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Защищая Украину, на фронте погиб артист Артур Сниткус. ФОТО

На фронте в Донецкой области погиб 36-летний Артур Сниткус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"С глубокой скорбью сообщаем, что погиб во время защиты Украины воин Сниткус Артур Романович (13.05.1988 г.р.). Герой отдал свою жизнь 7 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Сочувствуем всем родным и близким защитника. Искренне разделяем боль утраты и склоняем головы в глубокой скорби", - говорится в сообщении.

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Загинув Артур Сніткус
Загинув Артур Сніткус

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Тернополь (769) артисты (281) потери (4388)


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Співчуваємо Родині, всім рідним та близьким захисника України!!
Шмигаль, з отими члЄнами, глибоко стурбовані !!…
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11.06.2024 12:00 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

гине цвіт Української нації
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11.06.2024 12:02 Ответить
С.У.М.
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11.06.2024 14:00 Ответить
Боляче.. Спочивай з миром, Сонечко! Вклоняюсь..
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11.06.2024 15:37 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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11.06.2024 21:32 Ответить
 
 