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Новини Фото Війна
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Із військовим фотографом Арсеном Федосенком, який загинув захищаючи Україну, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком, який загинув після важкого поранення.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Арсен Федосенко долучився до лав ЗСУ навесні 2022 року. Із групою журналістів він їздив по лінії фронту та робив репортажі про військовослужбовців.

До повномасштабного вторгнення він займався фотографією.

Федосенко - за освітою художник-графік. Почав знімати на другому курсі інституту, в 1996-му. Працював у видавничій, рекламній, навчальній галузях, завжди залишаючись художником.

З 2010 року займався художніми й культурними фотопроєктами у співпраці з Національною філармонією України, посольством Італії.

Арсен є автором багатьох фотовиставок. Його різножанрові роботи відомі в Україні та за її межами, зберігаються у приватних колекціях України, Норвегії, Німеччини. Упродовж п’яти років Федосенко працював з вином, відвідував виноробні України й фотографував виноробів.

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У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком
У Києві попрощалися із військовим фотографом Арсеном Федосенком

Фото та відео: Олег Богаук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

поховання (202) Богачук Олег (1457)


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13.06.2024 15:24 Відповісти
 
 