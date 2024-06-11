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Спасал раненых побратимов: В бою против оккупантов погиб главврач столичной ветклиники Евгений Матийко. ФОТОрепортаж

В боях за Украину погиб главный врач ветеринарной клиники "Лада" в Киеве Евгений Матийко. Он попал под обстрел рашистов, когда спасал раненых побратимов.

Об этом сообщили в приюте для животных "Сириус", информирует Цензор.НЕТ.

Загинув головний лікар ветклініки з Києва Євгеній Матійко

"Проклятая война отобрала у нас Женю, главного врача ветеринарной клиники "Лада". Мы так Вас ждали, так надеялись, что еще немного, война кончится и Вы снова будете встречать, ставить на ножки наших четвероногих пациентов из приюта "Сириус", мы будем Вас благодарить, а Вы будете улыбаться нам своей замечательной, искренней улыбкой", - говорится в сообщении.

Загинув головний лікар ветклініки з Києва Євгеній Матійко

Евгений Матийко погиб, спасая жизнь побратимов. У него осталась семья и маленькие дети.

Загинув головний лікар ветклініки з Києва Євгеній Матійко

В ветклинике "Лада" со ссылкой на мать погибшего воина сообщили: "Мой сын 28 мая пошел на боевое задание спасать раненых побратимов, когда оказывал помощь прилетела арта. Тело моего ребенка рядом с побратимом, которого спасал, лежит на поле и нет возможности достать".

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Загинув головний лікар ветклініки з Києва Євгеній Матійко

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ветеринария (54) военнослужащие (6145) потери (4388)


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