В ходе боевых действий погиб замкомандира 3-го десантно-штурмового батальона, бывший директор Черновицкого областного центра социальных служб Олесь Матвиев
На войне погиб черновчанин, ранее возглавлявший Черновицкий областной центр социальных служб Олесь Матвиев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Черновицкого облсовета.
"Он защищал Родину с первых лет российско-украинской войны.
До этого Олесь Матвиев возглавлял Черновицкий областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, заботился о семьях и детях, попавших в сложные жизненные условия", - говорится в сообщении.
С началом полномасштабного вторжения защитник призвался на службу в 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду ВСУ.
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