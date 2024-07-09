С павшим воином Владимиром Сергиевским (Ирландцем) попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 июля 2024 года, в Михайловском Златоверхом соборе Киева попрощались с павшим защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным Ирландец.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После отпевания в соборе траурный кортеж двигался по центральной улице к центральной площади Киева - Майдану Независимости, где также прощались с погибшим воином.

Похоронят его на Лесном кладбище.

Как отмечается в заметке о гибели Героя, у него осталась маленькая дочь и жена Валерия, которые нуждаются в помощи.

Номер карты жены:

4441 1111 5947 9900

Сергиевская Валерия.











































































Видео и фото: Олег Богачук