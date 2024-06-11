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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, на фронті загинула військовослужбовиця Шура Рязанцева. ФОТО

На фронті загинула військовослужбовиця Олександра (Шура) Рязанцева з позивним Ялта. 

Трагічну звістку у соцмережі Facebook повідомила її сестра Валерія Рязанцева, інформує Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, Шурочки більше немає",- повідомила сестра загиблої військовослужбовиці.

Що відомо про Шуру Рязанцеву, яка загинула на фронті

Шура Рязанцева - уродженка Криму. У 2014 році брала активну участь у Революції гідності. Після незаконної анексії Криму Росією Олександра поїхала на батьківщину, де в березні 2014 року її п’ять днів протримала в полоні окупаційна влада.

Захищаючи Україну, на фронті загинула військовослужбовця Шура Рязанцева

У мирному житті жінка працювала стилісткою, зокрема в Студії "Квартал 95" та на шоу "Орел і Решка". Вона навіть була особистою стилісткою президента Володимира Зеленського.

У перший день повномасштабного вторгнення Росії Рязанцева пішла до столичного військкомату, після чого вступила до підрозділу територіальної оборони. Згодом служила у десантно-штурмових військах, а також займалася волонтерством.

2 червня Олександрі виповнилося 40 років.

У 2022 році Цензор.НЕТ брав у неї інтерв'ю: Шура Рязанцева: "Колись я була стилістом "95 кварталу" і вдягала Зеленського. Тепер - лише мрію заїхати на танку в Крим"

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Автор: 

військовослужбовці (4765) втрати (4408)


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Топ коментарі
+46
Царство Небесне смілвій дівчині 🙏
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11.06.2024 17:41
+39
Слава героям. Смерть рашистам!
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11.06.2024 17:39
+28
Дуже боляче читати про це, дуже боляче, Царство тобі дівчино на Небесах......
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11.06.2024 17:46
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Слава героям. Смерть рашистам!
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11.06.2024 17:39 Відповісти
Герої не вмирають!
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11.06.2024 17:40 Відповісти
Царство Небесне смілвій дівчині 🙏
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11.06.2024 17:41 Відповісти
Герої живуть вічно в наших сердцях. Її мрії збудуться. Крим повернеться в Україну, а вся окупаційна нечисть буде знищена разом зі своїм бункєрним фюрером.
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11.06.2024 17:43 Відповісти
Вічна Пам'ять.
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11.06.2024 17:45 Відповісти
Дуже боляче читати про це, дуже боляче, Царство тобі дівчино на Небесах......
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11.06.2024 17:46 Відповісти
Гірка втрата України. Гине цвіт нації. Щира вдячність Шурі за захист рідної землі. Царство небесне 💔
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11.06.2024 17:48 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним.....
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11.06.2024 17:50 Відповісти
єдина порядна людина, яка мала стосунок до "кварталу"? царство небесне!!
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11.06.2024 17:53 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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11.06.2024 17:59 Відповісти
На думку україномовної бабусі-шапокляк зі Львова, вона не достойна називатися українським воїном,а от (ах такі україномовні!) як сама Шапокляк,її зять,її дружбани зі "Свободи",які сидять або у Львіві або в таємних свободівських криївках на альпійщині та піренейщині,як тягнибок,морда,пупс тощо-ось де справжні захисники та патріоти неньки!!
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11.06.2024 18:05 Відповісти
Юра задовбав ! Вибери якусь іншу статтю -ок ?
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11.06.2024 18:11 Відповісти
Ти ще Коханівського забув пригадати,підаре! Що,гнида манкуртяча,Фаріон спокою вам не дає?Тягнибок,Кошулинський та інші свободівці -на фронті,на відміну від тебе,лайно ухилянтське і синочків твого боха. Так що затули свою смердючу жомову яму ,чмалко. Ти бруду на їхніх таланах не вартий!
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11.06.2024 18:37 Відповісти
Маленький гейсвободівець,я згадував,здається,тягнибока (дуже законспірованого),Морду,Пупса. Можна додати Тенюха,Березовського,колишнього генпрокурорчика від Свободи тощо...А ти маленький про них мовчиш,і замість них вставляєш інших людей..У гейсвободівських пасивів так заведено?
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11.06.2024 19:47 Відповісти
Я ж сказав,гнида ухилянтська,завали свою смердючу жомову яму і йди на інші гілки ний про свавілля тцк,як ти це постійно робиш. Ти проти всіх вищезгаданих-лайно і нікчема-і максимум,що ти можеш -це самостверджуватись висерами серед таких же нікчем на прокацапських інформпомийках,подібних до цієї.
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11.06.2024 19:56 Відповісти
Кацап,у тєбья ус отклєілся! Йдеш назад в Рашку на.....сам знаєш куди! Кумедний кацапчук і такий гарячий....
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11.06.2024 20:02 Відповісти
не треба проєкцією займатись,підаре. По твоїм висерам видно,хто з нас кацап.
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11.06.2024 20:13 Відповісти
В апреле 1987 года Ирина Фарион стала кандидатом в члены КПСС, а через год была принята в члены партии (Государственный архив Львовской области, фонд П-92, опись 2, дело 258).Характеристику-рекомендацию для вступления в коммунистическую партию подписал С. И. Кубив, на то время член ревизионной комиссии ЦК ЛКСМУ.
Сама Фарион, которая долгое время утверждала о своей непричастности к коммунистической партии, в ноябре 2013 года после публикаций доказательств журналистами признала своё членство в КПСС. В предоставленной журналистами комсомольской характеристике Ирины Фарион говорилось о том, что она поощряла изучение русского языка иностранными студентами.

