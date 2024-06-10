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Коханівський (55) Харківщина (6053) втрати (4285) Вовчанськ (356)

Лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський загинув на Харківщині. ФОТО

На Харківщині загинув лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Відомо, що Коханівський загинув біля Вовчанська в окопі.

Загинув лідер добровольчого руху ОУН Микола Коханівський

Коханівський воював на сході України з 2014 року, був лідером "Добровольчого руху ОУН".

У 2016 році Коханівський та його громадська організація проводили регулярні акції біля російських фінансових установ у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд засудив Коханівського у справі про погром російських банків до двох років в'язниці з відтермінуванням покарання на один рік

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Топ коментарі
+97
Гинуть найкращі, найгидотніші мародерять, брешуть, зраджують і узурпують владу. Вічна пам'ять.
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10.06.2024 21:43
+90
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10.06.2024 21:36
+66
На жаль гинуть кращі ,а всяка мерзота "какая разніца" як і нічого не бувало продовжує бикувати.
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10.06.2024 21:47
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10.06.2024 21:36 Відповісти
Гинуть найкращі, найгидотніші мародерять, брешуть, зраджують і узурпують владу. Вічна пам'ять.
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10.06.2024 21:43 Відповісти
Герою Слава!
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10.06.2024 22:15 Відповісти
Пам'ятаємо його...
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10.06.2024 21:42 Відповісти
На фронті загинув лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський

"Друзі, я більше не можу мовчати! Загинув Микола Коханівський! Кажуть, його ще не забрали з- під обстрілів. Кричу на весь Трускавець! Я зараз у мами. Навіть не знаю, як ще і це пережити?!

