной жизни, приходил на соревнования, болел и искренне радовался успехам украинских спортсменов", - написали в сообщении.

У погибшего осталась жена и двое детей.

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