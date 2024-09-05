Під час бойових дій загинув заступник командира 3 десантно-штурмового батальйону, колишній директор Чернівецького обласного центру соціальних служб Олесь Матвієв
На війні загинув чернівчанин, який раніше очолював Чернівецький обласний центр соціальних служб Олесь Матвієв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Чернівецької облради.
"Він захищав Батьківщину з перших років російсько-української війни.
До цього Олесь Матвієв очолював Чернівецький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, піклувався про сім’ї та дітей, котрі потрапили у складні життєві умови", - йдеться в повідомленні.
З початком повномасштабного вторгнення захисник призвався на службу у 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду ЗСУ.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, від важких поранень загинув воїн Микола Лупиніс. ФОТО
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Тому треба казати: «Вічна пам'ять герою» або «Царство небесне» !
співчуття рідним...