Він був кращим з кращих. Він був Другом, соратником, рідним з найрідніших. За що нам це все?! Загинув в окопі на передовій на Харківському напрямку, біля Вовчанська", - повідомила дружина дисидента Степана Хмари Роксолана.
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10.06.2024 21:43 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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10.06.2024 21:45 Відповісти
На жаль гинуть кращі ,а всяка мерзота "какая разніца" як і нічого не бувало продовжує бикувати.
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10.06.2024 21:47 Відповісти
И мечтают пристроиться, что б после войны тырить как и их кумиры, на темпленьких сладких местечках
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10.06.2024 22:01 Відповісти
автомобильный завод ленинского комсомола(AZLK) - троляра брысь отсюда навсегда
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10.06.2024 22:35 Відповісти
поки інші боронять Україну та гинуть, я завдяки зелений гниді отримаю державні нагороди, гроші і моя пика не схудне. Заздрите лузери? ??
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11.06.2024 19:20 Відповісти
Жертовник наповнюється кров'ю патріотів. Йе св'ященна кров. Вірю, що ця Жертва зррбииь нашу Перемогу Великою.
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10.06.2024 21:48 Відповісти
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11.06.2024 01:42 Відповісти
лечись
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11.06.2024 09:17 Відповісти
Робите рекламу собі, чи своєму лікарю?
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11.06.2024 11:07 Відповісти
Цей козак завжди знав хто він, і хто наш споконвічний ворог. На жаль українське суспільство не цінувало таких людей, до тих пір поки кацапи не почали різати нас як свиней. Надіюсь на те що хоча б більшість українців зрозуміють що у нас один шлях і він полягає у тому щоб знищити це лайно під назвою росія. Спочивай з миром брате!
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10.06.2024 21:54 Відповісти
Нажаль більшість українців вибирають як не бариг то клоунів, тільки б не націоналісти чи бандерівцію. І поки що вса йде по поганому шляху, бо ті хто міг-хотів змінити щось зараз потихеньку знищуються захищаючи нас з вами.
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11.06.2024 06:18 Відповісти
Вічна пам'ять та Царство Небесне,Воїне...
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10.06.2024 21:57 Відповісти
А еще и судили в 20м
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10.06.2024 21:57 Відповісти
За "ущерб" цапским банкам...
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10.06.2024 21:58 Відповісти
Ідуть Люди. Лишаємося ми і "зато паржом"
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10.06.2024 22:07 Відповісти
зелена сволота радіє загибелі Героя України. Вічна пам'ять!
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10.06.2024 22:14 Відповісти
😥 неначе втратив рідного брата 😥
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10.06.2024 22:18 Відповісти
Співчуваю(
Тиждень тому на своїй сторінці М.Коханівський розмістив відео де він разом з двома песиками лежить в окопчику, а навколо вибухи(
І так він просив песиків забрати звідти аби не загинули( А вони тулились до нього як до спасіння(
😢😢😢😢😢😢😢
Добра Душа, царство тебе небесне(
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10.06.2024 22:23 Відповісти
🙏🙏🙏 😥🥀
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11.06.2024 07:19 Відповісти
Світла людина. Велика втрата. Якось перетинався з паном Миколою на марші на честь Святослава в Києві. Лишилося фото. Сумно.
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10.06.2024 22:25 Відповісти
Не можу повірити! Були знайомі з Майдану! Такі самі дикі відчуття, як були звістки про Святослава Стеценка, Да-Вінчі, Дідусика та багатьох інших... Сум та лють до того адського створіння запорєбріком... Спочивай з миром, брате!
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10.06.2024 22:49 Відповісти
Завжди боляче читати такі новини ( Назавжди в наших серцях героє.
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10.06.2024 22:54 Відповісти
Гинуть найкращі. Вічна пам'ять Воїну!
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10.06.2024 22:59 Відповісти
ОБЪЯВИТЕ ОБЩИЕ ПОТЕРИ !!!???
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10.06.2024 23:12 Відповісти
І як після такого,можна слухати вихваляння еспердів,що москалі на Харківщині не мають успіху і захопили лиш якісь там неважливі села чи плацдарми((Ціна ось вона((Він не один(Їх там ....щодня лягає достатньо((Слава Герою та його побратимам,загиблим та живим.
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10.06.2024 23:21 Відповісти
С*ка ,б*ядь... як я ненавижу цю владу 🤡!
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10.06.2024 23:26 Відповісти
Я теж ненавиджу владу путіна і всіх його кацапських ублюдків.
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11.06.2024 12:54 Відповісти
Режим х*йла, це не влада ...а мені не соромно сказати, про владу України... 🤡
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11.06.2024 23:09 Відповісти
режим х*уйла вбив Миколу Коханівського - а ви ненавидите за це владу України?
А х*уйла хоть теж ненавидіте?
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12.06.2024 13:06 Відповісти
З вами все ясно кацапський стрілочник з мотивацією ...їдіть нвх...
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12.06.2024 17:48 Відповісти
"кацапський стрілочник"???
Шо ти собі дозволяеш путінська підстилка?
Десятки тисяч мирних людей вбив владімір путін - вони теж "кацапські стрілочники"?
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13.06.2024 11:37 Відповісти
Ти шо живеш провокаціями ? Ну не хотіла я твого зеленського виб** дка , як президента і діти мої і онуки його ненавидять , зрадник та наркоман це українцкий х* йло -2
