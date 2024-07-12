УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9571 відвідувач онлайн
Новини Фото
11 015 17

У боях за Україну загинув оперний співак, музикант та актор Ігор Воронка. ФОТОрепортаж

6 липня на фронті загинув київський музикант та актор Ігор Воронка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила на Facebook-сторінці його дружина Марина Раєвська.

З великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігоря Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня. Наразі ми не можемо влаштувати похорон і отримати офіційні документи про його загибель, оскільки ця територія захоплена. Тому він офіційно значиться як зниклий безвісти. Я пишу це, але досі не можу в це повірити… Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в дописі.

Третього липня Ігорю виповнилося 49 років. На захист України він став з початку повномасштабного вторгення.

Загинув Ігор Воронка
Загинув Ігор Воронка
"Ми втратили надзвичайно талановитого музиканта і актора. З 2017 року, від першої оперної постановки, Ігор був частиною команди в наших пошуках та експериментах, завжди готовий до нового досвіду та взаємодії. Невимовний біль", - зазначили у мистецькій платформі Opera Opera Ukraine, в проєктах якої брав участь Ігор Воронка.

Загинув Ігор Воронка
Загинув Ігор Воронка

"Не сприйняття, біль та розпач…. Воістину Заслужений артист України і водночас потужний та професійний воїн на полі бою. Надзвичайно талановита Людина у всьому, що він робив. Це трагедія для нашої нації", — написав на своїй сторінці Заслужений артист України, хормейстер Національного Заслуженого Академічного Українського Народного хору ім. Г.Верьовки Ігор Пилип.

"Ми разом прийшли в філармонійний оркестр та сиділи за одним пультом. І краще за всі пульти в групі зіграли б ті пасажі, які диригент побоявся нас спитати. Рідко можна зустріти таку доброзичливу та інтелігентну людину. Ігор Воронка. На одну зірку стало менше", — пригадує на своїй сторінці музикантка Ольга Конопляна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїни 93 ОМБр Максим Кузів (Залізняк) та Андрій Степанець (Сябр) загинули у запеклих боях поблизу Кліщіївки. ФОТО

Автор: 

музика (506) втрати (4575)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Низький уклін, тобі Козаче, ти Україну захищав!!
Дивно, а приблуди95, чомусь ухиляються від мобілізаційних заходів з 2019 року, більше того, зеленський їх ще й нагороджую за таке…
показати весь коментар
12.07.2024 10:47 Відповісти
+24
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
12.07.2024 10:46 Відповісти
+21
«Усі війни закінчуються переговорами». Так, це дійсно так. Навіть Друга світова війна закінчилася… після того, як Гітлер і Муссоліні були мертві
показати весь коментар
12.07.2024 10:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
12.07.2024 10:46 Відповісти
«Усі війни закінчуються переговорами». Так, це дійсно так. Навіть Друга світова війна закінчилася… після того, як Гітлер і Муссоліні були мертві
показати весь коментар
12.07.2024 10:46 Відповісти
слів нема.....
показати весь коментар
12.07.2024 10:47 Відповісти
Низький уклін, тобі Козаче, ти Україну захищав!!
Дивно, а приблуди95, чомусь ухиляються від мобілізаційних заходів з 2019 року, більше того, зеленський їх ще й нагороджую за таке…
показати весь коментар
12.07.2024 10:47 Відповісти
Який жах!😢😢😢
Реально талановита Людина.
Царство небесне🙏
Дякую за твою любов до України❤
показати весь коментар
12.07.2024 10:51 Відповісти
тей самий момент коли вже хочеться відключити комп і більше ніколи не включяти....
показати весь коментар
12.07.2024 10:52 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
показати весь коментар
12.07.2024 10:56 Відповісти
Ну чому гинуть найкращі ?,а всякий непотріб який ніс нам "русскмии мир" " какая разница" продовжують бикувати ?
показати весь коментар
12.07.2024 11:04 Відповісти
Тому що русні не треба вимолювати зброю у "моральних позерів", вона має вдосталь власної, невелику кількість купує у аморальних за власні гроші.
показати весь коментар
12.07.2024 11:17 Відповісти
А 95 кварталу бронь
показати весь коментар
12.07.2024 11:09 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 11:20 Відповісти
Те як він жив,творив і захищав навіки залишиться в Україні. Герої не помирають.
показати весь коментар
12.07.2024 11:13 Відповісти
С.У.М.
показати весь коментар
12.07.2024 12:39 Відповісти
Дуже боляче і сумно втрачати таких Людей 😪😪😪
показати весь коментар
12.07.2024 12:59 Відповісти
Поряд дві контрастуючі новини - співак загинув на фронті, а в Тисі виловили чергове тіло.
показати весь коментар
12.07.2024 13:39 Відповісти
Вічна пам'ять.
показати весь коментар
12.07.2024 14:02 Відповісти
Низький уклін тобі ВОЇНЕ за подвиг
показати весь коментар
12.07.2024 23:44 Відповісти
 
 