РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10251 посетитель онлайн
Новости Фото Война
24 344 34

Защищая Украину, на фронте погибла военнослужащая Шура Рязанцева. ФОТО

На фронте погибла военнослужащая Александра (Шура) Рязанцева с позывным Ялта.

Трагическое известие в соцсети Facebook сообщила ее сестра Валерия Рязанцева, информирует Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, Шурочки больше нет",- сообщила сестра погибшей военнослужащей.

Что известно о Шуре Рязанцевой, которая погибла на фронте

Шура Рязанцева - уроженка Крыма. В 2014 году принимала активное участие в Революции достоинства. После незаконной аннексии Крыма Россией Александра уехала на родину, где в марте 2014 года ее пять дней продержали в плену оккупационные власти.

Захищаючи Україну, на фронті загинула військовослужбовця Шура Рязанцева

В мирной жизни женщина работала стилистом, в частности в Студии "Квартал 95" и на шоу "Орел и Решка". Она даже была личным стилистом президента Владимира Зеленского.

В первый день полномасштабного вторжения России Рязанцева пошла в столичный военкомат, после чего вступила в подразделение территориальной обороны. Впоследствии служила в десантно-штурмовых войсках, а также занималась волонтерством.

2 июня Александре исполнилось 40 лет.

Смотрите также: Защищая Украину, на фронте погиб артист Артур Сниткус. ФОТО

Автор: 

военнослужащие (6145) потери (4388)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+46
Царство Небесне смілвій дівчині 🙏
показать весь комментарий
11.06.2024 17:41
+39
Слава героям. Смерть рашистам!
показать весь комментарий
11.06.2024 17:39
+28
Дуже боляче читати про це, дуже боляче, Царство тобі дівчино на Небесах......
показать весь комментарий
11.06.2024 17:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава героям. Смерть рашистам!
показать весь комментарий
11.06.2024 17:39 Ответить
Герої не вмирають!
показать весь комментарий
11.06.2024 17:40 Ответить
Царство Небесне смілвій дівчині 🙏
показать весь комментарий
11.06.2024 17:41 Ответить
Герої живуть вічно в наших сердцях. Її мрії збудуться. Крим повернеться в Україну, а вся окупаційна нечисть буде знищена разом зі своїм бункєрним фюрером.
показать весь комментарий
11.06.2024 17:43 Ответить
Вічна Пам'ять.
показать весь комментарий
11.06.2024 17:45 Ответить
Дуже боляче читати про це, дуже боляче, Царство тобі дівчино на Небесах......
показать весь комментарий
11.06.2024 17:46 Ответить
Гірка втрата України. Гине цвіт нації. Щира вдячність Шурі за захист рідної землі. Царство небесне 💔
показать весь комментарий
11.06.2024 17:48 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним.....
показать весь комментарий
11.06.2024 17:50 Ответить
єдина порядна людина, яка мала стосунок до "кварталу"? царство небесне!!
показать весь комментарий
11.06.2024 17:53 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
11.06.2024 17:59 Ответить
На думку україномовної бабусі-шапокляк зі Львова, вона не достойна називатися українським воїном,а от (ах такі україномовні!) як сама Шапокляк,її зять,її дружбани зі "Свободи",які сидять або у Львіві або в таємних свободівських криївках на альпійщині та піренейщині,як тягнибок,морда,пупс тощо-ось де справжні захисники та патріоти неньки!!
показать весь комментарий
11.06.2024 18:05 Ответить
Юра задовбав ! Вибери якусь іншу статтю -ок ?
показать весь комментарий
11.06.2024 18:11 Ответить
Ти ще Коханівського забув пригадати,підаре! Що,гнида манкуртяча,Фаріон спокою вам не дає?Тягнибок,Кошулинський та інші свободівці -на фронті,на відміну від тебе,лайно ухилянтське і синочків твого боха. Так що затули свою смердючу жомову яму ,чмалко. Ти бруду на їхніх таланах не вартий!
показать весь комментарий
11.06.2024 18:37 Ответить
Маленький гейсвободівець,я згадував,здається,тягнибока (дуже законспірованого),Морду,Пупса. Можна додати Тенюха,Березовського,колишнього генпрокурорчика від Свободи тощо...А ти маленький про них мовчиш,і замість них вставляєш інших людей..У гейсвободівських пасивів так заведено?
показать весь комментарий
11.06.2024 19:47 Ответить
Я ж сказав,гнида ухилянтська,завали свою смердючу жомову яму і йди на інші гілки ний про свавілля тцк,як ти це постійно робиш. Ти проти всіх вищезгаданих-лайно і нікчема-і максимум,що ти можеш -це самостверджуватись висерами серед таких же нікчем на прокацапських інформпомийках,подібних до цієї.
показать весь комментарий
11.06.2024 19:56 Ответить
Кацап,у тєбья ус отклєілся! Йдеш назад в Рашку на.....сам знаєш куди! Кумедний кацапчук і такий гарячий....
показать весь комментарий
11.06.2024 20:02 Ответить
не треба проєкцією займатись,підаре. По твоїм висерам видно,хто з нас кацап.
показать весь комментарий
11.06.2024 20:13 Ответить
В апреле 1987 года Ирина Фарион стала кандидатом в члены КПСС, а через год была принята в члены партии (Государственный архив Львовской области, фонд П-92, опись 2, дело 258).Характеристику-рекомендацию для вступления в коммунистическую партию подписал С. И. Кубив, на то время член ревизионной комиссии ЦК ЛКСМУ.
Сама Фарион, которая долгое время утверждала о своей непричастности к коммунистической партии, в ноябре 2013 года после публикаций доказательств журналистами признала своё членство в КПСС. В предоставленной журналистами комсомольской характеристике Ирины Фарион говорилось о том, что она поощряла изучение русского языка иностранными студентами.

