Захищаючи Україну, на Донбасі загинув воїн Ігор Афанасьєв. ФОТО

5 червня 2024 року на Донбасі загинув український воїн Ігор Афанасьєв родом із Дніпропетровщини.

Про це повідомляють у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про загиблого Героя

Як зазначається, Афанасьєв народився 31 жовтня 1980 року. Мав дві вищі освіти. Був талановитим фотографом, гарним комп'ютерником, але майже все життя працював інженером на Сталеливарному заводі в Кам’янському, де народився. На роботі отримав повістку та приєднався до лав Збройних сил України в серпні 2023.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, на фронті загинув артист Артур Сніткус. ФОТО



