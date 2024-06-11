Защищая Украину, на фронте погиб артист Артур Сниткус. ФОТО

На фронте в Донецкой области погиб 36-летний Артур Сниткус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"С глубокой скорбью сообщаем, что погиб во время защиты Украины воин Сниткус Артур Романович (13.05.1988 г.р.). Герой отдал свою жизнь 7 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Сочувствуем всем родным и близким защитника. Искренне разделяем боль утраты и склоняем головы в глубокой скорби", - говорится в сообщении.

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