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13.06.2024 15:49 Відповісти
Вбивство путіним мирних Українців ти називаєш провокацією?
Ти не півень - ти хитра лисиця що покриває педофіла владіміра путіна.
А про зеленого мені більше не пиши - я чути про нього не бажаю - інакше я подумаю що ти в нього закохана.
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14.06.2024 12:32 Відповісти
В тебе так багато хорошего ...
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14.06.2024 12:43 Відповісти
Такі я не помилилася ...не відмазуй 🤡 ,він теж ворог , як і х* йло , для нього Україна як путана існує у Кварталі 95 ...все чим воно просра лося !
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14.06.2024 13:44 Відповісти
луіза півень, я зміню свою думку про зеленого лише коли він заборонить вбивати, знищувати москалів всіх до останнього
а так всьо по плану у всех
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15.06.2024 13:12 Відповісти
Це маніпуляція ..Чонгар ,Азов, Херсон ,Маріуполь ...ваш 🤡 по горло в крові українців...мені не цікава ваша думка ...заспокоїтесь
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15.06.2024 13:25 Відповісти
Типова ваша підміна жертви на насильника...
Насильник не винний що жертва пручалася - не пручалася може б і залишилися живою
Это жерва виновата чито не отдалась маньяку-насильнику добровольно...
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15.06.2024 13:38 Відповісти
З вами все ясно ...я вас розумію
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15.06.2024 16:22 Відповісти
луїза півень - в наступний раз коли До вас в квартиру залізе грабіжник - ви не сильно пручайтесь, не викликайте поліцію, не телефонуйте за поміччю, не шукайте потім грабіжника і тим паче не подавайте на нього до суду...
... бо будете винні що спаганили грабіжнику життя, потурбували поліцію та суддів.
Просто змиріться - що ви терпіла - тяжко працюйте, збирайте гроші та майно для наступного грабіжника...
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16.06.2024 12:24 Відповісти
Головне шоб вам подобалося... те шо ви пишите ... я вас розумію
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16.06.2024 12:35 Відповісти
луїза - головне я не написав
Будь-яка людина - істота НЕ ідеальна
Щоб жити в суспільстві НЕ ідеальних людей і стоврені закони та держава як орган примусу
В цивілізованих державах - НЕ ідеальності намагаються "викорінити" вихованням
На кацапії НЕ ідеальності використовують для пропаганди
Тому той хто злочинець в Європі - герой у путіна - дивись НЕ ПЕРЕПУТАЙ
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16.06.2024 12:46 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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10.06.2024 23:27 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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10.06.2024 23:35 Відповісти
А у цей же час, уся Полтавська область, забита «дивними особами» у штанях, з якимось «ОБМЕЖЕННЯМИ»???
Мабуть ложку в обід, вони несуть прямо до вуха!! Тому, УСІ вони,на дорогезних авто з дівахами гасають, на «останніх літрах бензину»???
А військова держАдмін області, тільки очима дивно лупає…. Недотуркані…
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10.06.2024 23:40 Відповісти
Народний герой,
Спи спокійно, ти виконав все по максимому, щоб Україна була вільною.
Народ повинен гордитись такими синами.
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10.06.2024 23:45 Відповісти
Дуже боляче і сумно від такої втрати ,
вічна слава Герою Украіни 😪😪😪
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10.06.2024 23:52 Відповісти
Сум, журба. Загинув справжній Український лицар... Нехай з Богом спочиває, Герою. Співчуття родині...
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10.06.2024 23:53 Відповісти
виглядає на те, що зеленські підєрмачні татарови планомірно-поступово винищують активних патріотів України, щоб після війни залишилися лише зручні паразити арахніди безумні верещучки та інші уклоністи-какаразніци-квартал-овці..
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11.06.2024 01:16 Відповісти
Царство небесне.
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11.06.2024 01:41 Відповісти
О Всесвіте!
Як сумно!
Гинуть патріоти України!
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11.06.2024 04:40 Відповісти
Велика втрата. А тим часом, ЗЕлена фсбешна мразота, продовжує руйнувати країну, і нічого з тим не можемо зробити?!
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11.06.2024 06:23 Відповісти
Вічна пам'ять
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11.06.2024 07:32 Відповісти
Україна, нажаль, не шанує своїх Героїв за життя...

Гинуть найкращі! Гинуть справжні Патріоти України! Таким справжнім був і є навіки Микола Коханівський!
Дуже велика втрата для патріотичної частини України!
Вічна пам'ять і вічна слава справжньому Сину України Миколі Коханівському!
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11.06.2024 07:51 Відповісти
Велика шана загиблому герою !На жаль гинуть моральні авторитети нації,а ЗЕлена погань в той час, краде,саботує та зраджує ...
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11.06.2024 08:42 Відповісти
Щира вдячність Воїну за наш захист. Вічна Пам'ять і Царство Небесне 💔
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11.06.2024 08:48 Відповісти
Тільки но згадували з ним, як в 2016 ламали камінюку-постамент присвячений кдбістам на Либідській... Вічна пам'ять та слава Герою!
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11.06.2024 08:51 Відповісти
велика втрата(((. Воїн, борець.. Спочивай у мирі, Козаче, тепер Ти у Небесному Українському Війську..
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11.06.2024 10:56 Відповісти
 
 