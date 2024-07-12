В боях за Украину погиб оперный певец, музыкант и актер Игорь Воронка. ФОТОрепортаж

6 июля на фронте погиб киевский музыкант и актер Игорь Воронка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила на Facebook-странице его жена Марина Раевская.

С большой грустью хочу сообщить, что я получила известие от побратимов моего мужа Игоря Воронки о его гибели на поле боя вечером 6 июля. Сейчас мы не можем устроить похороны и получить официальные документы о его гибели, поскольку эта территория захвачена. Поэтому он официально числится как пропавший без вести. Я пишу это, но до сих пор не могу в это поверить... Мы потеряли замечательного мужчину, отца и друга. Он навсегда останется в наших сердцах", - говорится в заметке.

Третьего июля Игорю исполнилось 49 лет. На защиту Украины он стал с начала полномасштабного вторжения.





"Мы потеряли чрезвычайно талантливого музыканта и актера. С 2017 года, с первой оперной постановки, Игорь был частью команды в наших поисках и экспериментах, всегда готов к новому опыту и взаимодействию. Неописуемая боль", - отметили на художественной платформе Opera Opera Ukraine, в проектах которой участвовал Игорь Воронка.





"Невосприятие, боль и отчаяние.... Поистине Заслуженный артист Украины и одновременно мощный и профессиональный воин на поле боя. Очень талантливый Человек во всем, что он делал. Это трагедия для нашей нации", - написал на своей странице заслуженный артист Украины, хормейстер Национального Заслуженного Академического Украинского Народного хора им. Г. Веревки Олег Пылып.

"Мы вместе пришли в филармонический оркестр и сидели за одним пультом. И лучше всех пультов в группе сыграли бы те пассажи, которые дирижер побоялся нас спросить. Редко можно встретить такого доброжелательного и интеллигентного человека. Игорь Воронка. На одну звезду стало меньше", - вспоминает на своей странице музыкант Ольга Конопляная.

