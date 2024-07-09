Із полеглим воїном Володимиром Сергієвським (Ірландцем) попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 9 липня 2024 року, в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва попрощалися із полеглим захисником України Володимиром Сергієвським з позивним Ірландець.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після відспівування у соборі траурний кортеж рухався центральною вулицею до центральної площі Києва - Майдана Незалежності, де також прощалися із загиблим воїном.
Поховають його на Лісовому цвинтарі.
Як зазначається у дописі про загибель Героя, у нього залишилась маленька донечка та дружина Валерія, які потребують допомоги.
Номер карти дружини:
4441 1111 5947 9900
Сергієвська Валерія.
Відео та фото: Олег Богачук
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А деякі, які числяться військовими, замість захисту Баьківщини, стрибають у висоту!
ДРУЖИНА ТА ДОНЬКА ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ?????це шо за ********. ???де держава ***** ?? Чи нема тіла нема діла до людини?
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