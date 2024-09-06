У боях за Україну загинув український фехтувальник Ігор Храмцов
На війні загинув колишній фехтувальник, майстер спорту УРСР, переможець та призер чемпіонатів Ігор Храмцов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Федерації фехтування України.
Чоловік вступив до лав ЗСУ у березні 2022 року. Під час обстрілу під Покровськом, він отримав важке поранення.За його життя боролися лікарі, але врятувати не змогли.
"Вихованець миколаївської школи рапірного фехтування, і зокрема тренерів Олени Михайлівни Салтановської, Світлани Вальтерівни Петрової та Михайла Михайловича Горбачова, навіть після завершення спортивної кар'єри він продовжував тримати руку на пульсі фехтувального життя, приходив на змагання, вболівав і щиро радів успіхам українських спортсменів", - написали у повідомленні.
У загиблого залишилася дружина і двоє дітей.
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