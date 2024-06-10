РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9812 посетителей онлайн
Новости Война
24 912 65

Лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский погиб на Харьковщине. ФОТО

На Харьковщине погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Известно, что Коханивский погиб возле Волчанска в окопе.

Загинув лідер добровольчого руху ОУН Микола Коханівський

Коханивский воевал на востоке Украины с 2014 года, был лидером "Добровольческого движения ОУН".

В 2016 году Коханивский и его общественная организация проводили регулярные акции возле российских финансовых учреждений в Киеве.

Читайте также: Суд приговорил Коханивского по делу о погроме российских банков к двум годам тюрьмы с отсрочкой наказания на один год

Автор: 

Коханивский Николай (71) Харьковщина (5577) потери (4388) Волчанск (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+98
Гинуть найкращі, найгидотніші мародерять, брешуть, зраджують і узурпують владу. Вічна пам'ять.
показать весь комментарий
10.06.2024 21:43
+91
показать весь комментарий
10.06.2024 21:36
+67
На жаль гинуть кращі ,а всяка мерзота "какая разніца" як і нічого не бувало продовжує бикувати.
показать весь комментарий
10.06.2024 21:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.06.2024 21:36 Ответить
Гинуть найкращі, найгидотніші мародерять, брешуть, зраджують і узурпують владу. Вічна пам'ять.
показать весь комментарий
10.06.2024 21:43 Ответить
Герою Слава!
показать весь комментарий
10.06.2024 22:15 Ответить
Пам'ятаємо його...
показать весь комментарий
10.06.2024 21:42 Ответить
На фронті загинув лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський

"Друзі, я більше не можу мовчати! Загинув Микола Коханівський! Кажуть, його ще не забрали з- під обстрілів. Кричу на весь Трускавець! Я зараз у мами. Навіть не знаю, як ще і це пережити?!

