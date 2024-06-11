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Новости Фото Война
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Защищая Украину, на Донбассе погиб воин Игорь Афанасьев. ФОТО

5 июня 2024 года на Донбассе погиб украинский воин Игорь Афанасьев родом из Днепропетровской области.

Об этом сообщают в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о погибшем Герое

Как отмечается, Афанасьев родился 31 октября 1980 года. Имел два высших образования. Был талантливым фотографом, хорошим компьютерщиком, но почти всю жизнь работал инженером на Сталелитейном заводе в Каменском, где родился. На работе получил повестку и приехал в ряды Вооруженных сил Украины в августе 2023.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, на фронте погиб артист Артур Сниткус. ФОТО

Загиблий воїн Ігор Афанасьєв
Загиблий воїн Ігор Афанасьєв

Автор: 

военнослужащие (6145) потери (4388)


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Топ комментарии
+27
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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11.06.2024 14:39
+21
Честь! 🫡🇺🇦
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11.06.2024 14:42
+18
Вічна слава! Помстимося
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11.06.2024 14:51
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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11.06.2024 14:39 Ответить
Честь! 🫡🇺🇦
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11.06.2024 14:42 Ответить
Вічна слава! Помстимося
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11.06.2024 14:51 Ответить
Вічна слава і пошана Герою ! Співчуття рідним ... Журба ...
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11.06.2024 15:08 Ответить
С.У.М.
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11.06.2024 15:22 Ответить
Героям слава!! Схиляю голову.. Біль.
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11.06.2024 15:34 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

мав дві освіти, ІТ-фахівець, інженер.... і так майже про кожного -
гарний та освідчений фахівець, гине цвіт української нації
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11.06.2024 15:35 Ответить
Щось мені говорить,що він був російськомовним....Це ще одна відповідь тупим прихильникам однієї львівської філологині (ах,такої україномовної) щодо того хто справжній патріот. Зрозуміло,що україномовна філологиня-чума,її зять,дочка,дружбани зі "Свободи",насправді,навіть не фальшиві патріоти,вони люті вороги!
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11.06.2024 16:42 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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11.06.2024 17:26 Ответить
Вічна пам'ять!
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11.06.2024 21:34 Ответить
 
 