Такие гниды как Фарион всегда работали на то, чтобы у имперского мордора были оправдания для нападения на Украину. Не причины, а именно оправдания. И в этом смысле Фарион та еще гнида.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:22 Ответить
Майн гот
Ви якийсь залежний
Так ненавидите Фаріон?
Виберіть шафу і ховайтесь в ній весь час, бо прийде до вас п"яна бандерівка Фаріон і згвалтує вас.
І ніде не написано, що дівчина з Криму розмовляла російською .
Може, на зло таким, як ви, розмовляла мовою Фаріон і поважала її.
У вас кінчені якісь стандарти.
А Олександрі слава!
показать весь комментарий
11.06.2024 18:57 Ответить
Вона розмовляла і вела свої сторінки українською, я підписаний на її сторінку...

Дуже жаль, світла пам'ять!
показать весь комментарий
11.06.2024 19:41 Ответить
Для іпаньків кацапорилих, повідомляю, шо святої памяті Шурочка Рязанцева говорила украінською мовою, БЕЗ вашого кацапорилячого акцента, краще за деяких галичан!! Вічна память дівчині!! Слава кримським украінцям!!!!
показать весь комментарий
11.06.2024 19:09 Ответить
Спасибі за інформацію! Невеличке питання: звідки про це відомо знедоленим квіточкам-біженцям,які сидять у польському екзилі і шурхотять дармовими злотими? Чи ці квіточки гастерять у свинарниках польських рольніков?
показать весь комментарий
11.06.2024 19:54 Ответить
Це відомо тим,хто її знав особисто. Тобі,підаре,це не може бути відомо,бо почув про неї ти тільки зараз,а не навесні 14-го,коли кацапи в Криму хотіли їй татухи зрізати.А тому-завали свою жомову яму і йди нах. зі сторінки її пам'яті і шани.
показать весь комментарий
11.06.2024 20:02 Ответить
Дуже шкода, гарна яка, Слава Герою!
показать весь комментарий
11.06.2024 18:15 Ответить
Герою Слава !!!🙏
показать весь комментарий
11.06.2024 19:24 Ответить
Героям Слава !
показать весь комментарий
11.06.2024 20:02 Ответить
Чи не єдина представниця кварталу що пішла на фронт, а відгодовані квартальні кнури "захищають країну" продовжуючи продукувати різний тупий мотлох для такого ж тупого елєкторату.
показать весь комментарий
11.06.2024 20:09 Ответить
Вічна пам'ять та вдячність Шурі Рязанцевій мужній жінці з НАШОГО КРИМУ
показать весь комментарий
11.06.2024 20:16 Ответить
Схиляємо голови. Вічна Слава!
показать весь комментарий
11.06.2024 21:09 Ответить
Царство небесное тебе наша Шурочка!
показать весь комментарий
11.06.2024 22:52 Ответить
🙏
показать весь комментарий
12.06.2024 13:18 Ответить
правильно не стадо, а череда. хіба що погано знаєш мову, але добре ізик, тоді виправлти не треба)))
показать весь комментарий
13.06.2024 08:58 Ответить
 
 