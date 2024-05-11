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Новости Фото Война
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В Киеве попрощались с погибшим воином Денисом Зелёным. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 мая, в Киеве, в Михайловском соборе состоялось прощание с воином Денисом Зеленым.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он был офицером секции оперативного планирования батальона "Хорив" бригады Нацгвардии "Буревій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб воин ВСУ Евгений Алексеев. ФОТО

Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим
Прощання з полеглим воїном Денисом Зеленим

Похоронят Героя на Аллее Славы на Берковецком кладбище.

Отметим, что именно Денис является автором самого известного фото Серебрянского лесничества на закате солнца.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что на войне погиб автор уникальных кадров выжженного Серебрянского леса Денис Зеленый.

Видео и фото: Олег Богачук

Автор: 

похороны (1528) потери (4382) Богачук Олег (1462)


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настоящий кшатрий . настоящий герой
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11.05.2024 11:38 Ответить
Герою слава 😪😪😪
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11.05.2024 12:06 Ответить
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11.05.2024 12:44 Ответить
Дякуємо Тобі, Герою!
Слава Тобі і честь!
Ти зараз вже в найкращому світі.
Дуже пишаюсь своїм сміливим народом.
Пишаюсь, що я українка і що живу з такими Героїчними людьми.
Слава Героям!!!
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11.05.2024 15:06 Ответить
 
 