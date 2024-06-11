Захищаючи Україну, на фронті загинула військовослужбовиця Шура Рязанцева. ФОТО
На фронті загинула військовослужбовиця Олександра (Шура) Рязанцева з позивним Ялта.
Трагічну звістку у соцмережі Facebook повідомила її сестра Валерія Рязанцева, інформує Цензор.НЕТ.
"На превеликий жаль, Шурочки більше немає",- повідомила сестра загиблої військовослужбовиці.
Що відомо про Шуру Рязанцеву, яка загинула на фронті
Шура Рязанцева - уродженка Криму. У 2014 році брала активну участь у Революції гідності. Після незаконної анексії Криму Росією Олександра поїхала на батьківщину, де в березні 2014 року її п’ять днів протримала в полоні окупаційна влада.
У мирному житті жінка працювала стилісткою, зокрема в Студії "Квартал 95" та на шоу "Орел і Решка". Вона навіть була особистою стилісткою президента Володимира Зеленського.
У перший день повномасштабного вторгнення Росії Рязанцева пішла до столичного військкомату, після чого вступила до підрозділу територіальної оборони. Згодом служила у десантно-штурмових військах, а також займалася волонтерством.
2 червня Олександрі виповнилося 40 років.
У 2022 році Цензор.НЕТ брав у неї інтерв'ю: Шура Рязанцева: "Колись я була стилістом "95 кварталу" і вдягала Зеленського. Тепер - лише мрію заїхати на танку в Крим"
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Сама Фарион, которая долгое время утверждала о своей непричастности к коммунистической партии, в ноябре 2013 года после публикаций доказательств журналистами признала своё членство в КПСС. В предоставленной журналистами комсомольской характеристике Ирины Фарион говорилось о том, что она поощряла изучение русского языка иностранными студентами.
Такие гниды как Фарион всегда работали на то, чтобы у имперского мордора были оправдания для нападения на Украину. Не причины, а именно оправдания. И в этом смысле Фарион та еще гнида.
Ви якийсь залежний
Так ненавидите Фаріон?
Виберіть шафу і ховайтесь в ній весь час, бо прийде до вас п"яна бандерівка Фаріон і згвалтує вас.
І ніде не написано, що дівчина з Криму розмовляла російською .
Може, на зло таким, як ви, розмовляла мовою Фаріон і поважала її.
У вас кінчені якісь стандарти.
А Олександрі слава!
Дуже жаль, світла пам'ять!