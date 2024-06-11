Защищая Украину, на Донбассе погиб воин Игорь Афанасьев. ФОТО

5 июня 2024 года на Донбассе погиб украинский воин Игорь Афанасьев родом из Днепропетровской области.

Об этом сообщают в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о погибшем Герое

Как отмечается, Афанасьев родился 31 октября 1980 года. Имел два высших образования. Был талантливым фотографом, хорошим компьютерщиком, но почти всю жизнь работал инженером на Сталелитейном заводе в Каменском, где родился. На работе получил повестку и приехал в ряды Вооруженных сил Украины в августе 2023.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, на фронте погиб артист Артур Сниткус. ФОТО



