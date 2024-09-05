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Новости Война
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Черновцы (673) потери (4267)

В ходе боевых действий погиб замкомандира 3-го десантно-штурмового батальона, бывший директор Черновицкого областного центра социальных служб Олесь Матвиев

Загинув Олесь Матвієв

На войне погиб черновчанин, ранее возглавлявший Черновицкий областной центр социальных служб Олесь Матвиев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Черновицкого облсовета.

"Он защищал Родину с первых лет российско-украинской войны.

До этого Олесь Матвиев возглавлял Черновицкий областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, заботился о семьях и детях, попавших в сложные жизненные условия", - говорится в сообщении.

С началом полномасштабного вторжения защитник призвался на службу в 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду ВСУ.

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Земля тобі пухом, дорогий Захиснику.
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05.09.2024 14:40 Ответить
«Земля тобі хай буде легкою, і м'яко покриває тебе пісок, Щоб пси могли вигребти твої кості» - це прокляття!

Тому треба казати: «Вічна пам'ять герою» або «Царство небесне» !
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05.09.2024 15:45 Ответить
Vi4na Slava i Pam'yat'.🙏🇺🇦
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05.09.2024 14:43 Ответить
Біль Біль🥀
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05.09.2024 14:46 Ответить
80-та в курській.Героям слава.
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05.09.2024 14:55 Ответить
Герою Слава !

співчуття рідним...
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05.09.2024 14:56 Ответить
Ще один патріот загинув дуже жаль гинуть кращі ,зате корупціонери ,гопота "какая разница" бикують ,страшно з ким залишится Україна.
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05.09.2024 15:10 Ответить
Герою Слава !!!🙏
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05.09.2024 19:09 Ответить
 
 