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Чернівці (554) втрати (4279)

Під час бойових дій загинув заступник командира 3 десантно-штурмового батальйону, колишній директор Чернівецького обласного центру соціальних служб Олесь Матвієв

Загинув Олесь Матвієв

На війні загинув чернівчанин, який раніше очолював Чернівецький обласний центр соціальних служб Олесь Матвієв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Чернівецької облради.

"Він захищав Батьківщину з перших років російсько-української війни.

До цього Олесь Матвієв очолював Чернівецький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, піклувався про сім’ї та дітей, котрі потрапили у складні життєві умови", - йдеться в повідомленні.

З початком повномасштабного вторгнення захисник призвався на службу у 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду ЗСУ.

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Земля тобі пухом, дорогий Захиснику.
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05.09.2024 14:40 Відповісти
«Земля тобі хай буде легкою, і м'яко покриває тебе пісок, Щоб пси могли вигребти твої кості» - це прокляття!

Тому треба казати: «Вічна пам'ять герою» або «Царство небесне» !
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05.09.2024 15:45 Відповісти
Vi4na Slava i Pam'yat'.🙏🇺🇦
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05.09.2024 14:43 Відповісти
Біль Біль🥀
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05.09.2024 14:46 Відповісти
80-та в курській.Героям слава.
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05.09.2024 14:55 Відповісти
Герою Слава !

співчуття рідним...
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05.09.2024 14:56 Відповісти
Ще один патріот загинув дуже жаль гинуть кращі ,зате корупціонери ,гопота "какая разница" бикують ,страшно з ким залишится Україна.
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05.09.2024 15:10 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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05.09.2024 19:09 Відповісти
 
 