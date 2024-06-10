Лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский погиб на Харьковщине. ФОТО

На Харьковщине погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Известно, что Коханивский погиб возле Волчанска в окопе.

Коханивский воевал на востоке Украины с 2014 года, был лидером "Добровольческого движения ОУН".

В 2016 году Коханивский и его общественная организация проводили регулярные акции возле российских финансовых учреждений в Киеве.

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