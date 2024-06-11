Защищая Украину, на фронте погибла военнослужащая Шура Рязанцева. ФОТО
На фронте погибла военнослужащая Александра (Шура) Рязанцева с позывным Ялта.
Трагическое известие в соцсети Facebook сообщила ее сестра Валерия Рязанцева, информирует Цензор.НЕТ.
"К большому сожалению, Шурочки больше нет",- сообщила сестра погибшей военнослужащей.
Что известно о Шуре Рязанцевой, которая погибла на фронте
Шура Рязанцева - уроженка Крыма. В 2014 году принимала активное участие в Революции достоинства. После незаконной аннексии Крыма Россией Александра уехала на родину, где в марте 2014 года ее пять дней продержали в плену оккупационные власти.
В мирной жизни женщина работала стилистом, в частности в Студии "Квартал 95" и на шоу "Орел и Решка". Она даже была личным стилистом президента Владимира Зеленского.
В первый день полномасштабного вторжения России Рязанцева пошла в столичный военкомат, после чего вступила в подразделение территориальной обороны. Впоследствии служила в десантно-штурмовых войсках, а также занималась волонтерством.
2 июня Александре исполнилось 40 лет.
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Сама Фарион, которая долгое время утверждала о своей непричастности к коммунистической партии, в ноябре 2013 года после публикаций доказательств журналистами признала своё членство в КПСС. В предоставленной журналистами комсомольской характеристике Ирины Фарион говорилось о том, что она поощряла изучение русского языка иностранными студентами.
Такие гниды как Фарион всегда работали на то, чтобы у имперского мордора были оправдания для нападения на Украину. Не причины, а именно оправдания. И в этом смысле Фарион та еще гнида.
Ви якийсь залежний
Так ненавидите Фаріон?
Виберіть шафу і ховайтесь в ній весь час, бо прийде до вас п"яна бандерівка Фаріон і згвалтує вас.
І ніде не написано, що дівчина з Криму розмовляла російською .
Може, на зло таким, як ви, розмовляла мовою Фаріон і поважала її.
У вас кінчені якісь стандарти.
А Олександрі слава!
Дуже жаль, світла пам'ять!