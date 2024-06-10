Лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський загинув на Харківщині. ФОТО

На Харківщині загинув лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Відомо, що Коханівський загинув біля Вовчанська в окопі.

Коханівський воював на сході України з 2014 року, був лідером "Добровольчого руху ОУН".

У 2016 році Коханівський та його громадська організація проводили регулярні акції біля російських фінансових установ у Києві.

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