У боях за Україну загинув оперний співак, музикант та актор Ігор Воронка. ФОТОрепортаж

6 липня на фронті загинув київський музикант та актор Ігор Воронка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила на Facebook-сторінці його дружина Марина Раєвська.

З великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігоря Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня. Наразі ми не можемо влаштувати похорон і отримати офіційні документи про його загибель, оскільки ця територія захоплена. Тому він офіційно значиться як зниклий безвісти. Я пишу це, але досі не можу в це повірити… Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в дописі.

Третього липня Ігорю виповнилося 49 років. На захист України він став з початку повномасштабного вторгення.





"Ми втратили надзвичайно талановитого музиканта і актора. З 2017 року, від першої оперної постановки, Ігор був частиною команди в наших пошуках та експериментах, завжди готовий до нового досвіду та взаємодії. Невимовний біль", - зазначили у мистецькій платформі Opera Opera Ukraine, в проєктах якої брав участь Ігор Воронка.





"Не сприйняття, біль та розпач…. Воістину Заслужений артист України і водночас потужний та професійний воїн на полі бою. Надзвичайно талановита Людина у всьому, що він робив. Це трагедія для нашої нації", — написав на своїй сторінці Заслужений артист України, хормейстер Національного Заслуженого Академічного Українського Народного хору ім. Г.Верьовки Ігор Пилип.

"Ми разом прийшли в філармонійний оркестр та сиділи за одним пультом. І краще за всі пульти в групі зіграли б ті пасажі, які диригент побоявся нас спитати. Рідко можна зустріти таку доброзичливу та інтелігентну людину. Ігор Воронка. На одну зірку стало менше", — пригадує на своїй сторінці музикантка Ольга Конопляна.