Такие гниды как Фарион всегда работали на то, чтобы у имперского мордора были оправдания для нападения на Украину. Не причины, а именно оправдания. И в этом смысле Фарион та еще гнида.
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12.06.2024 18:22 Відповісти
Майн гот
Ви якийсь залежний
Так ненавидите Фаріон?
Виберіть шафу і ховайтесь в ній весь час, бо прийде до вас п"яна бандерівка Фаріон і згвалтує вас.
І ніде не написано, що дівчина з Криму розмовляла російською .
Може, на зло таким, як ви, розмовляла мовою Фаріон і поважала її.
У вас кінчені якісь стандарти.
А Олександрі слава!
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11.06.2024 18:57 Відповісти
Вона розмовляла і вела свої сторінки українською, я підписаний на її сторінку...

Дуже жаль, світла пам'ять!
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11.06.2024 19:41 Відповісти
Для іпаньків кацапорилих, повідомляю, шо святої памяті Шурочка Рязанцева говорила украінською мовою, БЕЗ вашого кацапорилячого акцента, краще за деяких галичан!! Вічна память дівчині!! Слава кримським украінцям!!!!
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11.06.2024 19:09 Відповісти
Спасибі за інформацію! Невеличке питання: звідки про це відомо знедоленим квіточкам-біженцям,які сидять у польському екзилі і шурхотять дармовими злотими? Чи ці квіточки гастерять у свинарниках польських рольніков?
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11.06.2024 19:54 Відповісти
Це відомо тим,хто її знав особисто. Тобі,підаре,це не може бути відомо,бо почув про неї ти тільки зараз,а не навесні 14-го,коли кацапи в Криму хотіли їй татухи зрізати.А тому-завали свою жомову яму і йди нах. зі сторінки її пам'яті і шани.
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11.06.2024 20:02 Відповісти
Дуже шкода, гарна яка, Слава Герою!
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11.06.2024 18:15 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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11.06.2024 19:24 Відповісти
Героям Слава !
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11.06.2024 20:02 Відповісти
Чи не єдина представниця кварталу що пішла на фронт, а відгодовані квартальні кнури "захищають країну" продовжуючи продукувати різний тупий мотлох для такого ж тупого елєкторату.
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11.06.2024 20:09 Відповісти
Вічна пам'ять та вдячність Шурі Рязанцевій мужній жінці з НАШОГО КРИМУ
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11.06.2024 20:16 Відповісти
Схиляємо голови. Вічна Слава!
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11.06.2024 21:09 Відповісти
Царство небесное тебе наша Шурочка!
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11.06.2024 22:52 Відповісти
🙏
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12.06.2024 13:18 Відповісти
правильно не стадо, а череда. хіба що погано знаєш мову, але добре ізик, тоді виправлти не треба)))
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13.06.2024 08:58 Відповісти
 
 