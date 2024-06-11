Захищаючи Україну, на фронті загинула військовослужбовиця Шура Рязанцева. ФОТО

На фронті загинула військовослужбовиця Олександра (Шура) Рязанцева з позивним Ялта.

Трагічну звістку у соцмережі Facebook повідомила її сестра Валерія Рязанцева, інформує Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, Шурочки більше немає",- повідомила сестра загиблої військовослужбовиці.

Що відомо про Шуру Рязанцеву, яка загинула на фронті

Шура Рязанцева - уродженка Криму. У 2014 році брала активну участь у Революції гідності. Після незаконної анексії Криму Росією Олександра поїхала на батьківщину, де в березні 2014 року її п’ять днів протримала в полоні окупаційна влада.

У мирному житті жінка працювала стилісткою, зокрема в Студії "Квартал 95" та на шоу "Орел і Решка". Вона навіть була особистою стилісткою президента Володимира Зеленського.

У перший день повномасштабного вторгнення Росії Рязанцева пішла до столичного військкомату, після чого вступила до підрозділу територіальної оборони. Згодом служила у десантно-штурмових військах, а також займалася волонтерством.

2 червня Олександрі виповнилося 40 років.

У 2022 році Цензор.НЕТ брав у неї інтерв'ю: Шура Рязанцева: "Колись я була стилістом "95 кварталу" і вдягала Зеленського. Тепер - лише мрію заїхати на танку в Крим"

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