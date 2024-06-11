Захищаючи Україну, на Донбасі загинув воїн Ігор Афанасьєв. ФОТО
5 червня 2024 року на Донбасі загинув український воїн Ігор Афанасьєв родом із Дніпропетровщини.
Про це повідомляють у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про загиблого Героя
Як зазначається, Афанасьєв народився 31 жовтня 1980 року. Мав дві вищі освіти. Був талановитим фотографом, гарним комп'ютерником, але майже все життя працював інженером на Сталеливарному заводі в Кам’янському, де народився. На роботі отримав повістку та приєднався до лав Збройних сил України в серпні 2023.
Топ коментарі
+27 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар11.06.2024 14:39
+21 ДенКо
показати весь коментар11.06.2024 14:42
+18 Igor Makan
показати весь коментар11.06.2024 14:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Герою Слава !
співчуття рідним...
мав дві освіти, ІТ-фахівець, інженер.... і так майже про кожного -
гарний та освідчений фахівець, гине цвіт української нації