В Киеве попрощались с погибшим воином Денисом Зелёным. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 11 мая, в Киеве, в Михайловском соборе состоялось прощание с воином Денисом Зеленым.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он был офицером секции оперативного планирования батальона "Хорив" бригады Нацгвардии "Буревій".
Похоронят Героя на Аллее Славы на Берковецком кладбище.
Отметим, что именно Денис является автором самого известного фото Серебрянского лесничества на закате солнца.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что на войне погиб автор уникальных кадров выжженного Серебрянского леса Денис Зеленый.
Видео и фото: Олег Богачук
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Слава Тобі і честь!
Ти зараз вже в найкращому світі.
Дуже пишаюсь своїм сміливим народом.
Пишаюсь, що я українка і що живу з такими Героїчними людьми.
Слава Героям!!!