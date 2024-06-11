Захищаючи Україну, на фронті загинув артист Артур Сніткус. ФОТО

На фронті у Донецькій області загинув 36-річний Артур Сніткус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"З глибоким сумом повідомляємо, що загинув під час захисту України воїн Сніткус Артур Романович (13.05.1988 р.н.). Герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Співчуваємо всім рідним та близьким захисника. Щиро розділяємо біль утрати та схиляємо голови в глибокій скорботі", – йдеться у повідомленні.

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