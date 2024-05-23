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У Києві попрощалися із 21-річним бойовим медиком Олександром Кучерявенком (Кузьмою). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Із бойовим медиком Олександром Кучерявенком, який загинув, надаючи допомогу пораненим, попрощалися у Києві.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Засновниця Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич розповіла: "Юний, запальний, він був одним з тих,хто рано знайшов своє покликання. І йшов за ним до кінця, не зважаючи на втому, біль, втрати. Свій героїчний шлях друг Кузьма продовжив у складі Сил оборони України. Загинув, надаючи допомогу пораненим 14 травня 2024 року.

У Києві попрощалися із Олександром Кучерявенком

Від початку повномасштабного вторгнення Олександр надавав домедичну допомогу, а протягом останнього року - у складі добробату "Госпітальєри".

17 серпня йому мало виповнитись 22 роки.

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Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком
Прощання із Олександром Кучерявенком

Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

поховання (202) Богачук Олег (1457)


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Вічна пам'ять тобі, дитино....
💛💔🩵
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23.05.2024 13:50 Відповісти
🙏
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23.05.2024 14:31 Відповісти
Сонечко(((. Яке світле всміхнене обличчя.. Дуже боляче, нестерпно.. ГЕРОЮ СЛАВА !
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23.05.2024 13:54 Відповісти
R.I.P
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23.05.2024 14:01 Відповісти
😪
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23.05.2024 14:02 Відповісти
Гинуть молоді хлопці ,а всяка мерзота "уставшая от войни" продовжує бикувати.
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23.05.2024 14:53 Відповісти
Вічна тобі слава герою! Вічне пекло кожному лаптеногому від малого до старого!
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23.05.2024 14:57 Відповісти
Наші діти, майбутнє нашої України... ****** кацапи, здохніть усі 140 млн., очистіть нашу землю
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24.05.2024 09:39 Відповісти
 
 