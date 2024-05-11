У Києві попрощалися із загиблим воїном Денисом Зеленим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 травня, у Києві, в Михайлівському соборі відбулося прощання із воїном Денисом Зеленим.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Він був офіцером секції оперативного планування батальйону "Хорив" бригади Нацгвардії "Буревій".

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Поховають Героя на Алеї Слави на Берковецькому кладовищі.

Зазначимо, що саме Денис є автором найвідомішого фото Серебрянського лісництва на заході сонця.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на війні загинув автор унікальних кадрів випаленого Серебрянського лісу Денис Зелений.

Відео та фото: Олег Богачук