РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10691 посетитель онлайн
Новости Война
13 176 22

Военнослужащая и активистка Шура Рязанцева (Ялта) умерла от сердечной недостаточности в больнице Житомира, - 78-й ОДШП

Загинула військовослужбовиця Шура Рязанцева

Военнослужащая 78-го отдельного десантно-штурмового полка, активистка Шура Рязанцева (Ялта), умерла от сердечной недостаточности в больнице Житомира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному Крим" сообщили в пресс-службе 78-го ОГШП.

Там рассказали, что в медицинской справке, предоставленной врачами, причиной смерти указана сердечная недостаточность.

По данным пресс-службы, защитница переводилась в другое подразделение. Известно, что ей оставался один день до перевода.

О смерти военнослужащей Шуры (Ялты) Рязанцевой 11 июня сообщила ее сестра Валерия.

Что известно об Александре Рязанцевой (Ялта)?

Шура Рязанцева - уроженка Крыма. В 2014 году принимала активное участие в Революции достоинства. После незаконной аннексии Крыма Россией Александра уехала на родину, где в марте 2014 года ее пять дней продержали в плену оккупационные власти.

В мирной жизни женщина работала стилистом, в частности - в студии "Квартал 95" и на шоу "Орел и Решка". Она даже была личным стилистом президента Владимира Зеленского.

В первый день полномасштабного вторжения России Рязанцева пошла в столичный военкомат, после чего вступила в подразделение территориальной обороны. Далее - служила в десантно-штурмовых войсках, а также занималась волонтерством.

2 июня Александре исполнилось 40 лет.

В 2022 году Цензор.НЕТ брал у нее интервью: Шура Рязанцева: "Когда-то я была стилистом "95 квартала" и одевала Зеленского. Теперь - только мечтаю заехать на танке в Крым"

Читайте также: Защищая Украину, на фронте погиб артист Артур Сниткус. ФОТО

Автор: 

смерть (9227) потери (4388)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Жаль землячку.Слава героїні!
показать весь комментарий
12.06.2024 15:01
+15
Нехай спочиває...Земля пухом...
показать весь комментарий
12.06.2024 15:03
+10
Из собственного опыта-"сердечная недостаточность" всегда навевала подозрения,уж больно удобный посмертный диагноз. Работал в медицине,если что,чуть более 20 лет.
показать весь комментарий
12.06.2024 15:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жаль землячку.Слава героїні!
показать весь комментарий
12.06.2024 15:01 Ответить
Нехай спочиває...Земля пухом...
показать весь комментарий
12.06.2024 15:03 Ответить
Спочивай з миром-ти була справжнью українкою...
показать весь комментарий
12.06.2024 15:44 Ответить
Из собственного опыта-"сердечная недостаточность" всегда навевала подозрения,уж больно удобный посмертный диагноз. Работал в медицине,если что,чуть более 20 лет.
показать весь комментарий
12.06.2024 15:46 Ответить
А тут ще переведення в інший підрозділ, та ще й саме напередодні.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:10 Ответить
багато ще бійців помре через цю військову медицину та командирів , не хочуть переводити особовий склад з хворобами в тилові підрозділи
показать весь комментарий
12.06.2024 15:50 Ответить
Боже!? А чоловіки у Тисі тонуть...
показать весь комментарий
12.06.2024 15:51 Ответить
Смерть всегда Горе! Но и она не при штурме умерла!
показать весь комментарий
12.06.2024 16:08 Ответить
Аж жаль , до сліз! Єдина порядна людина в тій зеленій бандитській отарі!
показать весь комментарий
12.06.2024 16:53 Ответить
Була інформація більше року тому, що загинув оператор з "кварталу", але подробиць не пам'ятаю...
показать весь комментарий
12.06.2024 17:01 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2024 20:16 Ответить
 
 