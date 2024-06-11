Рятував поранених побратимів: У бою проти окупантів загинув головний лікар столичної ветклініки Євген Матійко. ФОТОрепортаж

У боях за Україну загинув головний лікар ветеринарної клініки "Лада" у Києві Євгеній Матійко. Він потрапив під обстріл рашистів, коли рятував поранених побратимів.

Про це повідомили у притулку для тварин "Сіріус", інформує Цензор.НЕТ.

"Клята війна відібрала в нас Женю, головного лікаря ветеринарної клініки "Лада". Ми так Вас чекали, так сподівалися, що ще трохи, війна скінчиться і Ви знову будете зустрічати, ставити на ніжки наших чотирилапих пацієнтів з притулку "Сіріус", ми будемо Вам дякувати, а Ви будете посміхатися нам своєю чудовою, щирою посмішкою", - йдеться в повідомленні.

Євгеній Матійко загинув, рятуючи життя побратимів. У нього залишилася родина та маленькі діти.

У ветклініці "Лада" із посиланням на матір загиблого воїна повідомили: "Мій син 28 травня пішов на бойове завдання рятувати поранених побратимів, коли надавав допомогу прилетіла арта. Тіло моєї дитини поруч із побратимом якого рятував лежить на полі і немає змоги дістати".

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