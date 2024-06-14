С военной и активисткой Шурой Рязанцевой (Ялтой) попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве попрощались с защитницей и активисткой Александрой Рязанцевой (Ялтой).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

О смерти Шуры Рязанцевой сообщила ее сестра Валерия 11 июня 2024 года.

В пресс-службе 78-го отдельного десантно-штурмового полка, где проходила службу Ялта, заявили, что она умерла от сердечной недостаточности в больнице Житомира.

Александра Рязанцева (Ялта): Что известно о защитнице?

Она родилась в Крыму и в 2014 году принимала активное участие в Революции Достоинства. После оккупации Крыма войсками РФ, она поехала на полуостров, где в марте 2014 года ее пять дней продержала в плену оккупационная власть.

В гражданской жизни Александра работала стилисткой и художницей по костюмам, в частности на телеканале "Интер", в Студии "Квартал 95", на шоу "Орел и решка", телеканале "Украина".

В первый день полномасштабного вторжения РФ она пошла в военкомат Киева и вступила в подразделение теробороны, а в последние месяцы проходила службу в новом военном подразделении при Десантно-штурмовых войсках.

Неделю назад, 2 июня, Шуре Рязанцевой исполнилось 40 лет.

В 2022 году Рязанцева дала интервью Цензор.НЕТ, где рассказала о своем боевом пути.

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Видео и фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.