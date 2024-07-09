С павшим воином Владимиром Сергиевским (Ирландцем) попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 9 июля 2024 года, в Михайловском Златоверхом соборе Киева попрощались с павшим защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным Ирландец.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После отпевания в соборе траурный кортеж двигался по центральной улице к центральной площади Киева - Майдану Независимости, где также прощались с погибшим воином.
Похоронят его на Лесном кладбище.
Как отмечается в заметке о гибели Героя, у него осталась маленькая дочь и жена Валерия, которые нуждаются в помощи.
Номер карты жены:
4441 1111 5947 9900
Сергиевская Валерия.
Видео и фото: Олег Богачук
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ДРУЖИНА ТА ДОНЬКА ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ?????це шо за ********. ???де держава ***** ?? Чи нема тіла нема діла до людини?
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