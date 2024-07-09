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Із полеглим воїном Володимиром Сергієвським (Ірландцем) попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 липня 2024 року, в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва попрощалися із полеглим захисником України Володимиром Сергієвським з позивним Ірландець.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після відспівування у соборі траурний кортеж рухався центральною вулицею до центральної площі Києва - Майдана Незалежності, де також прощалися із загиблим воїном.

Поховають його на Лісовому цвинтарі.

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Як зазначається у дописі про загибель Героя, у нього залишилась маленька донечка та дружина Валерія, які потребують допомоги.

Номер карти дружини:

4441 1111 5947 9900

Сергієвська Валерія.

Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським

Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським
Прощання з воїном Володимиром Сергієвським

Відео та фото: Олег Богачук

Автор: 

похорон (1289) втрати (4455) Богачук Олег (1457)


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09.07.2024 13:41 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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09.07.2024 13:43 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим воїнам!
А деякі, які числяться військовими, замість захисту Баьківщини, стрибають у висоту!
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09.07.2024 13:49 Відповісти
ЗЕМЛЯ ПУХОМ....
ДРУЖИНА ТА ДОНЬКА ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ?????це шо за ********. ???де держава ***** ?? Чи нема тіла нема діла до людини?
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09.07.2024 13:56 Відповісти
Вічна слава Героям..
За кожну краплину крові Українця з кацапів повинен витекти літр.. Будьте ви прокляті підараси рашистські.
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09.07.2024 14:13 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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09.07.2024 14:20 Відповісти
Царство небесне Герою .
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09.07.2024 14:37 Відповісти
 
 