Він був кращим з кращих. Він був Другом, соратником, рідним з найрідніших. За що нам це все?! Загинув в окопі на передовій на Харківському напрямку, біля Вовчанська", - повідомила дружина дисидента Степана Хмари Роксолана.
показать весь комментарий
10.06.2024 21:43 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
10.06.2024 21:45 Ответить
На жаль гинуть кращі ,а всяка мерзота "какая разніца" як і нічого не бувало продовжує бикувати.
показать весь комментарий
10.06.2024 21:47 Ответить
И мечтают пристроиться, что б после войны тырить как и их кумиры, на темпленьких сладких местечках
показать весь комментарий
10.06.2024 22:01 Ответить
автомобильный завод ленинского комсомола(AZLK) - троляра брысь отсюда навсегда
показать весь комментарий
10.06.2024 22:35 Ответить
поки інші боронять Україну та гинуть, я завдяки зелений гниді отримаю державні нагороди, гроші і моя пика не схудне. Заздрите лузери? ??
показать весь комментарий
11.06.2024 19:20 Ответить
Жертовник наповнюється кров'ю патріотів. Йе св'ященна кров. Вірю, що ця Жертва зррбииь нашу Перемогу Великою.
показать весь комментарий
10.06.2024 21:48 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2024 01:42 Ответить
лечись
показать весь комментарий
11.06.2024 09:17 Ответить
Робите рекламу собі, чи своєму лікарю?
показать весь комментарий
11.06.2024 11:07 Ответить
Цей козак завжди знав хто він, і хто наш споконвічний ворог. На жаль українське суспільство не цінувало таких людей, до тих пір поки кацапи не почали різати нас як свиней. Надіюсь на те що хоча б більшість українців зрозуміють що у нас один шлях і він полягає у тому щоб знищити це лайно під назвою росія. Спочивай з миром брате!
показать весь комментарий
10.06.2024 21:54 Ответить
Нажаль більшість українців вибирають як не бариг то клоунів, тільки б не націоналісти чи бандерівцію. І поки що вса йде по поганому шляху, бо ті хто міг-хотів змінити щось зараз потихеньку знищуються захищаючи нас з вами.
показать весь комментарий
11.06.2024 06:18 Ответить
Вічна пам'ять та Царство Небесне,Воїне...
показать весь комментарий
10.06.2024 21:57 Ответить
А еще и судили в 20м
показать весь комментарий
10.06.2024 21:57 Ответить
За "ущерб" цапским банкам...
показать весь комментарий
10.06.2024 21:58 Ответить
Ідуть Люди. Лишаємося ми і "зато паржом"
показать весь комментарий
10.06.2024 22:07 Ответить
зелена сволота радіє загибелі Героя України. Вічна пам'ять!
показать весь комментарий
10.06.2024 22:14 Ответить
😥 неначе втратив рідного брата 😥
показать весь комментарий
10.06.2024 22:18 Ответить
Співчуваю(
Тиждень тому на своїй сторінці М.Коханівський розмістив відео де він разом з двома песиками лежить в окопчику, а навколо вибухи(
І так він просив песиків забрати звідти аби не загинули( А вони тулились до нього як до спасіння(
😢😢😢😢😢😢😢
Добра Душа, царство тебе небесне(
показать весь комментарий
10.06.2024 22:23 Ответить
🙏🙏🙏 😥🥀
показать весь комментарий
11.06.2024 07:19 Ответить
Світла людина. Велика втрата. Якось перетинався з паном Миколою на марші на честь Святослава в Києві. Лишилося фото. Сумно.
показать весь комментарий
10.06.2024 22:25 Ответить
Не можу повірити! Були знайомі з Майдану! Такі самі дикі відчуття, як були звістки про Святослава Стеценка, Да-Вінчі, Дідусика та багатьох інших... Сум та лють до того адського створіння запорєбріком... Спочивай з миром, брате!
показать весь комментарий
10.06.2024 22:49 Ответить
Завжди боляче читати такі новини ( Назавжди в наших серцях героє.
показать весь комментарий
10.06.2024 22:54 Ответить
Гинуть найкращі. Вічна пам'ять Воїну!
показать весь комментарий
10.06.2024 22:59 Ответить
ОБЪЯВИТЕ ОБЩИЕ ПОТЕРИ !!!???
показать весь комментарий
10.06.2024 23:12 Ответить
І як після такого,можна слухати вихваляння еспердів,що москалі на Харківщині не мають успіху і захопили лиш якісь там неважливі села чи плацдарми((Ціна ось вона((Він не один(Їх там ....щодня лягає достатньо((Слава Герою та його побратимам,загиблим та живим.
показать весь комментарий
10.06.2024 23:21 Ответить
С*ка ,б*ядь... як я ненавижу цю владу 🤡!
показать весь комментарий
10.06.2024 23:26 Ответить
Я теж ненавиджу владу путіна і всіх його кацапських ублюдків.
показать весь комментарий
11.06.2024 12:54 Ответить
Режим х*йла, це не влада ...а мені не соромно сказати, про владу України... 🤡
показать весь комментарий
11.06.2024 23:09 Ответить
режим х*уйла вбив Миколу Коханівського - а ви ненавидите за це владу України?
А х*уйла хоть теж ненавидіте?
показать весь комментарий
12.06.2024 13:06 Ответить
З вами все ясно кацапський стрілочник з мотивацією ...їдіть нвх...
показать весь комментарий
12.06.2024 17:48 Ответить
"кацапський стрілочник"???
Шо ти собі дозволяеш путінська підстилка?
Десятки тисяч мирних людей вбив владімір путін - вони теж "кацапські стрілочники"?
показать весь комментарий
13.06.2024 11:37 Ответить
Ти шо живеш провокаціями ? Ну не хотіла я твого зеленського виб** дка , як президента і діти мої і онуки його ненавидять , зрадник та наркоман це українцкий х* йло -2
