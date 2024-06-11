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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, на Донбасі загинув воїн Ігор Афанасьєв. ФОТО

5 червня 2024 року на Донбасі загинув український воїн Ігор Афанасьєв родом із Дніпропетровщини. 

Про це повідомляють у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про загиблого Героя

Як зазначається, Афанасьєв народився 31 жовтня 1980 року. Мав дві вищі освіти. Був талановитим фотографом, гарним комп'ютерником, але майже все життя працював інженером на Сталеливарному заводі в Кам’янському, де народився. На роботі отримав повістку та приєднався до лав Збройних сил України в серпні 2023.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, на фронті загинув артист Артур Сніткус. ФОТО

Загиблий воїн Ігор Афанасьєв
Загиблий воїн Ігор Афанасьєв

Автор: 

військовослужбовці (4765) втрати (4408)


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Топ коментарі
+27
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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11.06.2024 14:39
+21
Честь! 🫡🇺🇦
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11.06.2024 14:42
+18
Вічна слава! Помстимося
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11.06.2024 14:51
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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11.06.2024 14:39 Відповісти
Честь! 🫡🇺🇦
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11.06.2024 14:42 Відповісти
Вічна слава! Помстимося
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11.06.2024 14:51 Відповісти
Вічна слава і пошана Герою ! Співчуття рідним ... Журба ...
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11.06.2024 15:08 Відповісти
С.У.М.
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11.06.2024 15:22 Відповісти
Героям слава!! Схиляю голову.. Біль.
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11.06.2024 15:34 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

мав дві освіти, ІТ-фахівець, інженер.... і так майже про кожного -
гарний та освідчений фахівець, гине цвіт української нації
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11.06.2024 15:35 Відповісти
Щось мені говорить,що він був російськомовним....Це ще одна відповідь тупим прихильникам однієї львівської філологині (ах,такої україномовної) щодо того хто справжній патріот. Зрозуміло,що україномовна філологиня-чума,її зять,дочка,дружбани зі "Свободи",насправді,навіть не фальшиві патріоти,вони люті вороги!
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11.06.2024 16:42 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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11.06.2024 17:26 Відповісти
Вічна пам'ять!
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11.06.2024 21:34 Відповісти
 
 