Лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский погиб на Харьковщине. ФОТО
На Харьковщине погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Известно, что Коханивский погиб возле Волчанска в окопе.
Коханивский воевал на востоке Украины с 2014 года, был лидером "Добровольческого движения ОУН".
В 2016 году Коханивский и его общественная организация проводили регулярные акции возле российских финансовых учреждений в Киеве.
Топ комментарии
+98 Центр 820 #589399
показать весь комментарий10.06.2024 21:43
+91 Чайка Київ
показать весь комментарий10.06.2024 21:36
+67 володимир омельянов
показать весь комментарий10.06.2024 21:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Друзі, я більше не можу мовчати! Загинув Микола Коханівський! Кажуть, його ще не забрали з- під обстрілів. Кричу на весь Трускавець! Я зараз у мами. Навіть не знаю, як ще і це пережити?!
Він був кращим з кращих. Він був Другом, соратником, рідним з найрідніших. За що нам це все?! Загинув в окопі на передовій на Харківському напрямку, біля Вовчанська", - повідомила дружина дисидента Степана Хмари Роксолана.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Тиждень тому на своїй сторінці М.Коханівський розмістив відео де він разом з двома песиками лежить в окопчику, а навколо вибухи(
І так він просив песиків забрати звідти аби не загинули( А вони тулились до нього як до спасіння(
😢😢😢😢😢😢😢
Добра Душа, царство тебе небесне(
А х*уйла хоть теж ненавидіте?
Шо ти собі дозволяеш путінська підстилка?
Десятки тисяч мирних людей вбив владімір путін - вони теж "кацапські стрілочники"?
Ти не півень - ти хитра лисиця що покриває педофіла владіміра путіна.
А про зеленого мені більше не пиши - я чути про нього не бажаю - інакше я подумаю що ти в нього закохана.
а так всьо по плану у всех
Насильник не винний що жертва пручалася - не пручалася може б і залишилися живою
Это жерва виновата чито не отдалась маньяку-насильнику добровольно...
... бо будете винні що спаганили грабіжнику життя, потурбували поліцію та суддів.
Просто змиріться - що ви терпіла - тяжко працюйте, збирайте гроші та майно для наступного грабіжника...
Будь-яка людина - істота НЕ ідеальна
Щоб жити в суспільстві НЕ ідеальних людей і стоврені закони та держава як орган примусу
В цивілізованих державах - НЕ ідеальності намагаються "викорінити" вихованням
На кацапії НЕ ідеальності використовують для пропаганди
Тому той хто злочинець в Європі - герой у путіна - дивись НЕ ПЕРЕПУТАЙ
Мабуть ложку в обід, вони несуть прямо до вуха!! Тому, УСІ вони,на дорогезних авто з дівахами гасають, на «останніх літрах бензину»???
А військова держАдмін області, тільки очима дивно лупає…. Недотуркані…
Спи спокійно, ти виконав все по максимому, щоб Україна була вільною.
Народ повинен гордитись такими синами.
вічна слава Герою Украіни 😪😪😪
Як сумно!
Гинуть патріоти України!
Гинуть найкращі! Гинуть справжні Патріоти України! Таким справжнім був і є навіки Микола Коханівський!
Дуже велика втрата для патріотичної частини України!
Вічна пам'ять і вічна слава справжньому Сину України Миколі Коханівському!