С военным фотографом Арсеном Федосенко, погибшим? защищая Украину, попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве попрощались с военным фотографом Арсеном Федосенко, погибшим после тяжелого ранения.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

Арсен Федосенко вступил в ряды ВСУ весной 2022 года. С группой журналистов он ездил по линии фронта и делал репортажи о военнослужащих.

До полномасштабного вторжения он занимался фотографией.

Федосенко - по образованию художник-график. Начал снимать на втором курсе института, в 1996-м. Работал в издательской, рекламной, учебной отраслях, всегда оставаясь художником.

С 2010 года занимался художественными и культурными фотопроектами в сотрудничестве с Национальной филармонией Украины, посольством Италии.

Арсен является автором многих фотовыставок. Его разножанровые работы известны в Украине и за ее пределами, хранятся в частных коллекциях Украины, Норвегии, Германии. В течение пяти лет Федосенко работал с вином, посещал винодельни Украины и фотографировал виноделов.

































































































Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.