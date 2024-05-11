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Новини Фото Війна
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У Києві попрощалися із загиблим воїном Денисом Зеленим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 травня, у Києві, в Михайлівському соборі відбулося прощання із воїном Денисом Зеленим.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Він був офіцером секції оперативного планування батальйону "Хорив" бригади Нацгвардії "Буревій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув воїн ЗСУ Євген Алєксєєв. ФОТО

Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим

Поховають Героя на Алеї Слави на Берковецькому кладовищі.

Зазначимо, що саме Денис є автором найвідомішого фото Серебрянського лісництва на заході сонця.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на війні загинув автор унікальних кадрів випаленого Серебрянського лісу Денис Зелений. 

Відео та фото: Олег Богачук

Автор: 

похорон (1283) втрати (4396) Богачук Олег (1457)


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настоящий кшатрий . настоящий герой
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11.05.2024 11:38 Відповісти
Герою слава 😪😪😪
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11.05.2024 12:06 Відповісти
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11.05.2024 12:44 Відповісти
Дякуємо Тобі, Герою!
Слава Тобі і честь!
Ти зараз вже в найкращому світі.
Дуже пишаюсь своїм сміливим народом.
Пишаюсь, що я українка і що живу з такими Героїчними людьми.
Слава Героям!!!
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11.05.2024 15:06 Відповісти
 
 