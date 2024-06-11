Защищая Украину, на Донбассе погиб воин Игорь Афанасьев. ФОТО
5 июня 2024 года на Донбассе погиб украинский воин Игорь Афанасьев родом из Днепропетровской области.
Об этом сообщают в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о погибшем Герое
Как отмечается, Афанасьев родился 31 октября 1980 года. Имел два высших образования. Был талантливым фотографом, хорошим компьютерщиком, но почти всю жизнь работал инженером на Сталелитейном заводе в Каменском, где родился. На работе получил повестку и приехал в ряды Вооруженных сил Украины в августе 2023.
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Герою Слава !
співчуття рідним...
мав дві освіти, ІТ-фахівець, інженер.... і так майже про кожного -
гарний та освідчений фахівець, гине цвіт української нації