показать весь комментарий
13.06.2024 15:49 Ответить
Вбивство путіним мирних Українців ти називаєш провокацією?
Ти не півень - ти хитра лисиця що покриває педофіла владіміра путіна.
А про зеленого мені більше не пиши - я чути про нього не бажаю - інакше я подумаю що ти в нього закохана.
показать весь комментарий
14.06.2024 12:32 Ответить
В тебе так багато хорошего ...
показать весь комментарий
14.06.2024 12:43 Ответить
Такі я не помилилася ...не відмазуй 🤡 ,він теж ворог , як і х* йло , для нього Україна як путана існує у Кварталі 95 ...все чим воно просра лося !
показать весь комментарий
14.06.2024 13:44 Ответить
луіза півень, я зміню свою думку про зеленого лише коли він заборонить вбивати, знищувати москалів всіх до останнього
а так всьо по плану у всех
показать весь комментарий
15.06.2024 13:12 Ответить
Це маніпуляція ..Чонгар ,Азов, Херсон ,Маріуполь ...ваш 🤡 по горло в крові українців...мені не цікава ваша думка ...заспокоїтесь
показать весь комментарий
15.06.2024 13:25 Ответить
Типова ваша підміна жертви на насильника...
Насильник не винний що жертва пручалася - не пручалася може б і залишилися живою
Это жерва виновата чито не отдалась маньяку-насильнику добровольно...
показать весь комментарий
15.06.2024 13:38 Ответить
З вами все ясно ...я вас розумію
показать весь комментарий
15.06.2024 16:22 Ответить
луїза півень - в наступний раз коли До вас в квартиру залізе грабіжник - ви не сильно пручайтесь, не викликайте поліцію, не телефонуйте за поміччю, не шукайте потім грабіжника і тим паче не подавайте на нього до суду...
... бо будете винні що спаганили грабіжнику життя, потурбували поліцію та суддів.
Просто змиріться - що ви терпіла - тяжко працюйте, збирайте гроші та майно для наступного грабіжника...
показать весь комментарий
16.06.2024 12:24 Ответить
Головне шоб вам подобалося... те шо ви пишите ... я вас розумію
показать весь комментарий
16.06.2024 12:35 Ответить
луїза - головне я не написав
Будь-яка людина - істота НЕ ідеальна
Щоб жити в суспільстві НЕ ідеальних людей і стоврені закони та держава як орган примусу
В цивілізованих державах - НЕ ідеальності намагаються "викорінити" вихованням
На кацапії НЕ ідеальності використовують для пропаганди
Тому той хто злочинець в Європі - герой у путіна - дивись НЕ ПЕРЕПУТАЙ
показать весь комментарий
16.06.2024 12:46 Ответить
Герою Слава !!!🙏
показать весь комментарий
10.06.2024 23:27 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показать весь комментарий
10.06.2024 23:35 Ответить
А у цей же час, уся Полтавська область, забита «дивними особами» у штанях, з якимось «ОБМЕЖЕННЯМИ»???
Мабуть ложку в обід, вони несуть прямо до вуха!! Тому, УСІ вони,на дорогезних авто з дівахами гасають, на «останніх літрах бензину»???
А військова держАдмін області, тільки очима дивно лупає…. Недотуркані…
показать весь комментарий
10.06.2024 23:40 Ответить
Народний герой,
Спи спокійно, ти виконав все по максимому, щоб Україна була вільною.
Народ повинен гордитись такими синами.
показать весь комментарий
10.06.2024 23:45 Ответить
Дуже боляче і сумно від такої втрати ,
вічна слава Герою Украіни 😪😪😪
показать весь комментарий
10.06.2024 23:52 Ответить
Сум, журба. Загинув справжній Український лицар... Нехай з Богом спочиває, Герою. Співчуття родині...
показать весь комментарий
10.06.2024 23:53 Ответить
виглядає на те, що зеленські підєрмачні татарови планомірно-поступово винищують активних патріотів України, щоб після війни залишилися лише зручні паразити арахніди безумні верещучки та інші уклоністи-какаразніци-квартал-овці..
показать весь комментарий
11.06.2024 01:16 Ответить
Царство небесне.
показать весь комментарий
11.06.2024 01:41 Ответить
О Всесвіте!
Як сумно!
Гинуть патріоти України!
показать весь комментарий
11.06.2024 04:40 Ответить
Велика втрата. А тим часом, ЗЕлена фсбешна мразота, продовжує руйнувати країну, і нічого з тим не можемо зробити?!
показать весь комментарий
11.06.2024 06:23 Ответить
Вічна пам'ять
показать весь комментарий
11.06.2024 07:32 Ответить
Україна, нажаль, не шанує своїх Героїв за життя...

Гинуть найкращі! Гинуть справжні Патріоти України! Таким справжнім був і є навіки Микола Коханівський!
Дуже велика втрата для патріотичної частини України!
Вічна пам'ять і вічна слава справжньому Сину України Миколі Коханівському!
показать весь комментарий
11.06.2024 07:51 Ответить
Велика шана загиблому герою !На жаль гинуть моральні авторитети нації,а ЗЕлена погань в той час, краде,саботує та зраджує ...
показать весь комментарий
11.06.2024 08:42 Ответить
Щира вдячність Воїну за наш захист. Вічна Пам'ять і Царство Небесне 💔
показать весь комментарий
11.06.2024 08:48 Ответить
Тільки но згадували з ним, як в 2016 ламали камінюку-постамент присвячений кдбістам на Либідській... Вічна пам'ять та слава Герою!
показать весь комментарий
11.06.2024 08:51 Ответить
велика втрата(((. Воїн, борець.. Спочивай у мирі, Козаче, тепер Ти у Небесному Українському Війську..
показать весь комментарий
11.06.2024 10:56 Ответить
 
 