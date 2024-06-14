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Із військовою та активісткою Шурою Рязанцевою (Ялтою) попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із захисницею та активісткою Олександрою Рязанцевою (Ялтою).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Про смерть Шури Рязанцевої повідомила її сестра Валерія 11 червня 2024 року.

У пресслужбі 78-го окремого десантно-штурмового полку, де проходила службу Ялта, заявили, що вона померла від серцевої недостатності в лікарні Житомира.

Олександра Рязанцева (Ялта): Що відомо про захисницю?

Вона народилася в Криму та в 2014 році брала активну участь у Революції Гідності. Після окупації Криму військами РФ, вона поїхала на півострів, де в березні 2014 року її п’ять днів протримала в полоні окупаційна влада.

У цивільному житті Олександра працювала стилісткою і художницею з костюмів, зокрема на телеканалі "Інтер", в Студії "Квартал 95", на шоу "Орел і решка", телеканалі "Україна".

У перший день повномасштабного вторгнення РФ вона пішла до військкомату Києва та вступила до підрозділу тероборони, а в останні місяці проходила службу в новому військовому підрозділі при Десантно-штурмових військах.

Тиждень тому, 2 червня, Шурі Рязанцевій виповнилося 40 років.

У 2022 році Рязанцева дала інтерв'ю Цензор.НЕТ, де розповіла про свій бойовий шлях.

Читайте: Із військовим фотографом Арсеном Федосенком, який загинув захищаючи Україну, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою
У Києві попрощалися із Шурою Рязанцевою

Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Київ (19530) похорон (1289) втрати (4413) Богачук Олег (1457)


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Вічна і Світла пам'ять... Кожне поховання наших Українців, це як ніби в тебе вирвали серце, поклали в руку і сказали дивитися як воно робить остання скорочення...
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14.06.2024 14:35 Відповісти
Схиляємо голови... Вдячність, повага і пам'ять українських поколінь...
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14.06.2024 15:01 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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14.06.2024 21:45 Відповісти
 
 