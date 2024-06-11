Защищая Украину, на фронте погибла военнослужащая Шура Рязанцева. ФОТО

На фронте погибла военнослужащая Александра (Шура) Рязанцева с позывным Ялта.

Трагическое известие в соцсети Facebook сообщила ее сестра Валерия Рязанцева, информирует Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, Шурочки больше нет",- сообщила сестра погибшей военнослужащей.

Что известно о Шуре Рязанцевой, которая погибла на фронте

Шура Рязанцева - уроженка Крыма. В 2014 году принимала активное участие в Революции достоинства. После незаконной аннексии Крыма Россией Александра уехала на родину, где в марте 2014 года ее пять дней продержали в плену оккупационные власти.

В мирной жизни женщина работала стилистом, в частности в Студии "Квартал 95" и на шоу "Орел и Решка". Она даже была личным стилистом президента Владимира Зеленского.

В первый день полномасштабного вторжения России Рязанцева пошла в столичный военкомат, после чего вступила в подразделение территориальной обороны. Впоследствии служила в десантно-штурмовых войсках, а также занималась волонтерством.

2 июня Александре исполнилось 40 лет.

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