Із полеглим воїном Володимиром Сергієвським (Ірландцем) попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 липня 2024 року, в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва попрощалися із полеглим захисником України Володимиром Сергієвським з позивним Ірландець.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після відспівування у соборі траурний кортеж рухався центральною вулицею до центральної площі Києва - Майдана Незалежності, де також прощалися із загиблим воїном.

Поховають його на Лісовому цвинтарі.

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Як зазначається у дописі про загибель Героя, у нього залишилась маленька донечка та дружина Валерія, які потребують допомоги.

Номер карти дружини:

4441 1111 5947 9900

Сергієвська Валерія.











































































Відео та фото: Олег Богачук