У Києві попрощалися із загиблим воїном Денисом Зеленим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 11 травня, у Києві, в Михайлівському соборі відбулося прощання із воїном Денисом Зеленим.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Він був офіцером секції оперативного планування батальйону "Хорив" бригади Нацгвардії "Буревій".
Поховають Героя на Алеї Слави на Берковецькому кладовищі.
Зазначимо, що саме Денис є автором найвідомішого фото Серебрянського лісництва на заході сонця.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на війні загинув автор унікальних кадрів випаленого Серебрянського лісу Денис Зелений.
Відео та фото: Олег Богачук
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Слава Тобі і честь!
Ти зараз вже в найкращому світі.
Дуже пишаюсь своїм сміливим народом.
Пишаюсь, що я українка і що живу з такими Героїчними людьми.
Слава Героям!!!