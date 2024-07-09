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С павшим воином Владимиром Сергиевским (Ирландцем) попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 июля 2024 года, в Михайловском Златоверхом соборе Киева попрощались с павшим защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным Ирландец.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После отпевания в соборе траурный кортеж двигался по центральной улице к центральной площади Киева - Майдану Независимости, где также прощались с погибшим воином.

Похоронят его на Лесном кладбище.

Как отмечается в заметке о гибели Героя, у него осталась маленькая дочь и жена Валерия, которые нуждаются в помощи.

Номер карты жены:

4441 1111 5947 9900

Сергиевская Валерия.

Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським

Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським

Видео и фото: Олег Богачук

Автор: 

похороны (1534) потери (4437) Богачук Олег (1462)


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09.07.2024 13:41 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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09.07.2024 13:43 Ответить
Вічна пам'ять загиблим воїнам!
А деякі, які числяться військовими, замість захисту Баьківщини, стрибають у висоту!
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09.07.2024 13:49 Ответить
ЗЕМЛЯ ПУХОМ....
ДРУЖИНА ТА ДОНЬКА ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ?????це шо за ********. ???де держава ***** ?? Чи нема тіла нема діла до людини?
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09.07.2024 13:56 Ответить
Вічна слава Героям..
За кожну краплину крові Українця з кацапів повинен витекти літр.. Будьте ви прокляті підараси рашистські.
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09.07.2024 14:13 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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09.07.2024 14:20 Ответить
Царство небесне Герою .
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09.07.2024 14:37 Ответить
 
 