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Новини Війна
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Військовослужбовиця та активістка Шура Рязанцева (Ялта) померла від серцевої недостатності в лікарні Житомира, - 78-ий ОДШП

Загинула військовослужбовиця Шура Рязанцева

Військовослужбовиця 78-го окремого десантно-штурмового полку, активістка Шура Рязанцева (Ялта), померла від серцевої недостатності в лікарні Житомира.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному Крим" повідомили у пресслужбі 78 ОДШП.

Там розповіли, що у медичній довідці, наданій лікарями, причиною смерті вказана серцева недостатність.

За даними пресслужби, захисниця переводилася в інший підрозділ. Відомо, що їй лишався один день до переведення.

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Про смерть військовослужбовиці Шури (Ялти) Рязанцевої 11 червня повідомила її сестра Валерія.

Що відомо про Олександру Рязанцеву (Ялту)?

Шура Рязанцева - уродженка Криму. У 2014 році брала активну участь у Революції гідності. Після незаконної анексії Криму Росією Олександра поїхала на батьківщину, де в березні 2014 року її п’ять днів протримала в полоні окупаційна влада.

У мирному житті жінка працювала стилісткою, зокрема в Студії "Квартал 95" та на шоу "Орел і Решка". Вона навіть була особистою стилісткою президента Володимира Зеленського.

У перший день повномасштабного вторгнення Росії Рязанцева пішла до столичного військкомату, після чого вступила до підрозділу територіальної оборони. Згодом служила у десантно-штурмових військах, а також займалася волонтерством.

2 червня Олександрі виповнилося 40 років.

У 2022 році Цензор.НЕТ брав у неї інтерв'ю: Шура Рязанцева: "Колись я була стилістом "95 кварталу" і вдягала Зеленського. Тепер - лише мрію заїхати на танку в Крим"

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Автор: 

смерть (6757) втрати (4412)


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Топ коментарі
+20
Жаль землячку.Слава героїні!
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12.06.2024 15:01
+15
Нехай спочиває...Земля пухом...
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12.06.2024 15:03
+10
Из собственного опыта-"сердечная недостаточность" всегда навевала подозрения,уж больно удобный посмертный диагноз. Работал в медицине,если что,чуть более 20 лет.
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12.06.2024 15:46
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Жаль землячку.Слава героїні!
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12.06.2024 15:01 Відповісти
Нехай спочиває...Земля пухом...
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12.06.2024 15:03 Відповісти
Спочивай з миром-ти була справжнью українкою...
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12.06.2024 15:44 Відповісти
Из собственного опыта-"сердечная недостаточность" всегда навевала подозрения,уж больно удобный посмертный диагноз. Работал в медицине,если что,чуть более 20 лет.
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12.06.2024 15:46 Відповісти
А тут ще переведення в інший підрозділ, та ще й саме напередодні.
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12.06.2024 18:10 Відповісти
багато ще бійців помре через цю військову медицину та командирів , не хочуть переводити особовий склад з хворобами в тилові підрозділи
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12.06.2024 15:50 Відповісти
Боже!? А чоловіки у Тисі тонуть...
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12.06.2024 15:51 Відповісти
Смерть всегда Горе! Но и она не при штурме умерла!
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12.06.2024 16:08 Відповісти
Аж жаль , до сліз! Єдина порядна людина в тій зеленій бандитській отарі!
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12.06.2024 16:53 Відповісти
Була інформація більше року тому, що загинув оператор з "кварталу", але подробиць не пам'ятаю...
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12.06.2024 17:01 Відповісти
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12.06.2024 20:16 Відповісти
 
 