РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8178 посетителей онлайн
Новости Фото
11 014 17

В боях за Украину погиб оперный певец, музыкант и актер Игорь Воронка. ФОТОрепортаж

6 июля на фронте погиб киевский музыкант и актер Игорь Воронка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила на Facebook-странице его жена Марина Раевская.

С большой грустью хочу сообщить, что я получила известие от побратимов моего мужа Игоря Воронки о его гибели на поле боя вечером 6 июля. Сейчас мы не можем устроить похороны и получить официальные документы о его гибели, поскольку эта территория захвачена. Поэтому он официально числится как пропавший без вести. Я пишу это, но до сих пор не могу в это поверить... Мы потеряли замечательного мужчину, отца и друга. Он навсегда останется в наших сердцах", - говорится в заметке.

Третьего июля Игорю исполнилось 49 лет. На защиту Украины он стал с начала полномасштабного вторжения.

Загинув Ігор Воронка
Загинув Ігор Воронка
"Мы потеряли чрезвычайно талантливого музыканта и актера. С 2017 года, с первой оперной постановки, Игорь был частью команды в наших поисках и экспериментах, всегда готов к новому опыту и взаимодействию. Неописуемая боль", - отметили на художественной платформе Opera Opera Ukraine, в проектах которой участвовал Игорь Воронка.

Загинув Ігор Воронка
Загинув Ігор Воронка

"Невосприятие, боль и отчаяние.... Поистине Заслуженный артист Украины и одновременно мощный и профессиональный воин на поле боя. Очень талантливый Человек во всем, что он делал. Это трагедия для нашей нации", - написал на своей странице заслуженный артист Украины, хормейстер Национального Заслуженного Академического Украинского Народного хора им. Г. Веревки Олег Пылып. 

"Мы вместе пришли в филармонический оркестр и сидели за одним пультом. И лучше всех пультов в группе сыграли бы те пассажи, которые дирижер побоялся нас спросить. Редко можно встретить такого доброжелательного и интеллигентного человека. Игорь Воронка. На одну звезду стало меньше", - вспоминает на своей странице музыкант Ольга Конопляная.

Смотрите: С павшим воином Владимиром Сергиевским (Ирландцем) попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

музыка (805) потери (4559)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Низький уклін, тобі Козаче, ти Україну захищав!!
Дивно, а приблуди95, чомусь ухиляються від мобілізаційних заходів з 2019 року, більше того, зеленський їх ще й нагороджую за таке…
показать весь комментарий
12.07.2024 10:47 Ответить
+24
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 10:46 Ответить
+21
«Усі війни закінчуються переговорами». Так, це дійсно так. Навіть Друга світова війна закінчилася… після того, як Гітлер і Муссоліні були мертві
показать весь комментарий
12.07.2024 10:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 10:46 Ответить
«Усі війни закінчуються переговорами». Так, це дійсно так. Навіть Друга світова війна закінчилася… після того, як Гітлер і Муссоліні були мертві
показать весь комментарий
12.07.2024 10:46 Ответить
слів нема.....
показать весь комментарий
12.07.2024 10:47 Ответить
Низький уклін, тобі Козаче, ти Україну захищав!!
Дивно, а приблуди95, чомусь ухиляються від мобілізаційних заходів з 2019 року, більше того, зеленський їх ще й нагороджую за таке…
показать весь комментарий
12.07.2024 10:47 Ответить
Який жах!😢😢😢
Реально талановита Людина.
Царство небесне🙏
Дякую за твою любов до України❤
показать весь комментарий
12.07.2024 10:51 Ответить
тей самий момент коли вже хочеться відключити комп і більше ніколи не включяти....
показать весь комментарий
12.07.2024 10:52 Ответить
Герою Слава !!!🙏
показать весь комментарий
12.07.2024 10:56 Ответить
Ну чому гинуть найкращі ?,а всякий непотріб який ніс нам "русскмии мир" " какая разница" продовжують бикувати ?
показать весь комментарий
12.07.2024 11:04 Ответить
Тому що русні не треба вимолювати зброю у "моральних позерів", вона має вдосталь власної, невелику кількість купує у аморальних за власні гроші.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:17 Ответить
А 95 кварталу бронь
показать весь комментарий
12.07.2024 11:09 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 11:20 Ответить
Те як він жив,творив і захищав навіки залишиться в Україні. Герої не помирають.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:13 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:39 Ответить
Дуже боляче і сумно втрачати таких Людей 😪😪😪
показать весь комментарий
12.07.2024 12:59 Ответить
Поряд дві контрастуючі новини - співак загинув на фронті, а в Тисі виловили чергове тіло.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:39 Ответить
Вічна пам'ять.
показать весь комментарий
12.07.2024 14:02 Ответить
Низький уклін тобі ВОЇНЕ за подвиг
показать весь комментарий
12.07.2024 23:44 Ответить
 
 