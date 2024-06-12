Военнослужащая и активистка Шура Рязанцева (Ялта) умерла от сердечной недостаточности в больнице Житомира, - 78-й ОДШП
Военнослужащая 78-го отдельного десантно-штурмового полка, активистка Шура Рязанцева (Ялта), умерла от сердечной недостаточности в больнице Житомира.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному Крим" сообщили в пресс-службе 78-го ОГШП.
Там рассказали, что в медицинской справке, предоставленной врачами, причиной смерти указана сердечная недостаточность.
По данным пресс-службы, защитница переводилась в другое подразделение. Известно, что ей оставался один день до перевода.
О смерти военнослужащей Шуры (Ялты) Рязанцевой 11 июня сообщила ее сестра Валерия.
Что известно об Александре Рязанцевой (Ялта)?
Шура Рязанцева - уроженка Крыма. В 2014 году принимала активное участие в Революции достоинства. После незаконной аннексии Крыма Россией Александра уехала на родину, где в марте 2014 года ее пять дней продержали в плену оккупационные власти.
В мирной жизни женщина работала стилистом, в частности - в студии "Квартал 95" и на шоу "Орел и Решка". Она даже была личным стилистом президента Владимира Зеленского.
В первый день полномасштабного вторжения России Рязанцева пошла в столичный военкомат, после чего вступила в подразделение территориальной обороны. Далее - служила в десантно-штурмовых войсках, а также занималась волонтерством.
2 июня Александре исполнилось 40 лет.
В 2022 году Цензор.НЕТ брал у нее интервью: Шура Рязанцева: "Когда-то я была стилистом "95 квартала" и одевала Зеленского. Теперь - только мечтаю заехать на танке в Крым"
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