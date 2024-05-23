У Києві попрощалися із 21-річним бойовим медиком Олександром Кучерявенком (Кузьмою). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Із бойовим медиком Олександром Кучерявенком, який загинув, надаючи допомогу пораненим, попрощалися у Києві.
Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.
Засновниця Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич розповіла: "Юний, запальний, він був одним з тих,хто рано знайшов своє покликання. І йшов за ним до кінця, не зважаючи на втому, біль, втрати. Свій героїчний шлях друг Кузьма продовжив у складі Сил оборони України. Загинув, надаючи допомогу пораненим 14 травня 2024 року.
Від початку повномасштабного вторгнення Олександр надавав домедичну допомогу, а протягом останнього року - у складі добробату "Госпітальєри".
17 серпня йому мало виповнитись 22 роки.
Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
💛💔