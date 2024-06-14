Із військовою та активісткою Шурою Рязанцевою (Ялтою) попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із захисницею та активісткою Олександрою Рязанцевою (Ялтою).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Про смерть Шури Рязанцевої повідомила її сестра Валерія 11 червня 2024 року.

У пресслужбі 78-го окремого десантно-штурмового полку, де проходила службу Ялта, заявили, що вона померла від серцевої недостатності в лікарні Житомира.

Олександра Рязанцева (Ялта): Що відомо про захисницю?

Вона народилася в Криму та в 2014 році брала активну участь у Революції Гідності. Після окупації Криму військами РФ, вона поїхала на півострів, де в березні 2014 року її п’ять днів протримала в полоні окупаційна влада.

У цивільному житті Олександра працювала стилісткою і художницею з костюмів, зокрема на телеканалі "Інтер", в Студії "Квартал 95", на шоу "Орел і решка", телеканалі "Україна".

У перший день повномасштабного вторгнення РФ вона пішла до військкомату Києва та вступила до підрозділу тероборони, а в останні місяці проходила службу в новому військовому підрозділі при Десантно-штурмових військах.

Тиждень тому, 2 червня, Шурі Рязанцевій виповнилося 40 років.

У 2022 році Рязанцева дала інтерв'ю Цензор.НЕТ, де розповіла про свій бойовий шлях.

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Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.