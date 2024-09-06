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У боях за Україну загинув український фехтувальник Ігор Храмцов

Ігор Храмцов

На війні загинув колишній фехтувальник, майстер спорту УРСР, переможець та призер чемпіонатів Ігор Храмцов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Федерації фехтування України.

Чоловік вступив до лав ЗСУ у березні 2022 року. Під час обстрілу під Покровськом, він отримав важке поранення.За його життя боролися лікарі, але врятувати не змогли.

"Вихованець миколаївської школи рапірного фехтування, і зокрема тренерів Олени Михайлівни Салтановської, Світлани Вальтерівни Петрової та Михайла Михайловича Горбачова, навіть після завершення спортивної кар'єри він продовжував тримати руку на пульсі фехтувального життя, приходив на змагання, вболівав і щиро радів успіхам українських спортсменів", - написали у повідомленні.

У загиблого залишилася дружина і двоє дітей.

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Світла памʼять Герою Украіни 😘😘😘
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06.09.2024 10:36 Відповісти
Героям Слава!
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06.09.2024 10:38 Відповісти
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06.09.2024 11:11 Відповісти
Герою Слава !
Співчуття рідним...
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06.09.2024 12:51 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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07.09.2024 02:25 Відповісти
 
 