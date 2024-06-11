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Захищаючи Україну, на фронті загинув артист Артур Сніткус. ФОТО

На фронті у Донецькій області загинув 36-річний Артур Сніткус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"З глибоким сумом повідомляємо, що загинув під час захисту України воїн Сніткус Артур Романович (13.05.1988 р.н.). Герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Співчуваємо всім рідним та близьким захисника. Щиро розділяємо біль утрати та схиляємо голови в глибокій скорботі", – йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рятував поранених побратимів: У бою проти окупантів загинув головний лікар столичної ветклініки Євген Матійко. ФОТОрепортаж

Загинув Артур Сніткус
Загинув Артур Сніткус

Автор: 

Тернопіль (401) артисти (216) втрати (4413)


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Співчуваємо Родині, всім рідним та близьким захисника України!!
Шмигаль, з отими члЄнами, глибоко стурбовані !!…
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11.06.2024 12:00 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

гине цвіт Української нації
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11.06.2024 12:02 Відповісти
С.У.М.
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11.06.2024 14:00 Відповісти
Боляче.. Спочивай з миром, Сонечко! Вклоняюсь..
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11.06.2024 15:37 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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11.06.2024 21:32 Відповісти
 
 